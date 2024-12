Euer Steam-Rückblick 2024 ist jetzt live!

Was ist besser, als ein Spotify-Jahresrückblick, der sowieso nur randvoll mit Conni, Paw Patrol und Feuerwehrman Sam ist? Na klar, der Steam-Rückblick 2024, der seit kurzem online ist.

Loggt ihr euch in euren Account ein, begrüßt euch die umfassende Statistik über die Games, die ihr erlebt habt, wann ihr sie erlebt habt, welche Genre-Auswahl euch interessierte und so weiter und so fort. Klickt dafür einfach im Steam-Client auf der Startseite oben auf die Grafik - und nicht vergessen zu scrollen.

Valve kündigte die Jahresend-Abrechnung auf Bluesky an, beziehungsweise habe ich es dort entdeckt, seitdem ich Xwitter den Rücken gekehrt habe.

It's finally here! Your Steam Replay 2024 is now available - check out how many games you played this year, when you played them, and a whole host of Fun and Cool Facts about your playtime this year. See yours here: store.steampowered.com/yearinreview/ Be sure to log in! #SteamReplay



[image or embed]