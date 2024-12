Eure 50 besten Spiele im Jahr 2024: Platz 50 bis 31

Ihr habt abgestimmt, ihr habt kommentiert. Und es war ein spannendes Rennen, spannender als je zuvor! Jedenfalls stehen eure Lieblingsspiele des Jahres 2024 fest. Ob eure Kandidaten und Favoriten mit dabei sind? Nun, ihr werdet es in den kommenden Tagen sehen. Am heutigen Tag steigen wir direkt einmal mit den Plätzen 50 bis 31 ein. Auch in diesem Jahr wieder viel Spaß beim Stöbern und Lesen!

50. Pacific Drive

(Ironwood Studios, Kepler Interactive - Pacific Drive Test)

Alex: Wahnsinnig gespannt hierauf gewesen, dann aber leider arbeitsmäßig zu sehr auf anderen Baustellen eingespannt gewesen, um Pacific Drive zu spielen. Eine Szene aus der Preview war einer meiner liebsten Gänsehautmomente in diesem Jahr. Ich muss das hier dringend nachholen.

49. Homeworld 3

(Blackbird Interactive, Gearbox Publishing - Homeworld 3 Test)

Benjamin J.: Endlich, endlich, endlich nach vielen Jahren eine Fortsetzung. Und eine, die auch noch recht gut geworden ist. Ich hatte viel Spaß damit und es war schön, noch einmal den Kommandanten im 3D-Weltraum geben zu können. Hoffentlich geht die Reihe weiter, diesmal aber bitte ohne solch eine lange Wartezeit.

Alex: Die Homeworld-Reihe ist ein blinder Fleck in meiner Spielehistorie, den ich mir alle Jahre wieder mal vornehme, ihn zu korrigieren - nur um es dann wieder zu vergessen. Das Leben ist zu kurz.

Markus: Zu meiner Schande habe ich HW3 noch immer nicht gespielt, und das, obwohl ich so lange darauf gewartet habe. Leider kommt immer etwas anderes dazwischen, sodass die Reise bislang ausgesetzt wurde. Hoffentlich finden sich in den nächsten Wochen ein paar freie Tage, um das nachzuholen.

48. Neva

(Nomada Studio, Devolver Digital - Neva Test)

Melanie: Bildgewaltig, bedeutungsschwer, begeisternd und beklemmend. Neva hat mich auf eine kurze, aber wunderschöne Reise mitgenommen und mich mehr als einmal mit den Tränen ringen lassen. Wenn es um Tiere, Umwelt und Weltuntergangsstimmung geht, bin ich, die melancholische Melanie, immer am Start. Wie ein glückliches Schweinchen suhle ich mich in der emotional aufgeladenen Atmosphäre, bade in Hoffnungslosigkeit. Für die nötigen Lichtblicke sorgen die vielen kreativen Ideen und beeindruckenden Kreaturen sowie die stets wachsende Beziehung zwischen der Protagonistin und ihrer Wolfsfreundin. Irgendwie kann man gar nicht nicht an Ghiblis Prinzessin Mononoke denken.

Ana: Ich habe das Gefühl, Neva konnte nicht so viel Fahrt aufnehmen wie Gris zu seiner Zeit, dabei kann das Spiel optisch locker mit dem Vorgänger mithalten. Ich freue mich auf den Moment, an dem ich Neva selbst erleben kann.

Benjamin S.: Der Inbegriff eines spielbaren Animes! Neva hat mich überrascht, bezaubert und manchmal schlicht umgehauen mit seinen bewegten Bildern, die diesmal Teil eines auch spielerisch sehr unterhaltsamen Plattformers sind. Ich weiß, das hilft denen, die es noch nicht gespielt haben, nicht weiter, aber man muss diese Bilder selbst erleben, um ihre Wirkung zu verstehen. Nomada Studio hat ein kleines Kunstwerk erschaffen, das nicht einmal den selbst gewählten Vergleich mit Ghibli scheuen muss.

47. World of WarCraft: The War Within

(Blizzard, Activision - World of WarCraft: The War Within Test)

Markus: Ein guter Auftakt für die Weltensaga, der auf mehr hoffen lässt. WoW: TWW hat viele neue Inhalte ins Spiel gebracht und erzählt endlich mal wieder eine interessante Geschichte, es hat aber auch mit den üblichen Problemen zu kämpfen, die man seit jeher kennt und auch immer kennen wird (Klassenbalancing, Mythic+ etc.).

