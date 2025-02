Fable: Schlechte Nachrichten! Der Reboot kommt nicht mehr dieses Jahr, sondern erst 2026 - Neues Pre-Alpha-Material

Microsoft hat angekündigt, dass der Reboot von Fable nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird.

Stattdessen kommt das neue Fable, das von Playground Games (Forza Horizon) entwickelt wird, erst 2026 auf den Markt.

Mehr Zeit für das Studio

Craig Duncan, Chef der Xbox Game Studios, kündigte die Verschiebung des Spiels in der neuesten Ausgabe des Official Xbox Podcast an.

"Ich weiß, dass das vielleicht nicht die Neuigkeiten sind, die die Leute hören wollen, aber ich möchte den Leuten versichern, dass es die Wartezeit auf jeden Fall wert ist", sagt er.

"Ich habe uneingeschränktes Vertrauen in das Playground-Team … und in das, was sie zu Fable als Franchise beitragen", fuhr Duncan fort. "Erstaunliches Gameplay, britischer Humor, Playgrounds Version von Albion, inspiriert von dem, was mit dem Franchise bisher passiert ist. Aber ihre Interpretation ist ganz offen gesagt die schönste Version von Albion, die ihr je gesehen habt."

"Ich möchte, dass die Community versteht, dass wir diese Dinge zum Wohle der Spiele und Teams tun. Und dass das letztendlich zum besten Spiel für die Community führt."

Zugleich zeigte Duncan neues Pre-Alpha-Material aus dem Spiel während des Podcasts. Damit will er die Fortschritte verdeutlichen, die Playground beim Fable-Reboot gemacht hat. Das Material zeigt euch unter anderem mehr von den Umgebungen und ein paar Eindrücke aus Kämpfen.

"Ich habe einige der Stadtelemente gespielt. Ich habe einige der Quests gespielt, ich habe einige der Kämpfe gespielt, ich habe einen Bosskampf gespielt, ich habe Magie eingesetzt... es war ein tolles Gefühl und ich hatte eine tolle Zeit... Ich habe noch viel mehr gesehen, ich bin sehr aufgeregt."

Microsoft hatte den Reboot von Fable im Juli 2020 angekündigt. Seitdem war außer Cinematic Trailern nicht viel von dem Projekt zu sehen.