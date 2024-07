FC 25: Alle Ligen, Klubs, Teams und Wettbewerbe und welche Lizenzen fehlen

Fehlende und neue Ligen und Vereine in FC 25 - diese Lizenzen sind betroffen FC 25 rühmt sich mit über 19.000 Spielern und 700+ Teams in über mehr als 30 Ligen und Wettbewerben hinweg, allerdings kommen und gehen in jedem Jahr auch einige Lizenzen von bekannten Klubs. Auch in diesem Jahr hat sich bei den Lizenzrechten wieder einiges getan und es sind einige Vereine zurück in FC 25, während andere zur Konkurrenz abgewandert sind. Letzteres hat zwar keine Auswirkungen auf das Aussehen und die Namen der Spieler der jeweiligen Klubs im Spiel, allerdings dürfen - je nach Vertrag - Vereinsname, Wappen, Trikots und Heimatstadien nicht originalgetreu in FC 25 nachgebildet werden. Sie werden durch generische Namen und Symbole ersetzt. Wir verraten euch nachfolgend, welche wichtigen Klubs in FC 25 hinzugekommen respektive abgewandert sind, soweit das bislang bekannt ist. Neuzugänge, die durch das Aufsteigen in eine zweite oder dritte Liga ihr Debüt in FC 25 hinlegen, lassen wir aufgrund der hohen Anzahl an dieser Stelle weg, ihr erfahrt es aber weiter unten bei den detaillierten Infos zu den jeweiligen Ligen und Clubs. Neue Lizenzen in FC 25 AS Rom: Der langjährige Streit mit dem AS Rom scheint endlich beigelegt zu sein, denn kürzlich tauchte bei der Vorstellung der neuen Trikots ein FC 25 Logo auf dem Hintergrund mit den Sponsoren und Partner auf. Dementsprechend läuft der beliebte italienische Verein in FC 25 nicht mehr als „Roma FC“ auf, sondern wieder mit richtigen Namen, Wappen und Trikots. SSC Neapel: Auch „die Blauen“ sind wieder zurück und werden in FC 25 nicht mehr als „Napoli FC“ geführt, sondern wieder unter richtigen Namen und allem, was dazu gehört. Das war schon zuvor bekannt geworden und wurde am 23. Juli 2024 auf der Webseite des SSC Neapel offiziell gemacht. Primera División (Liga Profesional de Fútbol): Nicht nur einen Klub, sondern eine ganze Liga hat EA neu an Land gezogen, nämlich die argentinische Primera División der Herren, in der 28 Vereine um die Meisterschaft kämpfen. Verlorene / Fehlende Lizenzen in FC 25 Inter Mailand (Milano Calcio): Mit den Klubs der italienischen Liga gibt es quasi jedes Jahr Streitereien um die Lizenzen und das ist auch in FC 25 nicht anders. Während der AS Rom und SSC Neapel zurückkehren, hat sich ausgerechnet der amtierende italienische Meister zur Konkurrenz von Konami eFootball verabschiedet und wird deshalb nur als „Milano Calcio“ ohne lizenziertes Trikot, Wappen und Stadion in EA FC 25 geführt. Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio): 2021 haben die Schwarz-Blauen einen langfristigen Vertrag mit Konami unterzeichnet und sind seit der Saison 2022/2023 in eFootball vertreten, daher fehlt Atlanta Bergamo auch weiterhin in FC 25 und wird als „Bergamo Calcio“ auflaufen. Die Spieler sind natürlich vorhanden, dafür fehlen Trikot, Wappen und Stadion. Lazio Rom (Latium): Auch die Adler haben 2021 bei Konami unterzeichnet und fehlen deshalb in FC 25. Hier werden sie (wie bislang) unter dem Namen „Latium“ ohne originale Wappen, Trikot und Stadion geführt. Russische und belarussische Klubs: Aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine werden auch in FC 25 keine russischen Klubs, Stadien oder das Nationalteam enthalten sein. Gleiches gilt für Belarus. Zurück zum FC 25: Alle Ligen, Klubs, Teams und Wettbewerbe Inhaltsverzeichnis

