Everwild: Was ist mit Rares verschollenem Spiel? Xbox-Chef Phil Spencer gibt endlich ein Update zum aktuellen Status

Wie ist es um Rares Action-Adventure Everwild bestellt? Xbox-Chef Phil Spencer hat sich nun zum aktuellen Status des Projekts geäußert.

Everwild Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, Xbox Series X/S

Release: TBD

Entwickler / Publisher: Rare / Xbox Game Studios

Nach der erstmaligen Ankündigung vor fast sechs Jahren lässt die Veröffentlichung des Spiels weiter auf sich warten.

Was passiert mit Everwild?

In einem neuen Interview mit dem Xbox Era-Podcast sagt Spencer, dass die Entwicklung des Projekts Fortschritte macht und bezeichnete es als eines seiner am meisten erwarteten Projekte, an denen Xbox derzeit arbeitet (via VGC).

Im Laufe des Interviews wurde Spencer gefragt, auf welche Spiele, an denen Xbox derzeit arbeitet, er sich am meisten freue: "Ich komme noch einmal auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Ja, State of Decay ist nur eines der Franchises, die ich vom Original her liebe, also gehört es definitiv dazu."

Zeit für die Entwicklung

"Ich denke, dass die Arbeit, die Double Fine leistet, und die Art und Weise, wie Tim das Feedback des Teams einholt, sehr gut sind", ergänzt er. "Und das andere kann ich nennen, weil ich kürzlich bei Rare war. Es ist schön, das Team von Everwild zu sehen und die Fortschritte, die sie machen."

"Das ist schon [eine Weile] her. Und wir konnten diesen Teams Zeit für ihre Arbeit geben, was gut ist, und trotzdem ein Portfolio haben, wie wir es haben. Es ist wie ein Traum, den Matt (Booty) und ich schon lange hegen, und es ist gut, dass es endlich soweit ist. Wir können diesen Teams Zeit geben."

Reboot der Entwicklung

Wann Everwild erscheinen könnt, bleibt aber weiterhin unklar. Nach der Ankündigung im Jahr 2019 soll es Berichten zufolge im Jahr 2021 einen Reboot der Entwicklung gegeben haben. Damals hieß es, die Entwicklung habe effektiv von vorne begonnen.

Damaligen Quellen von VGC zufolge war man "optimistisch", eine Veröffentlichung im Jahr 2024 anstreben zu können. Nun, vergangenes Jahr ist es offensichtlich nicht erschienen, ein Release ist derzeit auch nicht absehbar.

Everwild ist eine neue IP von Rare, zu der immer noch recht wenige Informationen vorliegen. Beschrieben wird das Spiel offiziell wie folgt: "In einer natürlichen und magischen Welt warten einzigartige und unvergessliche Erlebnisse."