Fallout: Weitere Schauspieler für Amazons Serie bestätigt, darunter Kyle MacLachlan

Amazons Serienadaption zu Fallout hat nun erste Gesichter bekommen. Kyle MacLachlan, Xelia Mendes-Jones und Aaron Moten wurden als Darsteller für die Serie verpflichtet.

Das neue Schauspieler-Trio für Fallout

Die Information stammt von Variety. Leider gibt es noch keine Hinweise darauf, welche Figuren von den Schauspielern verkörpert werden.

Kyle MacLachlan ist bekannt für seine Sitcom-Auftritte. Er durfte bereits als "Der Captain" in How I Met Your Mother auftreten und besetzte Rollen in Good Wife, Desperate Housewives und natürlich in How I Met Your Father.

Etwas weniger bekannt sind die vorigen Projekte mit Xelia Mendes-Jones. Aaron Moten kann Auftritte in Navy CIS, vielen weiteren Krimi-Serien und in Chuck Lorres Netflix-Serie Disjointed vorweisen. Das neu bestätigte Trio gesellt sich zu den zwei Schauspielern Ella Purnell und Walton Goggins.

Mehr ausführende Produzenten bekannt als Darsteller

Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner fungieren als ausführende Produzenten und Co-Showrunner. Ebenso sind Jonathan Nolan und Lisa Joy ausführende Produzenten.

Nolan führt in der ersten Episode der Serie Regie. Damit ist die Liste der ausführenden Produzenten aber noch nicht abgeschlossen, denn von Bethesdas Seite kommen Todd Howard sowie James Altman dazu, die zusammen mit Athena Wickham von Kilter Films arbeiten.

Amazon Studios und Kilter Films produzieren in Zusammenarbeit mit Bethesda Game Studios und Bethesda Softworks die Fallout-Serie.