Alle Ligen, Wettbewerbe und Nationalmannschaften in der Übersicht In FC 25 sind mehr als 30 Ligen vertreten, darunter natürlich die „Big 5“ sowie alle anderen wichtigen Ligen aus Europa, aber auch Ligen aus den USA, China, Australien und dem Rest der Fußballwelt. Hinzu kommen die wichtigsten Fußballwettbewerbe sowie eine Reihe von Nationalmannschaften. Welche das genau sind, zeigt euch die nachfolgende Übersicht. Alle Ligen der Herren und Frauen Land Liga (Herren) Liga (Frauen) Argentinien Liga Profesional de Fútbol-Argentina - Australien / Neuseeland A-League - Belgien Belgium Jupiler League - China Chinese Super League - Dänemark 3f Superliga - Deutschland 1. Bundesliga

2. Bundesliga

3. Liga Google Pixel Frauen Bundesliga England Premier League

EFL Championship

EFL League One

EFL League Two Barclay’s Women’s Super League Frankreich Ligue 1 McDonald’s Arkema Première Ligue Indien Indian Super League - Irland SSE Airtricity League Premier Division - Italien Serie A Enilive - Niederlande Eredivisie - Norwegen Eliteserien - Österreich Fußball-Bundesliga - Polen Ekstraklasa - Portugal Liga Portugal - Rumänien Liga 1 - Saudi-Arabien Roshn Saudi League - Schottland Scottish Professional Football League - Schweden Allsvenskan - Schweiz Credit Suisse Super League - Spanien La Liga Liga F Südkorea K League - Türkei Süper Lig - USA / Kanada Major Soccer League National Women’s Soccer League (NWSL) Alle Fußball-Wettbewerbe in FC 25 UEFA Champions League

UEFA-Europa-League

UEFA Europa Conference League

UEFA-Superpokal

UEFA-Pokal der Nationen

CONMEBOL Copa Libertadores

CONMEBOL Sudamericana

CONMEBOL Recopa Alle Nationalteams der Herren und Frauen Nationalmannschaft Herren Frauen Argentinien ✓ ✓ Belgien ✓ ✓ Dänemark ✓ ✖ Deutschland ✓ ✓ England ✓ ✓ Finnland ✓ ✖ Frankreich ✓ ✓ Ghana ✓ ✖ Island ✓ ✓ Italien ✓ ✖ Kanada ✖ ✓ Katar ✓ ✖ Kroatien ✓ ✖ Marokko ✓ ✖ Mexiko ✓ ✓ Neuseeland ✓ ✖ Niederlande ✓ ✓ Nordirland ✓ ✖ Norwegen ✓ ✓ Polen ✓ ✖ Portugal ✓ ✓ Republik Irland ✓ ✖ Rumänien ✓ ✖ Schottland ✓ ✓ Schweden ✓ ✓ Spanien ✓ ✓ Tschechische Republik ✓ ✖ Ukraine ✓ ✖ Ungarn ✓ ✖ USA ✓ ✓ Wales ✓ ✖ Zurück zum FC 25: Alle Ligen, Klubs, Teams und Wettbewerbe Inhaltsverzeichnis

Alle Klubs der Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga, Frauen-Bundesliga (Deutschland) Die deutsche Fußballliga gehört zu den „Big 5“ und das sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen. Dementsprechend sind in FC 25 vier deutsche Ligen vertreten, nämlich die erste bis dritte Bundesliga der Herren mit ihren 18 / 20 Klubs sowie die erste Frauen-Bundesliga mit ihren 12 Klubs, die wir euch nachfolgend auflisten (aktueller Meister = 🏆, aufgestiegen = ↑ , abgestiegen = ↓ , neu = 🆕). Bundesliga: 1. FC Heidenheim

1. FC Union Berlin

1. FSV Mainz 05

Bayer 04 Leverkusen

Borussia Dortmund (🏆)

Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt

FC Augsburg

FC Bayern München

FC St. Pauli ( ↑ )

) Holstein Kiel ( ↑ )

