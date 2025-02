Far Cry New Dawn auf Series X und PS5 mit 60 fps spielen: Zum Game Pass-Release macht Ubisoft seinen Shooter fit für die aktuellen Konsolen

Far Cry New Dawn mag zwar schon fast sechs Jahre alt sein, bekommt nun aber von Ubisoft noch etwas Liebe.

Far Cry New Dawn Genre: Ego-Shooter

Plattform: PC, PS4, Xbox One

Release: 15. Februar 2019

Entwickler / Publisher: Ubisoft Montreal / Ubisoft

Der Publisher hat angekündigt, dass man ein 60 fps-Update für das Spiel veröffentlichen wird.

60 fps-Update für den Shooter

Die Ankündigung sollte wohl zusammen mit dem Game Pass-Release des Spiels erfolgen, wurde nun allerdings schon vorab bestätigt.

"Nun... wir hatten nicht geplant, das auf diese Art anzukündigen", schreibt Ubisoft. "Ein 60 fps-Update für Far Cry New Dawn auf Xbox Series X/S ist in Arbeit! ABER: Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, müssen wir den FPS Boost heute […] vorübergehend deaktivieren. Wir danken euch für eure Geduld!"

Außerdem ergänzte man: "Oh, und die PS5-Spieler bekommen das 60 fps-Update auch! Die FPS Boost Änderung gilt nur für Xbox."

Damit folgt Ubisoft dem Beispiel von Far Cry 5. Auch dieser Titel lief ursprünglich auf der Xbox Series X/S mit Microsofts FPS Boost, bevor man ein offizielles 60 fps-Update für den Shooter veröffentlichte.

Von einem solch nativen Update profitieren dann gleichermaßen Spielerinnen und Spieler auf der PlayStation 5, gleichzeitig kann man so etwaige Nachteile des FPS Boost (etwa eine Reduzierung der Auflösung, um die Bildrate zu erhöhen) umgehen.

Auf jeden Fall sind es gute Nachrichten für alle, die den Shooter in Zukunft noch spielen möchten. Ab dem 4. Februar 2025 ist Far Cry New Dawn auf Cloud, Konsole und PC im Game Pass Ultimate, PC Game Pass und Game Pass Standard verfügbar.

Far Cry New Dawn ist gleichzeitig Ableger und Fortsetzung von Far Cry 5, spielt 17 Jahre nach einer Atomkatastrophe in Hope County, Montana. Hier schließt ihr euch den Überlebenden an und nehmt es mit einer neuen Bedrohung auf. Dabei handelt es sich um die Highwaymen unter der Führung der Zwillinge, die sich die letzten verbliebenen Ressourcen unter den Nagel reißen wollen.