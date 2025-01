Fallout New Vegas: Diese Mod ist wie für euch gemacht, wenn ihr Nahkämpfe liebt

Mögt ihr Nahkämpfe? Dann könnte eine neue Mod für Obsidians Rollenspiel Fallout: New Vegas genau das Richtige für euch sein.

Fallout: New Vegas Genre: Rollenspiel

Plattform: PC, Xbox 360, PS3

Release: 22. Oktober 2010

Entwickler / Publisher: Obsidian Entertainment / Bethesda Softworks

Besagte Mod führt eine völlige Überarbeitung der Nahkämpfe durch und beschert euch damit deutlich mehr Optionen, wenn ihr gerne auf Tuchfühlung geht.

Mehr Nahkampfoptionen für Fallout: New Vegas

Die Mod "Close Quarters Combat" stammt vom Modder Psychor und überarbeitet sowohl Nahkämpfe mit als auch ohne Waffen. Und das betrifft dann sowohl euren Charakter selbst als auch die NPCs in der Spielwelt.

Ergänzt werden hier verschiedene Moves, darunter Möglichkeiten zum Angreifen, Blocken, Greifen und so weiter. Feinde, die nah an euch dran sind, können so nun auch etwa ausweichen, wenn ihr versucht, sie mit einer Fernkampfwaffe zu treffen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wie effektiv ihr im Nahkampf seid, hängt letztlich von euren Werten ab. Ein hoher Stärkewert schaltet zum Beispiel Angriffe wie "Vicious Stomp" frei, ebenso könnt ihr Nahkampfattacken von Feinden besser wegstecken.

Durch eine hohe Agilität schaltet ihr defensivere Skill frei und ihr könnt Feinde etwa zurückstoßen. Übrigens könnt ihr erwartungsgemäß wenig ausrichten, wenn ihr versucht, einen Gegner zu greifen, der eine Powerrüstung trägt.

Kombinieren könnt ihr das mit "Harder Humans", einer weiteren Mod von Psychor. Damit können Gegner auch auf größere Distanz euren Schüssen besser ausweichen, wodurch die "signifikant schwerer zu treffen sind". Damit zwingt man euch also fast schon in den Nahkampf. Dabei könnt ihr euer virtuelles Leben aber auch mithilfe einer Option, die euch im Nahkampf kurzfristig unverwundbar gegenüber Beschuss machen, etwas leichter gestalten.

So oder so ist das eine gute Gelegenheit für alle, die Nahkämpfe lieben, um Fallout: New Vegas vielleicht noch einmal in Angriff zu nehmen und sich durch das Spiel zu prügeln. Den Download findet ihr hier auf Nexus Modus.