Fallout New Vegas: Director würde ein neues Fallout machen, aber nur unter einer Bedingung

Josh Sawyer, der Game Director des beliebten Fallout: New Vegas, würde gerne an einem neuen Fallout arbeiten.

Allerdings gibt er zu bedenken, dass dafür gewisse Bedingungen erfüllt sein müssten.

Kein enges Korsett

Im zweiten Video einer neuen Q&A-Reihe, die er auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht, spricht Sawyer unter anderem über dieses Thema.

Seine Rückkehr zu Fallout wäre jedoch davon abhängig, dass man ihm ausreichend kreative Freiheit gewährt.

"Bei jedwedem Projekt geht es um die Frage 'Was machen wir, wo sind die Grenzen, was darf ich tun und was nicht?'", sagt er.

"Ich denke, bei jeder Marke, vor allem bei einer, mit der ich schon einmal gearbeitet habe, muss ich mich fragen, was ich dieses Mal tun möchte, was ich beim letzten Mal nicht tun konnte."

"Wenn etwaige Einschränkungen wirklich einschränkend sind, dann ist es für mich nicht attraktiv, denn wer will an etwas arbeiten, bei dem das, was man gerne machen würde, nicht möglich ist?"

Eine Fortsetzung zu New Vegas steht sicherlich auf der Wunschliste vieler Fans. Ob es dazu aber jemals kommen wird oder ob wieder ein anderes Studio an Fallout arbeiten darf, bleibt abzuwarten.