) RB Leipzig

SC Freiburg

SV Werder Bremen

TSG 1899 Hoffenheim

VfB Stuttgart

Vfl Bochum

Vfl Wolfsburg 2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern

1. FC Köln ( ↓ )

) 1. FC Magdeburg

1. FC Nürnberg

Eintracht Braunschweig

FC Schalke 04

Fortuna Düsseldorf

Hamburger SV

Hannover 96

Hertha BSC

Karlsruher SC

SC Paderborn 07

SC Preußen Münster ( ↑ )

) SpVgg Greuther Fürth

SSV Jahn Regensburg ( ↑ )

) SSV Ulm 1846 ( ↑ )

) SV Darmstadt 98 ( ↓ )

) SV Elversberg 3. Liga: 1. FC Saarbrücken

Alemannia Aachen ( ↑ )🆕

)🆕 Arminia Bielefeld

Borussia Dortmund II

Dynamo Dresden

F.C. Hansa Rostock ( ↓ )

) FC Energie Cottbus ( ↑ )🆕

)🆕 FC Erzgebirge Aue

FC Ingolstadt 04

FC Viktoria Köln

Hannover 96 II ( ↑ )🆕

)🆕 Rot-Weiss Essen

SC Verl

SpVgg Unterhaching

SV Sandhausen

SV Waldhof Mannheim

SV Wehen Wiesbaden ( ↓ )

) TSV 1860 München

VfB Stuttgart II ( ↑ )🆕

)🆕 VfL Osnabrück ( ↓ ) Google Pixel Frauen-Bundesliga: 1. FC Köln

TSG 1899 Hoffenheim

Bayer 04 Leverkusen

FC Bayern München (🏆)

Eintracht Frankfurt

FC Carl Zeiss Jena ( ↑ )🆕

)🆕 RB Leipzig

SC Freiburg

SGS Essen

1. FFC Turbine Potsdam ( ↑ )🆕

)🆕 Vfl Wolfsburg

Alle Ligen und ihre Clubs aus England (Premier League, EFL Championship, EFL League One / Two, WSL) Die englische Liga steht an der Spitze der Big 5 und ist deshalb auch mit allen professionellen Ligen und ihren teilnehmenden Klubs in FC 25 vertreten. Das gilt sowohl für die erste bis vierte Liga der Herren als auch für der erste Liga der Frauen. Nachfolgend seht ihr, welche Klubs in den jeweiligen Ligen unterwegs sind, den aktuellen Meister der Liga (🏆), wer aufgestiegen ( ↑ ), abgestiegen ( ↓ ) respektive neu 🆕 hinzugekommen sind. Premier League (1. Liga) AFC Bournemouth

Aston Villa

Brighton & Hove Albion

Crystal Palace

FC Arsenal

FC Brentford

FC Chelsea

FC Everton

FC Fulham

FC Liverpool

FC Southampton ( ↑ )

) Ipswich Town ( ↑ )

) Leicester City ( ↑ )

) Manchester City (🏆)

Manchester United

Newcastle United

Nottingham Forest

Tottenham Hotspur

West Ham United

Wolverhampton Wanderers EFL Championship (2. Liga) AFC Sunderland

Blackburn Rovers

Bristol City

Cardiff City

Coventry City

Derby County ( ↑ )

) FC Burnley ( ↓ )

) FC Middlesbrough

FC Millwall

FC Portsmouth ( ↑ )

) FC Watford

Hull City

Leeds United

Luton Town( ↓ )

) Norwich City

Oxford United ( ↑ )

) Plymouth Argyle

Preston North End

Queens Park Rangers

Sheffield United

Sheffield Wednesday( ↓ )

) Stoke City

Swansea City

West Bromwich Albion EFL Championship (3. Liga) AFC Wrexham ( ↑ )

) Birmingham City( ↓ )

) Bolton Wanderers

Bristol Rovers

Burton Albion

Cambridge United

Charlton Athletic

Crawley Town ( ↑ )

) Exeter City

FC Barnsley

FC Blackpool

FC Reading

FC Stevenage

Huddersfield Town( ↓ )

) Leyton Orient

Lincoln City

Mansfield Town ( ↑ )

) Northampton Town

Peterborough United

Rotherham United( ↓ )

) Shrewsbury Town

Stockport County ( ↑ )

