Ex-PlayStation-Chef: Der Kampf um die Teraflops ist nicht der richtige Weg

Der ehemalige PlayStation-Chef Shawn Layden spricht über die Zukunft von Konsolen. Laut ihm konzentrieren sich die Hersteller zu viel auf die Leistung der Technik . Dabei sollte der Fokus auf den Inhalten liegen - auf den Spielen.

Die Hardware ist gut genug, jetzt sind die Spiele dran

"Der Kampf um Teraflops ist nicht der richtige Weg. Wir müssen über Inhalte konkurrieren", sagt Layden, der als CEO von Sony Interactive Entertainment America und Vorsitzender der Worldwide Studios tätig war. Im Jahr 2019 verließ er das Unternehmen und gibt hier und dort seine Meinung zu aktuellen Entwicklungen der Videospielindustrie ab.

In einem Gespräch mit VGC sprach er über die Vermarktung der Konsolen. Für ihn ist das Streben nach immer leistungsfähigerer Hardware nicht nachhaltig.

"Wir haben diese Dinge 30 Jahre lang so gemacht. Mit jeder Generation sind die Kosten gestiegen, und wir haben uns darauf eingestellt. Jetzt haben wir den Abgrund erreicht, wo das Zentrum nicht mehr halten kann, wir können nicht mehr so weitermachen, wie bisher."

Für Layden sei jetzt ein guter Moment, diese Richtung zu ändern. Er wünscht sich "ein Hard Reset dessen, was ein Videospiel ausmacht". Die Konsolen seien an einem Punkt angelangt, an dem technischer Fortschritt kaum noch einen Unterschied mache.

"Wir befinden uns in einer Phase der Hardware-Entwicklung, die ich als 'nur Hunde können den Unterschied hören' bezeichne."

"Wenn du dein Spiel spielst und das Sonnenlicht durch dein Fenster auf deinen Fernseher fällt, siehst du kein Raytracing. Es muss superoptimal sein... man muss einen 8K-Monitor in einem dunklen Raum haben, um diese Dinge zu sehen... Wir streiten uns um Teraflops, und das ist nicht der richtige Ort" so Layden.

"Wir müssen bei den Inhalten konkurrieren. Ich denke, wir haben die Obergrenze erreicht". Interessanterweise kommt Laydens Aussage kurz vor dem Release der PlayStation 5 Pro. Am 7. November kommt die verbesserte Konsole auf den Markt und das für 800 Euro. Das Interesse an der Konsole scheint groß. Dennoch stand die Kritik um den Preis und die Notwendigkeit zum Zeitpunkt der Ankündigung bei PlayStation-Spielern im Fokus.