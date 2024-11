Fallout Staffel 2: Macaulay Culkin von Kevin - Allein zu Haus ist dabei

Die neue Fallout-Serie auf Amazon Prime Video ging im April dieses Jahres ganz schön durch die Decke. Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Moisés Arias, Kyle MacLachlan und Xelia Mendes-Jones könnt ihr in dieser postapokalyptischen Serie, die auf der Videospielreihe Fallout basiert, ansehen. Für die zweite Staffel kommt ein weiterer, ziemlich bekannter Name hinzu.

Erste Details zu Culkins Rolle in Fallout

Mit dem Start der zweiten Staffel schließen sich auch einige neue Gesichter an. So wird Macaulay Culkin in der kommenden Staffel zu sehen sein. Den Schauspieler kennt ihr sicher als Hauptrolle in Kevin - Allein zu Haus. Laut Deadline wird Culkin hier die Rolle eines "verrückten, genialen Charakters" besetzen. Auf dem Instagram-Account des Schauspielers wurde sein Auftritt in Fallout bereits bestätigt.

Worum geht es in der Fallout-Serie? "Basierend auf einer der größten Videospielserien aller Zeiten ist Fallout die Geschichte von Habenden und Nichthabenden in einer Welt, in der es fast nichts mehr zu haben gibt", so heißt es in der offiziellen Beschreibung.

"200 Jahre nach der Apokalypse sind die sanftmütigen Bewohner der luxuriösen Fallout-Bunker gezwungen, in die verstrahlte Höllenlandschaft zurückzukehren, die ihre Vorfahren zurückgelassen haben - und sind schockiert, als sie entdecken, dass ein unglaublich komplexes, fröhlich-schräges und höchst gewalttätiges Universum auf sie wartet."

Eine gefährliche Reise beginnt für Protagonistin Lucy, die ihren Vater außerhalb der sicheren Bunker suchen will. Aber auch andere Charaktere und Geschichten rücken immer wieder in den Vordergrund. So auch ein Knappe der Stählernen Bruderschaft und ein Ghul-Kopfgeldjäger.

Am 10. April 2024 erschien die Serie zu Fallout auf Amazon Prime Video. Showrunner sind Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner, Jonathan Nolan und Lisa Joy übernahmen die künstlerische Leitung. Todd Howard, Game Director und Executive Producer für Bethesda, übernahm die Rolle des ausführenden Produzenten für die Serie.

Dreharbeiten fanden vorwiegend in den USA statt, hier drehte das Team in Nevada, New Jersey, New York und Utah, aber auch Drehorte in Namibia gab es.