) Wigan Athletic

Wycombe Wanderers EFL Championship (4. Liga) Accrington Stanley

AFC Barrow

AFC Newport County

AFC Wimbledon

Bradford City

Carlisle United( ↓ )

) Cheltenham Town( ↓ )

) Colchester United

Crewe Alexandra

Doncaster Rovers

FC Bromley ( ↑ )🆕

)🆕 FC Chesterfield ( ↑ )🆕

)🆕 FC Gillingham

FC Morecambe

FC Walsall

Fleetwood Town( ↓ )

) Grimsby Town

Harrogate Town

Milton Keynes Dons

Notts County

Port Vale( ↓ )

) Salford City

Swindon Town

Tranmere Rovers Women's Super League (1. Liga) Arsenal WFC

Aston Villa W.F.C.

Brighton & Hove Albion WFC

Crystal Palace ( ↑ )🆕

)🆕 FC Chelsea Women (🏆)

FC Everton

FC Liverpool Women

Leicester City WFC

Manchester City W.F.C.

Manchester United W.F.C.

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur F.C. Women

Ligen und ihre Mannschaften in Frankreich (Ligue 1, Ligue 2, D1F Arkema) Auch die französische Liga zählt zu den Big 5 und ist in FC 25 mit der ersten und zweiten Liga der Herren sowie der ersten Liga der Frauen vertreten. Im Anschluss erfahrt ihr, welche Teams in den jeweiligen Ligen um die vorderen Ränge kämpfen, wer der amtierende Meister ist (🏆), wer aufgestiegen ( ↑ ) oder abgestiegen ( ↓ ) ist oder neu dabei 🆕 ist. Ligue 1 McDonald’s AJ Auxerre ( ↑ )

) AS Monaco

AS Saint-Étienne ( ↑ )

) FC Nantes

FC Toulouse

HSC Montpellier

Le Havre AC

LOSC Lille

OGC Nizza

Olympique Lyon

Olympique Marseille

Paris Saint-Germain (🏆)

Racing Straßburg

RC Lens

SCO Angers ( ↑ )

) Stade Brest

Stade Reims

Stade Rennes Ligue 2 AC Ajaccio

AF Rodez

Clermont Foot ( ↓ )

) EA Guingamp

FC Annecy ( ↑ )🆕

)🆕 FC Lorient ( ↓ )

) FC Martigues ( ↑ )🆕

)🆕 FC Metz ( ↓ )

) FC Pau

ES Troyes AC ( ↑ )🆕

)🆕 Grenoble Foot

Paris FC

Red Star Paris ( ↑ )🆕

)🆕 SC Amiens

SC Bastia

SM Caen

Stade Laval

USL Dunkerque Division 1 Féminine (D1F, D1 Arkema, Arkema Première Ligue) AS Saint-Étienne

EA Guingamp

FC Fleury 91

FC Nantes ( ↑ )🆕

)🆕 FCO Dijon

HSC Montpellier

Le Havre AC

Olympique Lyon (🏆)

Paris FC

Paris Saint-Germain

RC Strasbourg Alsace ( ↑ )🆕

Ligen aus Spanien (LaLiga, Segunda División, Liga F) Der Vierte in den Reihen der Big 5 ist der spanische Fußball, der in FC 25 mit den ersten zwei Ligen der Herren und der ersten Liga der Frauen vertreten sind. Den nachkommenden Listen könnt ihr entnehmen, welche Clubs aus den spanischen Ligen in FC 25 vorhanden sind, wer der amtierende Meister ist (🏆), wer aufgestiegen ( ↑ ) oder abgestiegen ( ↓ ) ist oder neu dabei 🆕 ist. La Liga Santander (Primera División) Athletic Bilbao

Atletico Madrid

Betis Sevilla

CA Osasuna

CD Leganés ( ↑ )

) Celta Vigo

Deportivo Alavés

Espanyol Barcelona ( ↑ )

) FC Barcelona

FC Getafe

FC Girona

FC Sevilla

FC Valencia

FC Villarreal

Rayo Vallecano

RCD Mallorca

Real Madrid (🏆)

Real Sociedad San Sebastián

Real Valladolid ( ↑ )