Martin: Nope, immer noch nicht arbeitslos, kam immer noch nicht dazu, WoW anzufangen. Langsam kann ich beginnen, es für die Rente einzuplanen. Hey, wir werden alle älter. Merkt ihr doch auch…

Benjamin J.: Meine WoW-Erfahrungen beschränken sich weiterhin auf eine 14-tägige Testversion, die ich vor vielen, vielen Jahren mal gespielt habe. Und das wird sich wohl auch nie ändern. Nein, der Umgang mit Star Wars Galaxies damals hat mich wohl dazu gebracht, nie wieder das MMO-Genre anzufassen.

46. Nobody Wants to Die

(Critical Hit Games, Plaion - Nobody Wants to Die Test)

Martin: Ich hatte selten mit einem Spiel so viel Freude mit der Ästhetik und dem ganzen Feeling der Welt und dann in Relation dazu so wenig Spaß. Mittelmaß im Gameplay, unglaublich sehenswert bei allem anderen.

Benjamin S.: Ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie viel gerade bei einem Erzählspiel die Kulisse ausmachen kann. Wobei es Nobody Wants to Die nicht gerade schadet, dass es so frappierend an Blade Runner erinnert. Das ist schließlich nach wie vor die ultimative Blaupause für eine ebenso dystopische wie technisch fortschrittliche Zukunft. Schön, dass außerdem die Geschichte hier so unterhaltsam ist, dass man sich gerne in diesen famosen Kulissen aufhält.

Markus: Ist bislang komplett an mir vorbeigegangen. Nachdem ich mir kurz die Synopsis durchgelesen habe, erinnert mich das Ganze stark an den Sci-Fi-Roman "Das Unsterblichkeitsprogramm" von Richard Morgan. Sollte vielleicht mal einen Blick riskieren.

Ana: Mehr bildgewaltiges Cyberpunk ist immer gut! Bitte nächstes Jahr mehr davon!

Glayd: Eines meiner Lieblingsspiele im Bereich immersives Storytelling. So schön gritty, dirty und dystopisch. Rauchend auf der Haube des schwebenden Autos zu sitzen, in die Nacht der Stadt zu schauen und den Fall nochmal mit seiner Partnerin durchzugehen. Das hatte was.

KaeptnQuasar: Dieses Spiel braucht einfach mehr Aufmerksamkeit, schaut es euch unbedingt an, wenn ihr solche Filme, Kulissen und Sci-Fi-Settings wie in Blade Runner mögt und euch Detektivspiele nicht abschrecken. Grafisch eine Wucht, lasst euch überraschen.

45. UFO 50

(Mossmouth)

Alex: Fast hätte ich es cool gefunden, wenn das hier symbolisch den 50. Platz bekommen hätte - aber das wäre seinem Status nicht gerecht geworden. Aber okay, das wird Nummer 45 auch nicht. Es gibt nicht viele Veröffentlichungen in diesem Jahr, mit denen ich mehr Spaß hatte, als mit dieser famosen Sammlung 50 fiktiver 8-Bit-Klassiker.

Martin: Ja, Alex, ist ja gut, ich spiele es ja noch.

Markus: Das sind 49 Spiele mehr, als die meisten Spiele bieten (und 50 mehr als Concord).

monkeyboobs: Ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, ich sei bereits durch "das Spiel" durch. Vermutlich werde ich das niemals sein. Aber mal echt Hut ab vor der Leistung der Entwickler: Nicht nur ist die Kollektion unglaublich charmant und schlau in ein großes Ganzes verpackt, sämtliche Inhalte haben - abgesehen von persönlichen Präferenzen - eine dermaßen hohe Qualität und Ideendichte, dass es einen staunend zurücklässt. Mit Sicherheit die beste nie existierende Retro-Konsole und das beste Sammelsurium nie für selbige veröffentlichter Spiele aller Zeiten!

44. Tekken 8

(Bandai Namco - Tekken 8 Test)

Martin: Was bleibt vom Boom der 90er-Prügler? Street Fighter, Mortal Kombat, Soul Calibur und Tekken. Keine Überraschung, die Großen dominierten damals schon haushoch, alles andere passierte mehr am Rand und findet sich bestenfalls in Remakes – Hallo, Virtua Fighter – oder Retro-Sammlungen. Ist das gerecht? Ja, absolut. Es waren die Besten, es sind die Besten und es ist nicht absehbar, dass das Genre sich in solchen Listen weiter nach vorn schieben, noch sie ganz verlassen wird. Ist doch schön, die eigene Nische fest im Griff zu haben.

