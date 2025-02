Xbox' Multi-Plattform-Strategie fordert "keine Opfer": Ex-PlayStation-Manager lobt Microsofts neuen Ansatz, Spiele auch auf der PS5 oder Nintendo Switch zu veröffentlichen

Der frühere PlayStation-Manager Adam Boyes hat Microsoft für seine neue, "agile" Multi-Plattform-Strategie gelobt.

Zugleich zeigt er sich überzeugt davon, dass es dabei "keine Opfer" geben werde.

Überzeugt von Microsofts Strategie

Von 2012 bis 2016 war Boyes Vice President of Third-Party Relations bei Sony, anschließend wechselte er als Co-CEO zum Entwicklerstudio Iron Galaxy und gründete kürzlich die Beraterfirma Vivrato.

Im Gespräch mit Gamertag Radio wurde er unter anderem zu den aktuellen Entwicklungen befragt. Microsoft hatte in dieser Woche mit Forza Horizon 5 ein weiteres Xbox-Exklusivspiel für die PlayStation 5 angekündigt.

"Ich verstehe, warum die Leute Gefühle und Meinungen dazu haben, denn ihre Vorstellung ist, dass ich mich für eine Marke entscheide und dieser Marke gegenüber einseitig verpflichtet bin, und deshalb sollte dies die einzige Quelle für alle Inhalte sein", sagt Boyes im Interview.

"Aber ich denke, wenn wir es in Analogie zu Blockbuster sehen, das zu Netflix wurde... was ich damit meine, ist, dass es zu Beginn um das physische Produkt ging, welches das Unterhaltungserlebnis im Wohnzimmer ausmacht. Das war ein Plastikplayer, in den man Discs einlegte und der sie abspielte, also muss man die Leute mit einem physischen Produkt bedienen."

"Einzelhandel und Partnerschaften sind wichtig. Wir beide haben in vielen Schlangen gewartet und oft früh vor dem Laden gestanden, um so schnell wie möglich an die Konsole zu kommen - und ich habe dieses Rennen meistens verloren. Und jetzt ist es einfach anders."

Xbox sieht Boyes nicht mehr einfach nur als Produzent und Vertreiber von Discs, sondern als "Entertainment-Anbieter".

"Wenn wir also darüber nachdenken, dass PlayStation vielleicht HBO ist, Microsoft Netflix und Nintendo Disney, dann ist es ihre Aufgabe, unglaublich interaktive und fesselnde Unterhaltung zu so vielen Menschen wie möglich zu bringen. Ich verstehe, warum Traditionalisten das so sehen: 'Ich mag keine Veränderungen! Ich will, dass es nur dort ist, wo ich es haben will!' Und das ist der Punkt, an dem meine Logiklücke aufbricht."

"Denn wenn Phil [Spencer] und sein Team tolle Inhalte auf mehr Plattformen bringen, wer ist dann das Opfer? Ich frage viele Leute: 'Wer ist das Opfer?' Und es gibt keine, außer den Leuten, die sagen: 'Ich will es nur dort haben, wo ich es gekauft habe, und das erwarte ich auch!'"

Einerseits applaudiert er Microsoft für diesen "agilen" Ansatz, sieht aber auch die Herausforderungen, die damit einhergehen: "Du hast absolut Recht, wenn es darum geht, den Leuten die neue Version [einer Konsole] zu verkaufen... sind es 8K, 16K oder 32K? Wohin gehen wir von hier aus? Im Moment bin ich mit der Anzahl der Ks und der Detailtreue zufrieden - es ist großartig. Dann ändert sich das Wertversprechen."

Was haltet ihr von Microsofts Strategiewechsel?