Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time - Das Social-Slow-Life-RPG von Level-5 hat jetzt ein Release-Datum und erscheint in wenigen Monaten

Level-5 hat heute das Release-Datum von Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time bestätigt.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time Genre: Social-Slow-Life-RPG

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4

Release: 21. Mai 2025

Entwickler / Publisher: Level-5 / Level-5

Das Social-Slow-Life-Rollenspiel wird demnach am 21. Mai 2025 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PlayStation 4 veröffentlicht.

Später als geplant

"Ursprünglich für eine Veröffentlichung im April geplant, hat Level-5 dieses neue Release-Datum festgelegt, um Fans ein hochqualitatives Produkt zu geben", heißt es von offizieller Seite.

Einen groben Überblick über das Spiel und das, was es zu bieten hat, könnt ihr euch anhand des neuen Trailers verschaffen:

Eine verlassene Insel

Schauplatz des neuesten Teils der Reihe ist eine verlassene Insel in der "mysteriösen und wunderschönen" Welt von Reveria. Ihr könnt hier nach Lust und Laune zwischen 14 verschiedenen Jobs wechseln und ganz in eurem eigenen Tempo spielen.

"Auf ihrer Reise durch die Zeit, die 1.000 Jahre umspannt, arbeiten sie daran, die Insel zu restaurieren und gleichzeitig das große Geheimnis zu lüften, das in ihr verborgen ist", heißt es.

Im Trailer seht ihr zum Beispiel das Teleportation Gate, mit dem ihr von jedem Punkt aus zur offenen Welt reisen könnt. Ebenso zu sehen sind die Treasure Groves, Dungeons, deren Layout sich jedes Mal ändert.

Mit Crossplay-Support

Gleichzeitig unterstützt Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time Crossplay auf verschiedenen Plattformen, damit ihr online gemeinsam Abenteuer erleben könnt. Ebenso wird Cross-Save unterstützt, ihr könnt also euren Fortschritt von Plattform zu Plattform mitnehmen.

Wer das Spiel vorbestellt, erhält als Vorbestellerbonus das New Adventurer's Pack mit ein paar Verbrauchsgegenständen und einem "Flutter Charm", der euch einen Bonus auf die erhaltenen Erfahrung gibt.

Darüber hinaus gibt es noch eine Digital Deluxe Edition mit exklusivem Reittier und Items, die vom bekannten Fantasy Life-Monster Napdragon inspiriert sind. Ebenso gibt’s ein Iconic Outfit Pack mit drei Oufis dazu, die von Charakteren inspiriert sind, die im Spiel auftauchen. Und zu guter Letzt bekommt ihr schon ab dem 18. Mai 2025 Vorabzugang zum Spiel.