Markus: Prügelspiele erleben ja gerade so eine Art Revival und nachdem bereits letztes Jahr viele große Namen ihren Auftritt hatten (Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 etc.), ist nun mit Tekken 8 eine weitere Legende zurückkehrt und zeigt einmal mehr, dass die Luft aus dem ewigen Kampf zwischen Jin Kazama und Kazuya Mishima noch lange nicht raus ist. Für Fans der Reihe und des Genres sicher ein gutes Jahr.

Benjamin S.: Besser kann man sich Fäuste und Füße nicht um die Ohren hauen! Tekken 8 macht im Grunde alles richtig, sieht dabei unverschämt gut aus und ist vor allem ebenso zugänglich wie man in seiner taktischen Tiefe versinken kann. Auch wenn der Ansatz ein ganz anderer sein wird: Da muss Virtua Fighter 6 erst mal ran kommen.

Ana: Tekken 8 macht genau das, was ich von Kampfspielen will: Over-the-Top-Action, Spaß, lokale Herausforderungen mit Freunden und einfach ein Ventil für einen guten Abend sein. Es ist schon unfassbar schön und spaßig, dass es sich nicht zu ernst nimmt. Der Soundtrack ballert auch, ich hab jedes Mal die Zeit meines Lebens, wenn ich mich mit Freunden auf eine Runde treffe. Das Fighting Game des Jahres.

Leonie: Mein absolutes Lieblings-Dress-up-Game 2024. Kein Spiel gibt mir die Möglichkeit, einen muskulösen Jaguarmann mit Feenflügeln und Blümchenhosen auszustatten und auf meine Gegner einzudreschen.

Airwulf: Habe mittlerweile fast alle Character-Endings frei gespielt, die Story durch und auch ein paar Runden online verbracht. Tekken kann man immer wieder mal reinlegen.

43. Granblue Fantasy: Relink

(Cygames - Granblue Fantasy: Relink Test)

Martin: Ana! Key ist da! Bitte schön, viel Spaß! Ich würde ja fragen, wer den ganzen J-Kram spielt, aber dann muss ich ja nur ins Team in die Video-Ecke gucken. Und auf mich, vor 30 Jahren.

Ana: Ein wunderschönes Action-Rollenspiel. Es geht gegen den Trend von ellenlangen JRPGs, die uns weit und breit erzählen wollen, wie eine Welt funktioniert oder wieso die Mitglieder der Truppe miteinander auskommen müssen - das übernimmt bei Granblue Fantasy schon das Mobile-Game. Relink setzt stattdessen auf Schauplätze, die selbsterklärend sind, und schließt den Singleplayer nach rund acht Stunden bereits ab. Darauf folgen große Bosskämpfe, denen man sich am besten mit Freunden stellt. Der Fokus auf viele spielbare Figuren, deren Kampfsysteme sich grundlegend voneinander unterscheiden, hat mich besonders begeistert und über die Geschichte hinaus am Spiel gehalten. Es freut mich, Granblue Fantasy: Relink in dieser Liste zu sehen - ein tolles und erfrischendes Spielerlebnis!

Airwulf: Für die Dauer der Hauptstory für mich genau die richtige Dosis JRPG zwischendurch.

42. Mario and Luigi: Brothership

(Acquire, Nintendo - Mario and Luigi: Brothership Test)

Markus: Kann mir jemand erklären, wieso ich bei "Mario and Luigi: Brothership" immer "Modern Talking: Brother Louie" im Kopf hab? (die halbe Leserschaft ist vermutlich zu jung, um das noch zu kennen). Wie dem auch sei: Es ist schön, dass die totgeglaubte Mario-and-Luigi-Reihe nach der Pleite von AlphaDream doch wiederbelebt wurde und das auch noch erfolgreich.

Alex: Coole Brüder, maximal charmant - und mit genug Abstand zum letzten Serienteil, um sich wieder halbwegs frisch anzufühlen. Ich bin froh, dass Nintendo diese Reihe nicht vergessen hat.

Benjamin J.: Habe vor, es zu spielen. Muss nur vorher noch die Vorgänger spielen. Könnte also eine Weile dauern, bis ich dazu komme. Gut, dass die Switch 2 abwärtskompatibel sein wird.

