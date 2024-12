Eurogamer.de-Leser wählen Indiana Jones und der Große Kreis als ihr Spiel des Jahres

Die Würfel sind gefallen. Metaphorisch gesprochen, denn gewürfelt hat hier keiner, nehme ich mal an. Jedenfalls stehen die eurer Ansicht nach 50 besten Spiele des Jahres fest.

In den letzten Tagen gab es bereits die Plätze 50 bis 11 zu sehen, heute haben wir die Top 10 des Jahres 2024 veröffentlicht und es zeigt sich: MachineGames' Action-Adventure Indiana Jones und der Große Kreis ist euer Spiel des Jahres.

Indiana Jones und die große Aufholjagd

Und das war in diesem Jahr eine denkbar knappe Sache, zumindest am Ende. Ein so enges Ergebnis hatten wir in all den Jahren noch nie.

Dabei sah es anfangs gar nicht danach aus, denn schnell konnte sich Astro Bot mit einem ordentlichen Vorsprung an die Spitze setzen. Lange sah es danach aus, als würde sich der kleine Roboter den Titel Spiel des Jahres sichern. Doch er hat nicht mit Indiana Jones gerechnet.

Während die Abstimmung lief, holte Indy Tag für Tag und Stück für Stück immer mehr auf, bis das Spiel buchstäblich am letzten Tag noch Astro Bot überholen konnte. Wie eng das war, seht ihr anhand dieses Diagramms:

Indiana Jones ist euer Spiel des Jahres.

Enger geht es wirklich kaum. Und das war tatsächlich nicht nur direkt an der Spitze der Fall. Ihr seht den großen Abstand zum dritten Platz, doch auch dieser war bis zum Ende umkämpft. Shadow of the Erdtree, der DLC für FromSoftwares Elden Ring, lag hier lange Zeit auf dem dritten Rang, doch zum Ende hin machte das Remake von Silent Hill 2 noch einen Schlussspurt und überholte die Erweiterung in letzter Sekunde.

Und – ich denke, wir haben hier ein Muster – auf den weiteren Plätzen der Top 10 sah es nicht anders aus. Dragon Age: The Veilguard, Dragon's Dogma 2 und Final Fantasy 7 Rebirth stritten sich mit regelmäßig wechselnden Platzierungen um die Ränge fünf bis sieben, bei Star Wars Outlaws, Stellar Blade und Black Myth: Wukong sah es auf den Plätzen acht bis zehn ähnlich aus.

Eines ist allerdings sicher: Indiana Jones und der Große Kreis und Astro Bot haben sich beide mit deutlichem Abstand gegen die Konkurrenz durchgesetzt und ihre Fans begeistert.

Hier könnt außerdem noch die Plätze 30 bis 11 sowie die Plätze 50 bis 31 eurer Top 50 Spiels des Jahres 2024 anschauen.

In diesem Sinne: Glückwunsch an Indiana Jones und der Große Kreis und euch einen guten Rutsch ins Jahr 2025.