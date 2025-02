Nach dem PSN-Ausfall: Fans ohne PS Plus kritisieren Sony, weil auch sie manche Spiele nicht spielen konnten, aber nicht entschädigt werden

Nach dem großflächigen Ausfall des PlayStation Networks am vergangenen Samstag kritisieren einige Fans die von Sony angekündigte Entschädigung und den Mangel an Kommunikation.

Der Ausfall dauerte fast 24 Stunden, nachdem die Dienste wieder online waren, entschuldigte sich das Unternehmen dafür und nannte ein vages "Betriebsproblem" als Ursache.

Kritik an Sonys Vorgehen

Während des Ausfalls gab es nur zu Beginn die Anerkennung, dass "manche User" Probleme mit dem PSN haben könnten. Erst, nachdem der Ausfall behoben war, äußerte man sich wieder.

Im gleichen Atemzug kündigte man fünf kostenlose Tage PlayStation Plus als Entschädigung für Spielerinnen und Spieler an. Aber: Davon profitieren nur User mit PS Plus-Abo.

Wer kein entsprechendes Abonnement hat, geht leer aus. Und das, obwohl man man zum Beispiele digitale Spiele nicht spielen konnte und auch der Zugang zu bestimmten Free-to-play-Titeln, die kein PlayStation Plus benötigen (etwa Fortnite oder Roblox), war dementsprechend nicht möglich.

"Alles war down", schreibt zum Beispiel ein User auf ResetEra. "Leute, die sich Spiele teilen (wie ich), waren aus ihrer gesamten digitalen Bibliothek ausgesperrt, inklusive Offline-Spiele. Man brauchte kein PS Plus, um davon betroffen zu sein."

"Ich habe kein PS Plus, aber konnte dennoch nicht die Spiele spielen, die ich gerne gespielt hätte", schreibt wiederum ein anderer auf Reddit. "Ich vermute, ich bin ein verdammter Bürger zweiter Klasse."

Aktuell ist unklar, ob Sony womöglich noch eine weitere Entschädigung plant oder ob man gedenkt, sich noch detaillierter zu den Gründen des Ausfalls zu äußern.

Es wäre sicherlich interessant zu wissen, was den Ausfall versucht hat und was Sony unternimmt, damit das in Zukunft nicht noch einmal passiert.

Betroffen davon war unter anderem auch die Open Beta von Monster Hunter Wilds auf der PS5. Hier möchte Capcom die verlorene Zeit nachholen.