41. V Rising

(Stunlock Studios)

Markus: Ich musste gerade nachprüfen, ob V Rising wirklich in 2024 erschienen ist und ja, laut Steam war es Anfang Mai soweit – meinem Gefühl nach ist es eher schon drei Jahre her. Wie dem auch sei, es war wohl einer der Überraschungshits, der deutlich größere Wellen schlug, als man anfangs dachte. Da hat die Spielflaute Anfang des Jahres sicher ihren Beitrag geleistet, dennoch ist V Rising ein hervorragender Mix aus Survival-Crafting und Action-RPG, der einen stundenlang an den Stuhl fesseln kann.

Benjamin J.: So richtig anfreunden konnte ich mich mit dem Thema Vampire noch nie. Ich mochte damals Blade, habe zuletzt eine Graphic Novel zu Dracula gelesen. Aber das war es dann auch schon. Insofern fliegt auch V Rising so schnell an mir vorbei wie eine Fledermaus.

40. Dungeons of Hinterberg

(Microbird Games, Curve Games)

Martin: Ist gekauft, wird an Weihnachten gespielt, scheint ja ganz gut zu sein, wenn ihr es hier auftauchen lasst.

Melanie: Endlich eine halbwegs bekannte Umgebung! Dungeons of Hinterberg spielt in einer Berglandschaft, die auf Hallstadt in Österreich basiert. Der bunte Ausflug in die Alpen bietet ein paar interessante Rätsel, einige Social-Sim-Elemente und Kämpfe, die nach ein paar Zusammenstößen etwas eintönig werden. Für einen gemütlichen Abend mit Controller auf dem Schoß ist der Titel perfekt.

Alex: Schön, dass ihr es hier berücksichtigt habt: Ein tolles Mini-Zelda in den Alpen, das seine Hausaufgaben gemacht hat. Überraschend einnehmend.

Markus: Ich habe schon viel Gutes von Dungeons of Hinterberg gehört, bislang ist es aber auch nur dabei geblieben, da mir das Art-Design so gar nicht zusagt.

Ana: Ein interessanter Ausflug in die Alpen. Ich mag die Idee sehr, lokale Besonderheiten in die Identität eines Spiels ganz offen und direkt zu integrieren. Schön zu sehen, dass Dungeons of Hinterberg spielerisch auch einiges drauf hat.

39. Alone in the Dark

(Pieces Interactive, THQ Nordic - Alone in the Dark)

Alex: Cool knarzende Türen – ansonsten leider auf Strecke gesehen ein Fehlschlag. Gruslig fand ich allenfalls, wie saftlos und wenig bedrohlich die Kämpfe waren.

Martin: Vielen Dank für diese Gelegenheit, das 2008er Alone in the Dark wieder einmal in Gedächtnis zu rufen. Es ist immer noch mein liebstes vollkommen zu Recht gescheitertes, aber endlos ambitioniertes und kreatives Spiel. Ich denke bis heute gern daran zurück und werde es auf keinen Fall noch einmal spielen, denn ich bin mir zu 150 Prozent sicher, dass das nicht gut gealtert ist. Aber es hatte viele Ideen, probierte viel aus, es hatte in diesem Sinne den Spirit des ersten Alone in the Dark geerbt. Was das aktuelle Alone in the Dark angeht: Ich finde es ganz nett und es ist schön, dass die Reihe zumindest nicht mit Illumination endet. Aber außer ein wenig Nostalgie für früher ist hier nichts, was mich reizte. Alone in the Dark war 1992 etwas bahnbrechend Neues, was den Weg für Dinge wie Resident Evil bereitete. Etwas, das neue Wege zeigte und Techniken erforschte. Das aktuelle Game ist eine Hommage an einen Pionier. Das ist nett, da freut man sich, aber das Gaming-Leben bringt das jetzt auch nicht weiter.

Markus: In meinen Augen ein Fall von "hätte es nicht unbedingt gebraucht", zumindest nicht in dieser Art und Weise. Es ist nicht unbedingt schlecht, aber auch nicht unbedingt gut. Und angesichts der Tatsache, dass es in dem Genre sehr viele Mitbewerber gibt, die auch noch besser sind, ist AitD mehr oder weniger eine Art Notnagel, wenn man sonst schon alles durch hat.

Benjamin J.: Bin immer noch abgeschreckt vom 2008er Alone in the Dark. Vielleicht schaue ich es mir irgendwann mal an.

