F1 22 könnt ihr mehrere Tage lang kostenlos auf allen Plattformen spielen

Interesse an der virtuellen Formel 1? In den nächsten Tagen könnt ihr ausprobieren, ob F1 22 etwas für euch ist.

Anlässlich des Rennens am Sonntag in den USA findet ein Free-Play-Wochenende statt.

Wann ihr F1 22 kostenlos spielen könnt

Das Free-Play-Wochenende von F1 22 läuft vom 20. Oktober 2022 um 9 Uhr bis zum 25. Oktober 2022 um 8:59 Uhr. Es findet auf PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PS4 statt.

Darüber hinaus werden einige USA-inspirierte In-Game-Gegenstände kostenlos zur Verfügung gestellt.

Weitere Meldungen zu F1 22:

Wer sich bis zum 7. November einloggt, erhält folgendes:

"Stars and Stripes" Lackierung, Helm, Rennanzug und Handschuhe

"The Griddy"-Podiumsfeier

Ebenfalls passend zum Rennen in den USA wurde ein neues Video mit McLaren-Fahrer Daniel Ricciardo veröffentlicht, in dem er euch Tipps für den Circuit of the Americas gibt.