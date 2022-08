Everywhere: Neues Spiel des Ex-GTA-Produzenten erscheint 2023

Das schottische Entwicklerstudio Build A Rocket Boy hat sein Projekt Everywhere während der gamescom Opening Night Live offiziell angekündigt.

Das Studio wurde von Ex-GTA-Produzent Leslie Benzies gemeinsam mit anderen Erfahrenen Leuten aus der Industrie gegründet.

Ein neues Erlebnis

Everywhere "verbindet nahtlos Gameplay, Abenteuer, Kreativität und Entdeckungen in einem völlig neuen Multi-World-Gaming-Erlebnis, das die Art und Weise, wie Spieler miteinander und mit der digitalen Welt um sie herum in Verbindung treten, neu definiert", heißt es in einer Pressemitteilung.

Was genau das bedeutet, nun, warten wir es ab. Kling aber schon einmal ehrgeizig.

Im Trailer sind unter anderem verschiedene Welten, Sci-Fi-Architektur, Schießereien aus der Verfolgerperspektive, Rennen und mehr zu sehen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Wir wollten schon immer die Grenzen dessen, was ein Videospiel sein kann, erweitern und gleichzeitig ein innovatives Spielerlebnis bieten", sagt Benzies.

Everywhere soll 2023 erscheinen, Plattformen sind noch nicht bestätigt.