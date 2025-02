PS5: Eines der letzten verbliebenen Live-Service-Games von Sony erscheint nun angeblich erst 2026

Fairgame$, eines der wenigen noch verbliebenen Live-Service-Games von Sony, erscheint angeblich nicht mehr in diesem Jahr.

Fairgame$ Genre: Shooter

Plattform: PS5, PC

Release: TBD

Entwickler / Publisher: Haven Studios / Sony Interactive Entertainment

Mit der Veröffentlichung des Debütprojekts der Haven Studios ist demnach erst 2026 zu rechnen.

Verspätet, aber warum?

Zumindest sagt Giant Bombs Jeff Grubb in seinem neuen Podcast, dass der Koop-Heist-Shooter später kommt als geplant.

Ursprünglich wurde der Titel vor fast zwei Jahren angekündigt, damals ohne Zeitfenster für den Release, nun soll das Spiel intern auf 2026 verschoben worden sein.

Mehr Zeit für die Entwickler

Die konkreten Gründe dafür bleiben unklar, allerdings könnte das alles mit Sonys Problemen auf dem Live-Service-Markt zusammenhängen.

Zuletzt hatte das Unternehmen zwei unangekündigte Projekte eingestellt, darunter angeblich ein God of War-Titel. Die Liste der vielen Live-Service-Spiele, die Sony einst ankündigte, ist zwischenzeitlich ordentlich geschrumpft.

Fairgame$ ist eines der letzten verbliebenen Spiele auf dieser Liste. Möglich ist, dass man dem Entwicklerstudio auch angesichts des Flops von Concord mehr Zeit für die Entwicklung und den Feinschliff gibt, um sicherzustellen, dass nicht auch Fairgame$ floppt.

Moderne Adaption des Raubüberfall-Genres

In Fairgame$ schließt ihr euch einer Untergrundbewegung an, die Superreiche ausrauben und so für ein neues Gleichgewicht sorgen will.

"Es war schon immer meine Leidenschaft, neue eigene Spiele zu entwickeln, die etwas Geheimnisvolles an sich haben und ein Fenster in verschiedene Unterkulturen der Gesellschaft darstellen", sagt Mathieu Leduc, Creative Director der Haven Studios."

"In vielerlei Hinsicht habe ich das Gefühl, dass meine eigene Erfahrung und die gemeinsame Erfahrung unseres gesamten Teams, neue eigene Spiele und fesselnde Multiplayer-Spiele zu entwickeln, uns hierher gebracht haben. Fairgame$ gibt euch die Chance, als moderner Robin Hood, Adrenalinjunkie oder einfach nur jemand, der coole Beute machen möchte, die Regeln zu brechen. Dringt in verbotene Orte auf der ganzen Welt ein, macht euch die Taschen voll wie ein Kind in einem Süßwarenladen und legt die verruchten Pläne unberührbarer Milliardäre offen."

Erscheinen soll Fairgame$ für PlayStation 5 und PC.