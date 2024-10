Mit Link in Zelda: Echoes of Wisdom spielen? Dieser Glitch macht es möglich

Fans haben einen Glitch entdeckt, mit dem es möglich ist, Nintendos Action-Adventure The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom als Link zu spielen.

Wenn ihr also wirklich keine Lust auf Zelda als Hauptcharakter habt, könnt ihr diesen Glitch anwenden.

Kritik am Zustand des Spiels

Möglich ist das nach dem ersten Dungeon des Spiels. Wer hier ein wenig herumexperimentiert, kann den Rest von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom als Link spielen.

Wenngleich es nicht der am einfachsten auszulösende Glitch. Da spielt viel Trial and Error eine Rolle und ihr müsst zum Beispiel einen Feind besiegen, während ihr das Steuerungsmenü offen habt.

Das Video zeigt euch genauer, was ihr zu tun habt:

Spielt ganz normal, bis ihr durch die Tore in den Sudelia-Ruinen geht. Speichert dann einen zweiten Spielstand und spielt erst einmal bis nach dem ersten Dungeon ganz normal weiter.

Geht dann durch das östliche Tor des Dorfes Kakariko, nach Norden in Richtung Wald. Schaut nun im Video nach, was ihr anstellen müsst, und schon wird Zelda durch Link ersetzt.

Fortschritte, die ihr bis dahin mit Zelda erzielt habt, gehen verloren, aber ihr setzt das Spiel dann in der Rolle von Link fort.

"Das war definitiv ein Glitch, den ich nicht kommen sah", erläutert YouTuber Alyo, der das Video-Tutorial zu dem Glitch erstellt hat. "Aber vielleicht hätte ich es angesichts des Zustands von Echoes of Wisdom erwarten solen."

"Derzeit werden viele Glitches und andere Dinge entdeckt. Einer davon ist dieser bizarre Glitch, der es ermöglicht, mit Link statt Zelda zu spielen. Es ist ein wirklich interessanter Glitch und ich war überrascht, dass es funktioniert hat. Ich kann nicht sagen, ob das für immer so möglich sein wird, aber für den Moment ist es echt wild!"

So, wie wir Nintendo kennen, ist es durchaus wahrscheinlich, dass ein solcher Glitch in einem zukünftigen Update für das Spiel entfernt wird.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom wurde am 26. September 2024 für die Nintendo Switch veröffentlicht.