Euer schlimmster Feind, für 170 statt 250 Euro! Holt euch zum Black Friday die Elden Ring Erdtree Collector's Edition

Gönnt euch doch mal was zum Black Friday! Zum Beispiel ein bisschen mehr Elden Ring in eurem Leben. Ich weiß, ihr habt das Spiel längst und auch mit dem DLC Shadow of the Erdtree seid ihr New Game +++ und vielleicht noch ein Plus mehr, aber das macht hier nichts, denn in dieser Collector's Edition ist das Spiel es nicht mit bei. Nur, je nachdem welche Version ihr auswählt, ein Code für den DLC. Den ihr euch einrahmen und an die Wand hängen könnt. Oder einer eurer Freude braucht ihn vielleicht noch. Egal, es geht um die physischen Goodies und damit knausert dieses Set nicht.

Aktuell gibt es die Elden Ring: Shadow of the Erdtree Collector's Edition für knappe 170 statt 250 Euro im Bandai Namco Shop.

Die Elden Ring: Shadow of the Erdtree Collector's Edition ist ein echtes Highlight für alle Fans von Elden Ring! Ihr erhaltet eine Sammlung exklusiver Inhalte, die euch noch tiefer in die faszinierende Welt des Spiels eintauchen lassen.

Das Highlight dieser Edition ist die beeindruckende 46 cm große Figur von Mesmer the Impaler. Die Figur wurde von den Designern von Pure Arts aus hochwertigem PVC/ABS gefertigt, die bereits für die Melania-Figur der ersten Collector's Edition verantwortlich waren. Ein echtes Highlight für eure Sammlung!

Außerdem gibt es noch ein 40-seitiges Hardcover-Artbook, das euch bisher unveröffentlichte Einblicke in die Welt von Shadow of the Erdtree bietet. Wegen Produktionsproblemen wird das physische Artbook separat versendet. Dazu bekommt ihr einen Flyer mit einem QR-Code, über den ihr die Lieferung kostenlos anfordern könnt. Bis dahin könnt ihr euch auch schon mal das digitale Artbook anschauen, das ebenfalls Teil der Edition ist.

Als besonderes Extra gibt es den digitalen Soundtrack, damit ihr euch auch musikalisch in die mystische Atmosphäre des Spiels versetzen könnt.

