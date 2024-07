Fallout: Staffel 2 der TV-Serie kommt schneller, als ihr vielleicht denkt

Fallout war dieses Jahr ein absoluter Serien-Hit. Auf Amazon könnt ihr euch die Geschichte von Lucy, Maximus und dem Ghoul seit April ansehen. Und wisst ihr was? Nachschub ist bereits unterwegs!

Mit Fallouts zweiter Staffel läuft es prächtig

Klar, die zweite Staffel wurde nach dem großen Erfolg schnell angekündigt. Doch wann die Fortsetzung erscheint, hat Amazon bisher nicht verraten. Nun gibt es jedoch einen ersten Hinweis, der Fans der Serie sicherlich freuen wird.

Head of Television bei Amazon MGM Studios, Vernon Sanders, sagte gegenüber Deadline, dass Staffel zwei schneller kommt, als es die Fans denken.

"Bei Fallout hatte das Team von Anfang an eine so klare Vision, so dass ich sagen kann, dass wir bereits Skripte für Staffel 2 in der Hand haben", so Sanders. Während die Produktion der zweiten Staffel läuft, wurde die erste Saison für ganze 16 Emmys nominiert.

"Wir haben die Messlatte für die Qualität hoch gelegt und werden dafür sorgen, dass Staffel 2 nicht nur der ersten Staffel gerecht wird, sondern sogar noch mehr bietet. Wir haben einen Plan, mit dem wir sehr schnell vorankommen. Ich kann kein genaues Datum nennen, aber ich denke, jeder wird zufrieden sein, wie schnell wir mit Staffel 2 zurückkehren können."

In der zweiten Staffel gibt es noch mehr von dem zu sehen, was die Spieler aus den Fallout-Games kennen - so zum Beispiel New Vegas oder die gefährlichen Todeskrallen.