Benjamin S.: Ich sag‘ mal so: Freut mich, dass diese Neuinterpretation euren Nerv getroffen hat. Für mich hat sie leider weder erzählerisch noch spielerisch so richtig funktioniert – mal ganz davon abgesehen, dass sie überhaupt nicht spannend war.

38. Dragon Quest 3 HD-2D Remake

(Artdink, Square Enix - Dragon Quest 3 HD-2D Remake Test)

Ana: Ein weiteres HD-2D Remake von Square Enix, das nostalgische Legenden für die Moderne wiederbelebt. Der visuelle Stil gefällt mir dabei besonders gut, allerdings finde ich es schade, dass es ein No-Go zu sein scheint, auch mal an die alten Spielelemente heranzutreten, um auch sie etwas moderner wirken zu lassen. Aber trotz kleiner Kritik hier und da, freue ich mich auf die ersten zwei DQs im nächsten Jahr.

Martin: Nein, einfach nein. Nicht, weil irgendwas geändert wurde, ich bin dafür, dass Dinge sich bei großen Remakes ändern. Aber ich habe gerade erst Final Fantasy Pixel Remaster beendet, mein Bedarf an Urschleim ist für eine Weile gedeckt. Und Square übertreibt damit eh. Wenn man die Zeit in nette neue Spin-Offs der Serien stecken würde, von mir aus auch im coolen Pixel-Look, wären allen besser gedient.

Alex: Nein. für mich ist das mittlerweile zu simpel gestrickt. Auch wenn es hübsch aussieht.

Markus: Wer Fan der Reihe ist und das Original 1988 verpasst haben sollte – was wohl auf einige zutreffen dürfte –, bekommt hier die Gelegenheit, das Ganze noch einmal in "schön" und mit einigen Extras zu erleben. Sicherlich nichts für jeden, wer aber Square Enix-RPGs oder die Serie mag, sollte hier zufriedengestellt werden.

37. The Plucky Squire

(All Possible Futures, Devolver Digital - The Plucky Squire Test)

Alex: Nicht ganz der kreative Überflieger, den ich mir erhofft hatte, aber doch ein schöner Genre-Mix mit zum Niederknien herziger Art-Direction und gewinnendem Charme. Hätte einen Zacken fordernder sein können.

Ana: Solch schöne Präsentationen und liebenswerte Ideen sind genau das, was für mich Indies so wertvoll macht. The Plucky Squire veranschaulicht wunderbar, warum noch nicht alle Ideen ausgeschöpft und umgesetzt wurden und ist wahrscheinlich eine tolle Inspiration und Motivation für angehende Spieleentwickler. Zumindest wünsche ich mir das. Auch, wenn es nicht perfekt ist, so hoffe ich doch, dass kleine Spiele auch weiterhin die Möglichkeit bekommen, sich auszutoben und neue Dinge zu probieren.

JohnDonson: So sieht es also aus, wenn einem fremde Kreativität mit Wucht ins eigene Fressbrett gezimmert wird. Ich musste so einige Male laut lachen, so viele witzige Momente und putzige Figuren und Audiovisuell einfach großartig. Der Wechsel von Buch zu 3D und die Rätsel-Elemente, in denen man beides kombinieren musste, waren wirklich gelungen! Da fielen die paar repetitiven Elemente kaum ins Gewicht und es ist neben Astro Bot mein Gute-Laune-Spiel des Jahres.

ChaoticSonic: The Plucky Squire ist ein richtig feines Familienspiel mit echt ziemlich netten Einfällen und einer niedrigen Einstiegshürde. Die Präsentation ist charmant und der Wechsel zwischen 2D und 3D ist auch fein. Das wurde immer ein wenig am Wochenende mit unseren beiden Kids (zehn und fast acht) gedaddelt und die fanden es richtig gut.

monkeyboobs: Eines meiner meisterwarteten Spiele des Jahres! Und ich wurde nicht enttäuscht. Der Knappe mag vielleicht nicht ganz so innovativ und revolutionär daherkommen, wie manch einer es vermutet oder erhofft hatte, aber was die Entwickler aus der Idee gemacht haben, ist gaaaanz großes Kino! Ein funkelndes Spielejuwel, das perfekt geeignet ist für Familiensessions vor dem Fernseher und nach einem Nachfolger schreit, der die bestehenden Stärken weiter ausbaut.