) UD Las Palmas La Liga Smartbank (Segunda División) Albacete Balompie

Burgos CF

CD Castellón ( ↑ )🆕

)🆕 CD Eldense

CD Mirandes

CD Teneriffa

Deportivo La Coruña ( ↑ )

) FC Cadiz ( ↓ )

) FC Cartagena

FC Córdoba

FC Elche

FC Granada ( ↓ )

) FC Malaga

Racing de Ferrol

Racing Santander

Real Oviedo

Real Saragossa

SD Eibar

SD Huesca

Sporting Gijón

UD Almería ( ↓ )

) UD Levante Liga F (1. Frauen-Liga) FC Barcelona (🏆)

Real Madrid

Atletico Madrid

UD Levante

Athletic Bilbao

Madrid CFF

FC Sevilla

Real Sociedad San Sebastián

UD Tenerife

SD Eibar

Betis Sevilla

FC Valencia

Deportivo La Coruña ( ↑ )🆕

)🆕 FC Granada

FC Levante Las Planas

Serie A und Serie B aus Italien Die italienische Liga ist die letzte der Big 5 und auch in FC 25 wieder mit der ersten Liga sowie der zweiten Liga der Herren vertreten (die Serie A der Frauen ist auch diesmal nicht dabei). Allerdings gibt es schon seit Jahren Lizenzkonflikte mit ein paar Vereinen, weshalb zwar ihre Spieler in FC 25 vorhanden sind, jedoch die Namen, Wappen und / oder Trikots der Klubs generisch sind und nicht der Realität entsprechend. In FC 25 kehren der AS Rom (ehemals Roma FC) und SSC Neapel (vormals Napoli FC) wieder mit voller Lizenz zu EA zurück, dafür hat sich Inter Mailand verabschiedet und wird zukünftig als „Milano Calcio“ geführt. Zudem fehlen weiterhin Atalanta Bergamo und Lazio Rom, die als „Bergamo Calcio“ und „Latium“ geführt werden. Den nachfolgenden Listen könnt ihr entnehmen, welche Teams dabei sind (aktueller Meister = 🏆, aufgestiegen = ↑ , abgestiegen = ↓ , neu = 🆕). Serie A Enilive AC Florenz

AC Mailand

AC Monza

AS Rom

Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio)

Cagliari Calcio

CFC Genua

Como 1907 ( ↑ )

) FC Bologna

FC Empoli

FC Turin

FC Venedig

Hellas Verona

Inter Mailand (Milano Calcio) (🏆)

Juventus Turin

Lazio Rom (Latium)

Parma Calcio ( ↑ )

) SSC Neapel

Udinese Calcio

US Lecce Serie B (Serie BKT) AC Reggiana

AS Cittadella

Carrarese Calcio ( ↑ )🆕

)🆕 Cosenza Calcio

FC Cesena ( ↑ )🆕

)🆕 FC Modena

FC Palermo

FC Südtirol

Frosinone Calcio

Mantova 1911 ( ↑ )🆕

)🆕 Pisa Sporting Club

Sampdoria Genua

Spezia Calcio

SS Juve Stabia ( ↑ )🆕

)🆕 SSC Bari

US Catanzaro 1929

US Cremonese

US Salernitana ( ↓ )

Weitere europäische Ligen Neben den Big 5 gibt es in Europa natürlich noch viele weitere erstklassige Fußballländer, die allerdings nur mit der ersten Liga der Herren in FC 25 vertreten sind. Wir stellen euch nachfolgend die jeweiligen Länder mit ihrer Liga und den darin kämpfenden Klubs vor (aktueller Meister = 🏆, aufgestiegen = ↑ , abgestiegen = ↓ , neu = 🆕). Portugal: Liga Portugal (Primeira Liga) AVS Futebol SAD ( ↑ )🆕

)🆕 Benfica Lissabon

Boavista Porto

Casa Pia AC

CD Santa Clara ( ↑ )🆕

)🆕 CF Estrela Amadora

FC Arouca

FC Famalicao

FC Porto

GD Estoril Praia

Gil Vicente FC

Moreirense FC

Nacional Funchal ( ↑ )🆕

)🆕 Rio Ave FC

SC Farense

Sporting Braga

Sporting Lissabon (🏆)

