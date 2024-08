Fantasy Life i: Die Zeitdiebin verschoben - RPG erscheint nicht mehr im Oktober

Level 5 gibt bekannt, dass Fantasy Life i: Die Zeitdiebin verschoben wurde. Das Rollenspiel für die Nintendo Switch erscheint nun nicht mehr wie geplant im Oktober 2024.

Die Zeitdiebin lässt sich Zeit

In einem Statement schreibt der Entwickler: "Wir entschuldigen uns bei allen, die sich auf die Veröffentlichung gefreut haben, für die entstandenen Unannehmlichkeiten und bedanken uns aufrichtig für euer Verständnis. Danke für eure Geduld."

Wann genau Fantasy Life i: Die Zeitdiebin jetzt erscheinen soll, sagt Level 5 allerdings nicht. Auch einen konkreten Grund für die Verzögerung wird nicht angegeben. Könnte man etwa auf die Switch 2 warten? Oder gibt es einen viel banaleren Grund?

Weitere Details zum Zeitplan wird Level 5 in einem Online-Event geben, der "Level-5 Vision 2024 To the World's Children" heißt. Aber auch hier heißt es abwarten, denn einen Termin hat dieses Live-Event noch nicht.