36. Paper Mario: Die Legende vom Äonentor

(Intelligent Systems, Nintendo - Paper Mario: Die Legende vom Äonentor^Test)

Martin: Niedlich. Sicher. Aber nein. Irgendwie war ich schon immer für diese Games zu alt, selbst als ich noch viel jünger war.

Benjamin J.: Ich hätte es schon spielen können, GameCube und das Original sind vorhanden. Werde dann jedoch eher die Switch-Version spielen.

Alex: Was machen wir eigentlich, wenn wir alle Spiele von damals ge-remake-d haben? Wertfrei gemeinte Frage.

KaeptnQuasar: Man merkt dem Spiel einfach an, dass es ursprünglich aus der GameCube-Ära stammt. Das Gameplay schert sich einen Dreck um Hilfestellung oder blinkende Marker. Lest die Hinweise, denkt darüber nach und ihr werdet selber fündig. Das Spiel ist herrlich charmant und in den Dialogen schlägt es einen Ton an, den ich in aktuellen Games immer häufiger vermisse. Die Kämpfe sind taktisch herausfordernd aber lassen sich ohne Grind bestreiten. Dieses Spiel ist bestes Game-Design in Reinkultur.

35. Songs of Conquest

(Lavapotion, Coffee Stain Publishing - Songs of Conquest Test)

Alex: Ich hatte fast ein bisschen Sorge, dass Songs of Conquest nach all der Zeit im Early Access zum Erscheinen vergessen worden sein würde, aber wie es aussieht, mögt ihr das Spiel genauso sehr wie ich. Das neue Heroes of Might & Magic muss sich mächtig anstrengen.

Martin: Stimmt, das liegt ja noch auf der Platte! Danke für die Erinnerung in dieser Form, wird jetzt endlich mal gestartet!

Benjamin J.: Wartet schon auf meiner Xbox darauf, gespielt zu werden. Bin schon gespannt, ob es mich fesseln kann.

Ana: Mein Heroes of Might and Magic der letzten fünf Jahre. Songs of Conquest beförderte mich Anfang des Jahres in mehrere Suchtschleifen. Endlich wieder Karten aufdecken, magische Schätze und Artefakte finden und sich dabei mit einzigartigen Fraktionen (für mich waren es meistens Frösche) durch feindliche Truppen schlängeln. Ende des Jahres habe ich dann noch den Multiplayer für mich entdeckt und der macht einfach GENAU SO VIEL Spaß wie das Original. Songs of Conquest bietet zwar auch Alleinstellungsmerkmale, wie beispielsweise das Forschungssystem oder kleine Änderungen im Magie-Einsatz des Generals einer Truppe, aber insgesamt hat Lavapotion die Essenz von HoMM so gut eingefangen, dass ich mit zum ersten Mal seit langem keinen neuen Teil dazu von Ubisoft wünsche.

SectionOne: In den Art Style habe ich mich schon beim ersten Trailer verliebt, aber dieses Spiel ist mehr als nur eine schöne Fassade.

KaeptnQuasar: Ich habe es nur ein wenig auf dem PC gespielt, aber schnell gemerkt, dass es wirklich gut ist. Und es ist schön, dass wieder ein Spiel aus der HoMM-Ecke rausgekommen ist. Ich werde es definitiv 2025 auf der Xbox angehen, denn es wurde kürzlich erst auf Konsole released. Danke, Lavapotion.

34. Unicorn Overlord

(Vanillaware, Sega, Atlus - Unicorn Overlord Test)

Martin: Ana, übernehmen Sie.

Ana: Unicorn Overlord hat es geschafft, das Strategie-Subgenre in Richtung Ogre Battle wiederzubeleben, Verwaltung spannend zu machen, eine wunderschöne Welt zu zaubern und ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen. Selten hatte ich so Lust auf RTS, das ich mir im Anschluss von einem Videospiel ein weiteres Spiel vom gleichen Studio im gleichen Genre herausgesucht habe, um das auch noch durchzuspielen. Ich konnte wirklich einfach nicht genug bekommen. Da hat es auch nicht gereicht, dass ich schon bei Unicorn Overlord 50 Stunden damit verbracht habe, wirklich jeden Winkel des Königreichs zu entdecken und jede spielbare Truppe von meiner Revolution zu überzeugen. Und euch werde ich damit selbst Weihnachten nicht in Ruhe lassen, freut euch darauf!

