F1 22 vorbestellen - Editionen, Preis und Bonusinhalte

Die Formel-1-Saison läuft bereits seit einer Weile und bald geht auch Codemasters' und Electronic Arts' F1 22 an den Start. Am 1. Juli 2022 erscheint das Rennspiel für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Unser Guide zeigt euch nachfolgend alles, was ihr über die Vorbestellung von F1 22 wissen müsst. Welche Editionen des Rennspiels es gibt, wo ihr es bekommt und ob ihr noch Bonusinhalte bei einer Vorbestellung obendrauf erhaltet.

Wo kann ich F1 22 vorbestellen?

F1 22 könnt ihr bereits vorbestellen. Für PS4 und Xbox One liegt die UVP bei 69,99 Euro, auf PS5 und Xbox Series X/S sind es 79,99 Euro. Die PC-Version kostet 59,99 Euro.

Standard Edition

Gibt es eine Collector's Edition von F1 22?

Neben der Standard Edition bieten Codemasters und Electronic Arts eine Champions Edition des Rennspiels an. Als Bonus enthält sie alle Inhalte der Standard Edition, neue My-Team-Icons, fahrbare Safety Cars und gibt euch drei Tage früher Zugriff aufs Spiel.

F1 22 – Champions Edition vorbestellen

Gibt es einen Vorbestellerbonus für F1 22?

Wenn ihr die Standard Edition von F1 22 auf Origin, im Microsoft Store sowie im PlayStation Store vorbestellt, erhaltet ihr als Bonus 5.000 PitCoins, ein F1-Life-Starterpaket sowie zusätzlich das Paket "Inhalte der neuen Ära" mit Rennanzug, Lackierung und mehr.

All das ist auch bei einer Vorbestellung der Champions Edition von F1 22 auf Steam, im Microsoft Store und im PlayStation Store mit dabei. Zusätzlich bekommt ihr drei Tage früher Zugriff aufs Spiel, 18.000 statt 5.000 PitCoins neue Fahrer für My Team und zwei fahrbare Safety Cars.

