Exoprimal erhält geschlossene Beta: Capcom lässt die Dinos im Juli los

Capcoms Exoprimal durfte auf dem Showcase in der Nacht vom 13. Juni auf den 14. Juni natürlich nicht fehlen. Für den kommenden Dino-Shooter sollen nächsten Monat erste Betatests veranstaltet werden.

Im Juli selbst in den Exo-Anzug schlüpfen

Die drei geplanten Testphasen sollen jedoch zunächst geschlossen sein und nur für die Steam-Version von Exoprimal gelten. Auf der Website des Spiels können sich interessierte Gamer für die Teilnahme an den Closed-Network-Tests anmelden.

Für die mehrstündigen Testphasen am 11. Juli, am 25. Juli und am 7. August wird das Spiel auf Japanisch und Englisch zur Verfügung stehen. Feedback zum Spiel und seiner Performance dürfen nur in diesen Sprachen abgegeben werden. Für eine Teilnahme müsst ihr mindestens 17 Jahre alt sein und einen PC mit passenden Anforderungen besitzen.

Da die erste Testphase nur auf USA und Kanada beschränkt ist, können Spieler aus Deutschland nur an den beiden letzten Terminen dabei sein, die eine globale Teilnahme zulassen. Ziel der Tests besteht darin, "Probleme zu finden, die behoben werden können, um die Qualität des Spiels zu verbessern", damit ein reibungsloses Spielerlebnis zum Release garantiert werden kann.

Auch neues Gameplay zu Exoprimal wollte uns der Entwickler und Publisher nicht vorenthalten.

Dort erfahren wir mehr über die künstliche Intelligenz Leviathan, die den Spieler für ein wissenschaftliches Experiment an einer Kampfsimulation teilnehmen lässt. Als Exofighter müsst ihr euch dafür vielen Horden an Dinosauriern stellen und dabei besser als das gegnerische Team abschneiden.