Alex: Habe mich heute beim Trailer zu Death of a Unicorn totgelacht - das hat mich aber daran erinnert, dass ich das hier mit viel Freude angefangen hatte, es dann aber unter die Räder meines Alltags kam, sozusagen. Ich hoffe, Unicorn Overlord mutiert nicht ebenfalls zu einer gehörnten Killerbestie, weil ich es links liegen ließ und gelobe Besserung.

Markus: Wie Gronkh so passend sagte: "Die Deutschen lieben ihre JPRGs."

Glayd: Auch, wenn mich die 50 Stunden erst mal abgeschreckt haben: Was für ein Kleinod. Auch wenn ich mich erst mal an die Auto-Kämpfe gewöhnen musste, bin ich total abgeholt von dem Spiel. Die Kombination aus der Erkundung der Oberwelt, der wirklich schön vertonten und nett erzählten Geschichte, der tollen Vielfalt an Einheiten und einem super Pacing ergibt in Summe ein sehr ausgewogenes Strategiespiel, welches ich nicht mehr missen will. Was ich dem Spiel auch hoch anrechne, ist die Möglichkeit auch einfach ein paar kurze Sessions zu spielen. Die Nebenquests gehen meist zügig von der Hand und wenn man die Kämpfe skippt, dann kann man es auch ordentlich beschleunigen. So sind mal schnelle Sessions von 30 Minuten auch total ordentlich und man hat was angefangen und abgeschlossen.

Taunustiger: Nicht mein Genre und das Spiel finde ich auch nicht soo gut. Aber die künstlerische Gestaltung gleicht alles aus. Vanillaware!

blablablablubb21: Mein Platz 4. Der Plot des Spiels hätte aus einem schwächeren Fire Emblem sein können. Auch die Figuren sind leider nicht so interessant. Dafür sind das Kampfsystem und die Karten eine schöne Überraschung. Ähnlich wie bei Final Fantasy 12 stellt man bei seinen Kampfgruppen vorab Handlungsanweisungen ein und die Kämpfe laufen dann vollautomatisch ab. Da man gefühlt alle zwei Kämpfe eine neue Figur bekommt, kann man echt lange tüfteln, um gute Konstellationen zu erstellen. Was auch nötig ist, denn ab dem letzten Drittel schenkt einem das Spiel nichts. Zwar hätte ich mir gerne mehr Varianz bei den Missionszielen gewünscht, aber vielleicht hätte das mit dem Kampfsystem auch einfach nicht geklappt.

33. Rise of the Ronin

(Team Ninja, Sony - Rise of the Ronin Test)

Ana: Spannende Epoche, interessante Herangehensweise an die Kämpfe: Rise of the Ronin ist das Spiel, das ich aus diesem Jahr mit ins nächste nehmen werde, weil ich es wirklich unbedingt noch spielen will. Aber anscheinend nie so dringend, dass es jetzt sofort sein muss.

Martin: Ich habe gerade mal wieder gemerkt, wie schwer es ist, wieder in so ein Spiel reinzukommen. Die alte PS5 aufgestellt, auf der ich das getestet habe, ach, ist ja noch installiert, gleich mal loslegen. Eine halbe Stunde später war klar, dass das ein längeres Projekt werden würde. Der Nachteil aller Souls, die kein From-Souls sind und ich damit auswendig kenne: Diese komplexen Kampf-Moves, Waffensysteme und mehr wieder zu verinnerlichen, an einem Endgame-Spielpunkt, das ist in kurzer Zeit fast unmöglich. Schade, denn wenn man drin ist, ist das Spiel fantastisch.

Markus: Ich hätte das Ganze gerne als hochwertige Serie umgesetzt. Nach dem Erfolg von Shōgun und dem hoffentlich bald anstehenden Ghost of Tsushima-Film dürfte sich dafür doch ein Studio finden lassen.

Alex: Technisch wahnsinnig wackelig. Selbst nach dem PS5-Pro-Update noch. Dennoch erstaunlich packend, weil sich vor allem die Kämpfe schön gefährlich anfühlen.

32. Satisfactory

(Coffee Stain Studios, Coffee Stain Publishing)

Markus: Wem Factorio zu komplex oder nicht 3D genug ist, der findet mit Satisfactory den perfekten Ersatz dafür. Bringt aber viel Zeit mit, es ist kein Problem, hier hunderte Stunden zu versenken. "The factory must grow!"

