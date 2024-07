F1 Manager 2024 im Test - Die bislang beste Version? Ein lang erwartetes Feature begeistert

Die neue Version lässt euch endlich euer eigenes Team erstellen und entwickelt das Gameplay mit neuen Features und Ergänzungen weiter.

Vor zwei Jahren ging Frontier Developments mit seinem F1 Manager an den Start. Nach einem Debüt, das okay bis gut war, und weiteren Verbesserungen im vergangenen Jahr bleibt auch die diesjährige Saison nicht außen vor. Das große Aushängeschild des F1 Manager 2024 ist dabei die Möglichkeit, sein komplett eigenes Team zu erstellen. Nicht nur deswegen ist es der bislang beste Ableger der Reihe.

F1 Manager 2024 Release: 23.07.2024

Erhältlich für: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

Getestete Version: Xbox Series X

Genre: Management, Simulation

Entwickler: Frontier Developments

Preis: ca. 35 Euro

Zeigt Red Bull, wer der wahre König des Rennsports ist

Im Kern läuft das mit dem eigenen Team exakt so ab, wie ihr es von den anderen kennt, zumindest was den reinen Ablauf anbelangt. Am Anfang legt ihr aber natürlich einen Namen fest, bestimmt eure Hauptfarben und Designs für Fahrzeug, Rennanzug und Helm und erstellt euer eigenes Logo. Bei Letzterem habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Mustern, die sich auch übereinander legen und kombinieren lassen.

Wenngleich das keine Dinge sind, mit denen man sich intensiv befassen muss, doch man kann seinem eigenen Team damit ein wenig mehr Persönlichkeit verschaffen. Ansonsten legt ihr noch die Startbedingungen fest (von Newcomer bis großer Investor im Nacken), wählt den Motorlieferanten, Fahrer, Teammitglieder und schon geht’s los. Auf jeden Fall eine coole und überfällige Ergänzung, die noch einmal etwas mehr motiviert als der normale Karrieremodus.

Wie es bei einer iterativen Fortsetzung wie dieser zu erwarten ist, gibt es hier und da ein paar Änderungen, aber keine großen Umwälzungen. Was gleichzeitig in der Natur des Sports liegt, denn der ändert sich ja von Jahr zu Jahr auch nicht grundlegend. Dementsprechend fühlt ihr euch direkt vertraut, wenn ihr in diesem Jahr einsteigt und den oder die Vorgänger kennt, ein paar interessante Neuerungen gibt es aber definitiv. Zum Beispiel die mechanischen Defekte, die auftreten können. Lasst den Zustand eurer Wagen also nicht außer acht.

F1 Manager 2024 - Test 1 of 8 Attribution

Ebenso beeinflusst das Mentalitätssystem die Performance eurer Fahrer und der Teammitglieder. Das beruht wiederum darauf, wie glücklich sie sind. Zufriedene Leute bringen erwartungsgemäß bessere Leistungen als welche, die frustriert und unglücklich sind. Dahinter steckt kein Hexenwerk. Das erweiterte Sponsorensystem sorgt indes dafür, dass ihr für bestimmte Aufgaben, etwa erreichte Positionen, noch ein wenig Geld extra erhalten könnt. Unter Umständen wirkt sich das jedoch ebenfalls negativ aufs Team auf, zum Beispiel auf die Vermarktbarkeit eines Fahrers.

Ansonsten gibt es die üblichen Dinge, um die ihr euch kümmert, von Vertragsverhandlungen über Forschung und Entwicklung bis hin zur Verbesserung der Anlagen. Die Neuerungen passen gut ins Spiel und sorgen dafür, dass ihr euch hier und da noch ein paar Gedanken mehr machen müsst.

Am Ende zählt, was auf der Strecke passiert

Der Management-Part ist aber natürlich nur ein Teil dieses Spiels. Ihr könnt das komplette Rennwochenende selbst managen oder Teile überspringen, je nachdem, wie detailversessen ihr seid oder wie ihr gerade Lust habt. Ihr legt fest, wann eure Fahrer im Qualifying auf die Strecke gehen, welche Reifen beim Boxenstopp aufgezogen werden, mit welcher Taktik sie unterwegs sind und so weiter.

Dabei sorgen mechanische Defekte, Unfälle (klein und groß), Probleme bei Boxenstopps, Safety Cars, sich verändernde Wetterbedingungen und so weiter immer wieder für Abwechslung. Je nach Szenario könnt ihr dann ganz entspannt an die Sache herangehen oder schnell die Pause aktivieren, die Situation analysieren und die komplette Strategie über den Haufen werfen. Was dann, wie in der Realität, funktioniert oder eben nicht. Ein bisschen Glücksspiel ist immer mit dabei.

Die neue Helikopter-Kamera ist eine schöne Ergänzung und ihr könnt, wenn ihr möchtet, an der Konsole ebenfalls Maus und Tastatur einsetzen. Was mich mitunter ein wenig stört, ist die etwas überladen wirkende Benutzeroberfläche während der Rennen – abhängig davon, welches Untermenü ihr gerade aufgerufen habt. Manchmal wünschte ich mir auch, ich könnte bestimmte Strategie- und Taktikwechsel an Teammitglieder delegieren, zum Beispiel für den zweiten Fahrer, während ich mich primär auf den ersten fokussiere. Das sind Kleinigkeiten, über die man sich in der Zukunft jedoch gerne mal ein paar Gedanken machen darf.

F1 Manager 2024 - Fazit

Im Großen und Ganzen präsentiert sich der F1 Manager 2024 als eine gelungene Weiterentwicklung und, nicht zuletzt dank der Möglichkeit zur Erstellung eines eigenen Teams, als bisher beste Version der Reihe. Die weiteren Neuerungen krempeln das Spiel nicht komplett um – was nicht zu erwarten war -, sind jedoch willkommene Ergänzungen, die noch einmal ein wenig Tiefgang hinzufügen. Für all das wirkt der Preis von gerade mal 35 Euro ebenfalls recht fair. An Perfektion reicht selbst der F1 Manager 2024 nicht heran, doch Frontier ist hier insgesamt auf einem guten Weg.

F1 Manager 2024 PRO CONTRA Möglichkeit, ein eigenes Team für die Karriere zu erstellen

Neue Features und Systeme sind eine gute Ergänzung

Gelungene Management- und Renn-Parts

Sehr guter Preis Benutzeroberfläche während der Rennen wirkt manchmal überladen

Vereinzelt können Bugs auftreten, etwa bei Finanzen oder Grafik

Ihr könnt den F1 Manager 2024 auf Steam, im Microsoft Store, im PlayStation Store und im Nintendo Switch eShop kaufen.