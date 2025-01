Fallout Staffel 2: Dreharbeiten der Amazon-Serie auf Eis gelegt, weil in L.A. die Wälder brennen - Joe Biden ruft Katastrophenfall aus

Wenn ihr auch Meldungen außerhalb der Gaming-Bubble erhaltet, könntet ihr vielleicht schon von den verheerenden Bränden in Los Angeles gehört haben. Mehrere Bezirke sind betroffen. Mehr als 130.000 Menschen wurden evakuiert und bisher wurden sogar fünf Todesopfer bestätigt. Es ist einer der schlimmsten Waldbrände in der Geschichte der Stadt und sogar der noch amtierende Präsident Joe Biden hat sich zur Situation in Kalifornien geäußert und sogar seine Visite nach Rom abgesagt, wie NBC News berichtet.

Verheerende Brände sorgen für Drehstopp von Fallout

Auch die Produktion in Hollywood ist zum Großteil lahmgelegt. Das betrifft laut Variety auch die Dreharbeiten der zweiten Staffel von Amazons Fallout-Serie. Dadurch könnte sich die Fortsetzung etwas verzögern. Ebenfalls wurden die Produktionen von Ted, Suits LA, Happy's Place, Hacks und Loot sowie einigen NBC- und Disney-Projekten gestoppt. Klar, das ist ärgerlich, aber die Löscharbeiten und die Sicherheit aller Beteiligten haben absolute Priorität. Präsident Joe Biden rief bereits den Katastrophenfall aus, die Lage ist also ziemlich ernst.

Doch selbst ohne den Brand wäre aktuell noch nicht abzusehen, wann die zweite Staffel der Fallout-Serie erscheint. Zumindest wissen wir, dass die Dreharbeiten im vergangenen Jahr begonnen haben. Am 11. April 2024 feierte die erste Staffel auf Amazon ihr Debüt und wurde sogar mit dem Game Award für die beste Videospiel-Adaption ausgezeichnet - und das, obwohl auch Arcane Staffel 2 um diesem Preis konkurrierte.

Ella Purnell, Aaron Moten und Walton Goggins sind Teil der Besetzung von Fallout. Die Sci-Fi-Serie umfasst acht Folgen, die je eine Stunde füllen. In einem postapokalyptischen Los Angeles, nach einem gewaltigen Konflikt zwischen China und Amerika, verlässt eine Vault-Bewohnerin das erste Mal die schützenden Mauern ihres Bunkers, der sie und einige Generationen vor ihr Schutz vor der gefährlichen Oberfläche geboten hat. In diesem Ödland trifft sie auf allerlei komische und gefährliche Gestalten.

Wenn die Dreharbeiten wieder aufgenommen werden, erhalten wir sicher Wind davon und können die frohe Kunde für die Serie und die Menschen vor Ort an euch weitergeben. Allen Betroffenen und Helfern wünschen wir viel Kraft.