Vencarii: Ich wollte das Spiel einfach mal ausprobieren und habe nicht viel erwartet. Nach kurzer Zeit war ich angefixt und ca. 150 Stunden später durch!

SectionOne: Das Spiel, in das ich dieses Jahr die meisten Stunden gesteckt habe.

Viator: Ich kann einen Zug bauen und den Haltestellen komische Namen geben.

Jimpanse: Wollte nur mal neugierig reinschauen, was das Spiel kann, und zack hatte ich 50 Stunden in einer Woche auf dem Tacho. Sehr befriedigendes Spiel, das ich vor allem im Koop mit privatem Server genieße. In diesem Spiel findet wohl jeder etwas zum Abnerden, bei mir sind es sicherlich nicht gerade Förderbänder mit perfekter Ausrichtung. Ich warte schon auf die Xbox-Version.

31. Animal Well

(Billy Basso, Bigmode - Animal Well Test)

Alex: Das Spiel, bei dem ich am meisten bereue, es nicht zum Start ausgiebig gespielt zu haben. Ich liebe diese Art von geheimniskrämerndem Platformer und muss ihn dringend nachholen.

Benjamin S.: Was für ein famoses Entdecken! Billy Basso hat eine ebenso geheimnisvolle wie bezaubernde Welt erschaffen, die ganz ohne klassischen Kampf auskommt und trotzdem spannender ist als die der meisten klassischen Plattformer. Animal Well ist damit das klassische Beispiel für ein echtes Kleinod.

Martin:: Nicht ganz meine Art von Metroidvania, aber handwerklich kann man hier nur den Hut ziehen. Phänomenal kreativ auf all die besten Arten.

Ana: Bin leider nicht dazu gekommen es auszuprobieren und jetzt ist der Zug auch schon irgendwie abgefahren, dass ich da nicht mehr so die Lust dazu habe. Aber ich finde es unglaublich witzig, dass ausgerechnet so ein düsteres Spiel das erste Publishing-Projekt von videogamedunkey ist. Schön, dass es funktioniert hat, ich hatte bei ihm immer schon den Eindruck, dass er gar keinen so schlechten Spielgeschmack hat. Es wird spannend, wie sich Bigmode in Zukunft entwickeln wird.

lebenwielarry: Ich dachte, das wird eine Parodie auf Metroidvanias, herausgebracht vom YouTuber videogamedunkey. Das Spiel besitzt jedoch viel Tiefe, wird immer schwerer, ist sogar etwas gruselig und hat vom Rätselniveau sogar etwas von FEZ (falls das noch jemand kennt). Ein sehr einzigartiges Spiel, das beweisen kann, dass YouTuber manchmal vielleicht doch etwas Ahnung von Videospielen an sich haben könnten.

TheOriginalDog: Tolles visuelles Design und mysteriöses "Metroidbrainias" - mein neues Lieblingsgenre mit dem schlechtesten Namen.

Agent Provocateur : Das ideale Indiespiel. Mysteriös, verkopft, perfekte Spielbarkeit, ohne Hilfestellungen aus dem Internet fast nicht spielbar. Ich liebe es.

manuel20xx: Metroidvania - alleine bei den Worten setzt meine Impulskontrolle schnell aus, der digitale Kauf-Prozess ist schneller abgeschlossen, als so mancher Diablo-Speedrun von Elon Musk lang ist. Selten war ich dabei so froh, dem Impuls nachgegeben zu haben wie bei Animal Well (übrigens nach Lesen des Tests hier!); die Atmosphäre ist einmalig, so noch nie gesehen, die Rätsel und Erkundungsreize unfassbar clever und belohnend, die Spielbarkeit präzise, gleichsam geschmeidig, womit der Titel einen Ehrenplatz in meinem Metroidvania-Herzen erhielt. Und das Spiel im Regal, nachdem die physische Version eintrudelte, obwohl die digitale Fassung schon gekauft und durchgespielt war – schaffen auch nicht viele Games bei mir.

blablablablubb21: Mein persönlicher Platz sechs. Animal Well ist ein Rätselmetroidvania, dessen Konzept es ist, dass einem nichts erklärt wird. Man muss sich wirklich alles selbst erschließen. Da die Kopfnüsse nicht zu hart sind, ist das auch eine große Stärke des Spiels. Die Optik ist Retro in Reinform und mit Ton wird auch gegeizt. Das alles macht das Spiel jedoch atmosphärischer, denn es ist mit Absicht so kryptisch.