Experimentell und etwas ungeschliffen: Unknown 9 Awakening nimmt endlich konkrete Form an

Das Action-Adventure mit Witcher-Schauspielerin Anya Chalotra in der Hauptrolle läuft auf der Zielgeraden ein. In einer letzten Probierversion vor dem Release am 18. Oktober 2024 konnte ich noch einmal das Kampfsystem und die frei erkundbare Welt von Unknown 9 Awakening bei Bandai Namco in Frankfurt anspielen. Hier geht es um die Rache von Heldin Haroona, die durch die Welt reist, um den Mörder ihrer Mentorin sowie die Quelle ihrer übernatürlichen Fähigkeiten ausfindig zu machen. Wie das Spiel dabei aussieht, seht ihr im obigen Video.

In der Demo fand ich mich sowohl in der fiktiven indischen Großstadt Chamiri, als auch im indischen Dschungel wieder. Die Mischung aus Schleichen, Kämpfen und Haroonas übermenschlichen Fähigkeiten erzeugt einen durchaus mitreißenden Rhythmus. Ob der aber wirklich die komplette Spieldauer hindurch gleichbleibend fesselt (circa 15 Stunden soll euch das Erstlingswerk vom kanadischen Entwickler Reflector Entertainment beschäftigen) und inwieweit das Spiel ihn später variiert, wird erst der Test zeigen.

Ich fand mich in den gespielten Abschnitten nämlich oft in der gleichen Situation wieder, in der Haroona entweder alleine oder in Begleitung auf die immer gleich aussehenden Gruppen von Gegnern traf. Der Ablauf: Die Protagonistin schleicht sich im Gebüsch oder im Schatten eines großen Objektes heran, greift an oder löst eine Falle aus, macht sich unsichtbar, sobald ein Gegner die bemerkt und wiederholt diesen Zyklus mehrmals. Zur Not hilft auch im Kreis laufen, und zwar immer, wie es den Anschein hat. In Kombination mit den metaphysischen Fähigkeiten, die es Haroona erlauben, eine kurze Zeit lang die Kontrolle einer gegnerischen Figur zu übernehmen, macht es aber schon Lust darauf auszuprobieren, auf wie viele unterschiedliche Arten man Gegnergruppen in Verbindung mit den Objekten an den Schauplätzen ausschalten kann.

Aber nicht alles im Spiel ist gleichförmig, denn ihr bewegt euch in einer recht offenen Welt auch durch spannende Schauplätze, in denen Haroona auch mal auf Dächer klettert, um über den Straßen der großen Stadt hinweg an ihr Ziel zu kommen. Während ich mich durch die Kulissen bewegte, fielen mir außerdem Elemente aus Stilrichtungen, wie Steam- und Dieselpunk positiv auf und ließen ein wenig Raum zur Spekulation über die Zeitepoche, in der sich Haroona befindet.

Zusätzlich spielt Unknown 9 Awakening in einem mystischen Universum, das auf "Die neun Unbekannten von Ashoka" basiert und auch mit anderen Medien verwoben ist. Ich freue mich, tiefer in diese Geschichte einzutauchen, deren Herzstück das Spiel zu bilden scheint.