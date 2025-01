Ex-PlayStation-Manager Shuhei Yoshida entschuldigt sich für PSVR2: "Wurde nicht wie die PS2" - Sonys Headset bleibt hinter den Erwartungen zurück

Shuhei Yoshida, ehemaliger PlayStation-Manager, hat sich in einem Interview für den Misserfolg von PlayStation VR 2 entschuldigt. Die VR-Brille konnte nicht die gleichen Erfolge erzielen wie ihr Vorgänger oder Konkurrenten. Während der Nachfolger der allerersten PlayStation die bis dato erfolgreichste Konsole aller Zeiten ist, bleibt die zweite Generation von Sonys VR-Headsets weit hinter den Erwartungen der Spieler zurück.

Yoshidas Meinung

Im Gespräch mit dem Kinda Funny Gamescast zeigte sich Yoshida wenig begeistert von PSVR2. Auf die Frage, was mit dem Headset passiert sei, wich er lachend aus und meinte: "Lasst uns weitermachen." Dennoch entschuldigte er sich mit den Worten: "PSVR2 wurde nicht wie die PS2." Seit seinem Wechsel in den Indie-Bereich im Jahr 2019 hatte Yoshida kaum Einfluss auf die Entwicklung der Hardware. Er erzählte jedoch im Interview, welche Spiele ihm besonders für PSVR2 gefallen haben: "Synapse und Before Your Eyes, die ich super, super liebe. Das sind zwei tolle, tolle Spiele, die jeder ausprobieren sollte, der PSVR2 hat."

Im Schatten der Konkurrenz

Trotz Yoshidas positiven Worten zu einzelnen Titeln hat PSVR2 mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen. Sony hat bisher keine offiziellen Verkaufszahlen veröffentlicht, was bei erfolgreichen Produkten eher untypisch ist. Mit Horizon Call of the Mountain erschien zum Launch nur ein PlayStation-Exklusivtitel. Drittanbieter unterstützen die Plattform zwar mit Spielen wie Metro Awakening oder Alien: Rogue Incursion, doch diese sind oft auch auf anderen Systemen erhältlich, wodurch Spieler keinen besonderen Anreiz hatten, das neue VR-Headset von Sony zu kaufen.

Konkurrenzprodukte wie die Meta Quest 3 gelten als innovativer und bieten überzeugendere Exklusivtitel. Viele Spieler bevorzugen daher alternative VR-Systeme, die eine breitere Spielauswahl und oft ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Dies zeigt, mit welchen Schwierigkeiten Sony zu kämpfen hat. Trotz vorhandener Drittanbieter-Titel konnte die PSVR2 nicht überzeugen und blieb durch die starke Konkurrenz zurück. Ob Sony sich in Zukunft im VR-Markt etablieren kann, wird sich beim nächsten VR-Headset zeigen – falls Sony überhaupt eine nächste Generation plant.