Fantasian: Neo Dimension im Test - Wie ein klassisches Final Fantasy voller Kreativität, Liebe und guter Ideen

Ein leicht vereinfachtes, klassisches JRPG mit eigenem Charakter, viel liebevollen Details, Modernisierungen an den richtigen Stellen und einer besonderen Prise Magie.

So ein Glück, dass dieses Abenteuer aus den Hallen der Apple Arcade entlassen wurde, denn es wäre zu schade, wenn der Final-Fantasy-Vater sein sehr gelungenes, modernes JRPG vom Rest der Spielerschaft fernhalten müsste. Fantasian: Neo Dimension macht aber nicht nur auch drei Jahre nach Mobile-Release noch Spaß, sondern bringt auch noch einige Neuerungen mit, die das ganze Erlebnis etwas geschmeidiger machen.

Was macht Fantasian neben den über 150 handgefertigten Dioramas und der Zusammenarbeit zwischen Sakaguchi und Uematsu noch aus? Was hat der Final-Fantasy-Schöpfer sich beim Entwickeln gedacht? Antworten auf diese Fragen könnt ihr in unserem Interview zur ersten Veröffentlichung nachlesen. Mehr zu Neo Dimension seht ihr außerdem im obigen Video.

FANTASIAN: Neo Dimension im Test 1 of 13 Attribution

Der junge Leo flieht aus einer futuristischen Roboterwelt und wie es der JRPG-Gott so oft will, verliert auch dieser Protagonist bei der Flucht seine gesamten Erinnerungen. Er landet in einer kleinen Stadt und versucht nach und nach zu verstehen, warum er seine Reise anfing und was seine Familie damit zu tun haben könnte. Währenddessen wird die ganze Welt von einer mechanischen Infektion heimgesucht, die immer mehr aus den Fugen zu geraten droht. Wird Leo eine Lösung für dieses Problem finden und welche spannenden Charaktere wird er auf seinem Abenteuer treffen? Diese und weitere Fragen begleiten die gesamte Handlung in dieser magischen Welt.

Fantasian: Neo Dimension Release: bereits erschienen

Erhältlich für: PlayStation, Xbox, PC, Switch

Genre: JRPG, Fantasy

Entwickler: Mistwalker

Publisher: Square Enix

Preis: 50-60 Euro,

getestet auf der Nintendo Switch

Die vielen Figuren, auf die Leo treffen wird, sind nicht zuletzt auch für das Kampfsystem wichtig, das sich größtenteils an der gewohnt-nostalgischen JRPG-Formel bedient. Rundenkämpfe, Statuseffekte, Feuermagie, die Eismonster besiegt - das alles kennen wir natürlich bereits aus unzähligen anderen Spielen dieser Art. Aber da Fantasian ursprünglich für Touchscreens entwickelt wurde, verbinden die Entwickler den 3D-Raum und die Positionierung von Gegnern geschickt mit diesen klassischen Elementen eines japanischen Rollenspiels. Hinzu kommen einige Figuren, die beispielsweise euer Inventar als Ressource für den Kampf nutzen und damit etwas mehr Leben in die Bude bringen. Ganz zu schweigen vom Dimengeon-System, das eine innovative Möglichkeit aufzeigt, wie man Zufallskämpfe modern und spaßig gestalten kann.

Mit der Veröffentlichung auf weiteren Konsolen bringt die Version Neo Dimension nicht nur eine sehr gelungene 4K-Aufwertung mit, sondern auch noch einige weitere Neuerungen, die das Spielerlebnis spannender gestalten. So kann man nun auch die Soundtracks aus vielen anderen Final Fantasys beim Erkunden und Kämpfen einstellen, was für mich den zweiten Durchlauf nach drei Jahren wirklich aufgewertet hat, aber wenn ihr nicht so sehr auf die Musik achtet, bleibt euch immerhin ein neuer Schwierigkeitsgrad, der mehr Herausforderungen birgt. Hinzu kommt eine neue englische Vertonung. Auf eine deutsche Textausgabe (sowie weitere europäische Sprachen) hat Square Enix bei dieser Auflage aber leider verzichtet.

Fantasian: Neo Dimension im Test - Fazit

Fantasian: Neo Dimension hat mir insgesamt viel Spaß gemacht, weil es tolle Figuren zeichnet, eine Geschichte erzählt, die gerne mal unerwartet Abzweigungen nimmt, sich aber trotzdem immer heimisch und warm anfühlt und weil das alles mit tollen handgemachten Hintergründen und wunderschöner Melodien unterlegt wurde. Auch das Kampfsystem weiß, wie es nicht langweilt und richtet sich sowohl an Neulinge, indem es langweilige Zufallskämpfe zu spannenden Neuerungen umbaut, als auch an alte Genrefans, die sich an neuen Elementen, wie der Positionierung der Gegner, den strategisch herausfordernden Bossen oder den vielen Referenzen an Final Fantasy erfreuen können.

Obwohl das Spiel bis zum letzten Drittel mit den richtig spaßigen Fähigkeiten wartet, bietet Fantasian viele Geheimnisse über die Welt und spielerische Herausforderungen, die weit über die Geschichte hinaus gehen. Kleine Mankos, wie eine nicht ganz gelungene Steuerung für Controller, keine deutsche Text-Ausgabe, keine Möglichkeit gesehene Szenen zu überspringen und die etwas längeren sowie häufigen Ladezeiten auf der Switch nerven, gehen aber zum Glück nie zu sehr über die Schmerzgrenze hinaus und machen Fantasian: Neo Dimension auch heute noch zu einem zauberhaften Spielerlebnis.