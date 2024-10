F1 24 auf der PS5 Pro: Technik-Experten sind begeistert von Raytracing und PSSR

Codemasters hat mit einem Update für F1 24 den ersten Schritt zur Unterstützung der PlayStation 5 Pro gemacht. Dieses Update verbessert die Raytracing-Technologie und integriert das PSSR-Upscaling der PS5 Pro ins Spiel. Auch auf der regulären PS5 ist F1 24 bereits eindrucksvoll, mit 120-fps-Unterstützung und einem Qualitäts-/Performance-Modus.

Auf der PS5 Pro gibt es nun zusätzliche Verbesserungen, darunter einen neuen Auflösungsmodus, der aktiviert wird, wenn die Pro an einen 8K-Bildschirm angeschlossen ist. Zudem bietet die EGO-Engine in der PS5 Pro-Version umfangreiche Raytracing-Funktionen, vor allem im 60 fps-Qualitätsmodus, wie Digital Foundry herausgefunden hat.

F1 24 sieht deutlich realistischer aus

Die Raytracing-Verbesserungen auf der PS5 Pro umfassen demnach nun während des Rennens Reflexionen, Ambient Occlusion und Dynamic Diffuse Global Illumination (DDGI). Im Gegensatz zur Standard-PS5, die Raytracing nur in Wiederholungen und vor dem Rennen nutzt, erlaubt die stärkere GPU der PS5 Pro diese Features im Gameplay bei 60 fps. Lediglich Raytracing-Schatten fehlen noch während des Rennens, sind jedoch in Zwischensequenzen aktiv. Reflexionen auf Oberflächen wie Glas und das Verhalten von Licht auf nassen Strecken wirken nun realistischer, da die Reflexionen besser simuliert werden.

Ein weiterer Fortschritt ist die Raytracing-gestützte Ambient Occlusion, die laut Digital Foundry für realistischere Schatten rund um Fahrzeuge und Strecke sorgt. Besonders bei Dämmerlicht, wie etwa auf der Strecke in Aserbaidschan, wirkt die Beleuchtung auf der PS5 Pro durch diese Technologie deutlich natürlicher und detailreicher. Auch DDGI schafft eine lebendigere Atmosphäre und verbessert die Lichtverteilung, was auf der Standard-PS5 nur im Menü zu sehen war. Zusammen ergeben diese Technologien ein realistischeres Bild, ohne das 60 fps-Ziel zu beeinträchtigen.

Dank des Upscalings via PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) kann die PS5 Pro trotz niedrigerer nativer Auflösung eine 4K-ähnliche Bildqualität erreichen. Das PSSR-Upscaling ermöglicht es demnach, das visuelle Niveau der 1800p-4K-Ausgabe der Standard-PS5 annähernd zu erreichen. Kleine Details wie Zäune zeigen jedoch leichte Auflösungsprobleme in der Bewegung, ähnlich wie bei Nvidia DLSS. Insgesamt wird eine realistische 4K-Darstellung für Streckendetails und Fahrzeuge erreicht, was nach Ansicht von Digital Foundry zeit, dass die PS5 Pro eine gute Balance zwischen Qualität und Performance findet.

1 of 5 Attribution RT-Reflexionen (auf Fahrzeugen und in der Umgebung), RT Ambient Occlusion und DDGI sorgen für eine realistischere Präsentation auf der PS5 Pro. Die Beleuchtung ist realistischer, die Reflexionen und das Shading deutlich akkurater.

Neben dem Qualitätsmodus bietet die PS5 Pro auch einen Performance-Modus mit 120 fps bei 4K-Auflösung. Hier verzichtet Codemasters jedoch auf Raytracing und nutzt stattdessen Planarreflexionen. Dieser Modus bleibt auf fast allen von Digital Foundry getesteten Strecken stabil bei 120 fps, mit gelegentlichen leichten Einbrüchen. In den Pre-Race-Sequenzen und Wiederholungen ist der Performance-Modus jedoch auf 40 fps begrenzt. Die PS5 Pro biete so eine beeindruckende Performance und zeig, dass sie auch mit anspruchsvolleren Spielen wie F1 24 bestens umgehen kann.

Der neue 8K-Auflösungsmodus, der bei Anschluss an einen 8K-Bildschirm aktiviert wird, setzt wiederum auf TAAU-Upscaling, um eine 8K-Darstellung zu erreichen. Auch wenn die Bildqualität in Bewegung leicht abnimmt, ist der Eindruck insgesamt positiv. F1 24 zeigt laut Digital Foundry, wie Codemasters gezielt die Funktionen der PS5 Pro nutzt, um das Spiel visuell und in puncto Performance zu verbessern.