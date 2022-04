Exo One erscheint nach Xbox-Release diesen Sommer für alle PlayStation-Konsolen

Das kleine Sci-Fi-Wunder Exo One vom australischen Solo-Entwickler Jay Weston sorgte bereits letztes Jahr auf dem PC und der Xbox für eine kleine positive Spielerfahrung. Nun kommen auch PlayStation-Spielerinnen und Spieler endlich in den Genuss mit dem ungewöhnlichen Raumschiff durch atemberaubende Planeten zu cruisen. Exo One unterstützt auf der PlayStation 5 120 FPS und das haptische Feedback der DualSense-Controller. Der neue PlayStation-Trailer veranschaulicht, was genau euch erwartet:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten