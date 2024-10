FBC: Firebreak ist Remedys Multiplayer-Shooter im Control-Universum, erscheint 2025

Remedy hat am Abend im Xbox-Partner-Showcase seinen Koop-Multiplayer-Shooter FBC: Firebreak angekündigt, der im Control-Universum spielt.

Das Ganze wird als "Koop-Erlebnis für drei Spieler" bezeichnet und lässt euch gemeinsam gegen verschiedene Gegner antreten.

Ein eigenständiges Erlebnis

"FBC: Firebreak ist kein Control-DLC und definitiv keine Control-Fortsetzung", wird Game Director Mike Kayatta zitiert.

Veröffentlicht wird FBC: Firebreak im Jahr 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation. Zum Launch könnt ihr es direkt im Game Pass spielen. Nachfolgend seht ihr den ersten Trailer:

"FBC: Firebreak ist ein kooperativer First-Person-Shooter für drei Spieler", erklärt Communications Director Thomas Puha. "Es wird einfach zu spielen sein, ein Spiel, das man mit seinen Freunden genießen kann und in dem man mehrere hektische Koop-Missionen bewältigen kann, die die Kreativität von Remedy zeigen."

"Wir haben bei Remedy schon immer Singleplayer-Spiele gemacht, und seid versichert, dass wir weitere Singleplayer-Spiele in Entwicklung haben, und die werden fantastisch sein, aber wir wollten schon lange ein PvE-Multiplayer-Spiel machen. Es gibt viele von uns hier, die neben dem Einzelspielermodus auch den Mehrspielermodus lieben. Wir wollen nicht immer dieselbe Art von Spielen machen; es ist gut, sich neuen Herausforderungen zu stellen."

Ihr spielt hier als "First Responder" des Federal Bureau of Control. Diese schickt man in das dunkle Herz ihres sich verwandelnden, unheimlichen Hauptquartiers, das Oldest House, um übernatürliche Bedrohungen abzuwehren.

Das alles erinnert zwar an andere PvE-Multiplayer-Shooter, laut Remedy will man bei Gegnern, Umgebungen und besonders bei der Ausrüstung seinen eigenen Touch einfließen lassen.