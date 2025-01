Everspace 2: Deutsches Weltraum-RPG erhält neuen DLC im Frühjahr, bringt euch vier neue Sternensysteme und erweitert vorhandene um neue Inhalte

Rockfish Games hat einen weiteren DLC für sein Weltraum-RPG Everspace 2 angekündigt.

Everspace 2 Genre: Weltraum-RPG

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 6. April 2023

Entwickler / Publisher: Rockfish Games / Rockfish Games

Dieser hört auf den Namen Wrath of the Ancients beziehungsweise Zorn der Uralten und soll im Frühjahr 2025 erscheinen.

Erkundet neue Sternensysteme in Everspace 2

Der neueste DLC bringt natürlich wieder eine Reihe von neuen Inhalten mit sich, zum Beispiel ein neues Spielerschiff.

Darüber hinaus könnt ihr insgesamt vier neue Sternensysteme erkunden, während bereits vorhandene um neue Nebenquests erweitert werden sollen.

"Ausgerüstet mit einem neuen Schiff, kämpfen die Spieler gegen außerirdische Feinde und uralte Bedrohungen in einer völlig neuen Geschichte, die an die Ereignisse in Everspace 2 anknüpft", heißt es.

"Mysteriöse Angriffe haben die menschlichen Siedlungen in Cluster 34 verwüstet, die herrschenden Fraktionen destabilisiert und die Überlebenden sind gestrandet. Mit dieser Zerstörung ist der unsichere Frieden zwischen der Menschheit und Okkar bedroht - Weltraumpiloten werden sich in die Heimatwelten der Okkar wagen, um die Wahrheit herauszufinden, bevor ein neuer Krieg in der DMZ entfacht."

Während sich die Story entfaltet, öffnen sich laut Rockfish zu vier neuen Sternensystemen, darunter Aethon und die Heimatwelten der Okkar. Dort erwarten euch wiederum neue Feinde, Waffen und Ausrüstungsgegenstände.

"Unsere Community fragt immer wieder, wann sie endlich Aethon erkunden können und die Antwort ist: sehr bald!", sagt Michael Schade, CEO und Mitgründer von Rockfish Games. "Everspace 2: Wrath of the Ancients erweitert das Universum der Everspace-Serie massiv und bietet den Piloten mehr Sternensysteme zum Erkunden, mehr Feinde zu Bekämpfen und ein neues Schiff, das das Spiel verändert. Wer mehr von Cluster 34 entdecken will, kann sich auf eine Menge freuen. In den kommenden Monaten werden wir auf unseren Social-Media-Kanälen und Streams alle möglichen Enthüllungen zu Wrath of the Ancients teilen. Bleibt dran, Weltraumpiloten!"