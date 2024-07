Fallout: Amazons Serie wurde für mehr als 15 Emmy Awards nominiert

Der April stand im Zeichen von Fallout. Im Sturm eroberte die TV-Serie Fans des Franchise und viele Zuschauer, die mit Fallout bisher nichts am Hut hatten. Die TV-Adaption von Amazon ist ein echter Hit geworden und könnte bald mit ein paar Händen voll Emmy Awards ausgezeichnet werden.

Fallout könnte ordentlich bei den Emmys abräumen

Zumindest gibt es jede Menge Nominierungen für die Erfolgsserie. Insgesamt wurde Fallout für 17 Emmy Awards in 16 Kategorien nominiert. Darunter auch in den Kategorien "Herausragende Dramaserie" und "Bester Schauspieler" - einige der wichtigsten Nominierungen des gesamten Events.

Bei der besten Dramaserie tritt Fallout gegen The Crown, The Gilded Age, The Morning Show, Mr. & Mrs. Smith, Shogun, Slow Horses und 3 Body Problem an. Für den herausragenden Hauptdarsteller in einer Dramaserie wurde Walton Goggins für The Ghoul nominiert und muss sich gegen Idris Elba in Hijack, Donald Glover in Mr. & Mrs. Smith, Gary Oldman in Slow Horses, Hiroyuki Sanada in Shogun und Dominic West in The Crown durchsetzen.

Wie viele der Awards die Serie am Ende wirklich abräumt, finden wir dann im September heraus, wenn die Preise vergeben werden. Mit der bereits bestätigten zweiten Staffel gibt es in ein paar Jahren erneut die Möglichkeit ein paar Preise abzustauben.

Die Emmy Awards werden dieses Jahr zum 76. Mal von der US Academy of Television Arts & Sciences veranstaltet. Mit den Awards würdigt sie die besonderen Leistungen der amerikanischen Filmindustrie. Dieses Jahr findet die Veranstaltung später statt als sonst, da sie aufgrund von Streiks verschoben wurde.

Obwohl die Serie mit seiner großen Anzahl an Nominierungen beeindruckt, gibt es dennoch Produktionen, die das dieses Jahr überbieten können. Dazu zählt etwa Shogun mit 25 Nominierungen, The Bear mit 23, Only Murders in the Building mit 21 Nominierungen und True Detective: Night Country mit 19.

Hier sind alle Emmy Awards, für die Fallout nominiert wurde:

Outstanding Drama Series

Outstanding Lead Actor In A Drama Series - for Walton Goggins

Outstanding Production Design - for episode The End

Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes - for The End

Outstanding Picture Editing For A Drama Series - for The End and The Ghouls

Outstanding Main Title Design

Outstanding Period Or Fantasy/Sci-Fi Makeup (Non-Prosthetic) - for The Head

Outstanding Prosthetic Makeup - for The Beginning

Outstanding Music Supervision - The End

Outstanding Sound Editing For A Comedy Or Drama Series (One Hour) - for The Target

Outstanding Sound Mixing For A Comedy Or Drama Series (One Hour) - for The Target

Outstanding Special Visual Effects In A Season Or A Movie

Outstanding Stunt Coordination For Drama Programming

Outstanding Stunt Performance

Outstanding Writing For A Drama Series - for The End

Outstanding Emerging Media Program - for Fallout: Vault 33

In dem offiziellen PDF zu den Emmys könnt ihr euch alle Nominierungen ansehen.