Vitória Guimarães Niederlande: Eredivisie AZ Alkmaar

Ajax Amsterdam

Almere City

Feyenoord Rotterdam

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles Deventer

FC Groningen ( ↑ )🆕

)🆕 sc Heerenveen

Heracles Almelo

NAC Breda ( ↑ )🆕

)🆕 NEC Nijmegen

PEC Zwolle

PSV Eindhoven (🏆)

RKC Waalwijk

Sparta Rotterdam

FC Twente Enschede

FC Utrecht

Willem II Tilburg ( ↑ )🆕 Belgien: Division 1A (Jupiler Pro League) Cercle Brügge

F.C.V. Dender E.H. ( ↑ )🆕

)🆕 FC Brügge (🏆)

K Beerschot VA ( ↑ )🆕

)🆕 KRC Genk

KV Kortrijk

KV Mechelen

KVC Westerlo

Oud-Heverlee Löwen

Royal Antwerpen

Royale Union Saint-Gilloise

RSC Anderlecht

Sporting Charleroi

Standard Lüttich

VV St. Truiden Österreich: Admiral Bundesliga FC Blau-Weiß Linz

FC Red Bull Salzburg

FK Austria Wien

GAK 1902 ( ↑ )🆕

)🆕 LASK

SCR Altach

SK Austria Klagenfurt

SK Rapid Wien

SK Sturm Graz (🏆)

TSV Hartberg

Wolfsberger AC

WSG Tirol Schweizer Super League (Credit Suisse Super League) FC Servette

FC Zürich

FC Lausanne-Sport

FC Sion ( ↑ )🆕

)🆕 FC Lugano

FC Winterthur

FC Basel

Grasshopper Club Zürich

FC Luzern

FC St.Gallen 1879

Yverdon Sport FC

BSC Young Boys (🏆) Dänemark: 3F Superliga FC Nordsjælland

FC Kopenhagen

Randers FC

Silkeborg IF

Brøndby IF

Viborg FF

FC Midtjylland (🏆)

Aarhus GF

Vejle BK

Sønderjyske Fodbold ( ↑ )🆕

)🆕 Lyngby BK

Aalborg BK ( ↑ )🆕 Norwegen: Eliteserien Brann Bergen

FK Bodø/Glimt (🏆)

FK Haugesund

Fredrikstad FK ( ↑ )🆕

)🆕 Ham-Kam

KFUM Oslo ( ↑ )🆕

)🆕 Kristiansund BK ( ↑ )🆕

)🆕 Lillestrom SK

Molde FK

Odds BK

Rosenborg Trondheim

Sandefjord Fotball

Sarpsborg 08 FF

Strømsgodset IF

Tromsø IL

Viking Stavanger Polen: Ekstraklasa GKS Katowice ( ↑ )🆕

)🆕 Gornik Zabrze

Jagiellonia Białystok (🏆)

Korona Kielce

KS Cracovia

Lech Posen

Lechia Gdańsk ( ↑ )🆕

)🆕 Legia Warschau

Motor Lublin ( ↑ )🆕

)🆕 Piast Gliwice

Pogoń Stettin

Puszcza Niepołomice

Radomiak Radom

Rakow Czestochowa

Slask Wrocław

Stal Mielec

Widzew Łódź

Zagłębie Lubin Irland: SSE Airtricity (League of Ireland Premier Division) Bohemians Dublin

Derry City

Drogheda United

Dundalk FC

Galway United ( ↑ )🆕

)🆕 Shamrock Rovers (🏆)

Shelbourne FC

Sligo Rovers

St Patrick’s Athletic

Waterford FC ( ↑ )🆕 Rumänien: Liga 1 AFC Unirea 04 Slobozia ( ↑ )🆕

)🆕 ASC Oțelul Galați

CFR Cluj

CS Universitatea Craiova

Dinamo Bukarest

Farul Constanța

FC Botosani

FC Hermannstadt

FC Politehnica Iași

FCSB Bukarest (🏆)

Gloria Buzău ( ↑ )🆕

)🆕 Petrolul Ploiești

Rapid Bukarest

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

Universitatea Cluj

UTA Arad Schottland: Scottish Premiership Celtic Glasgow (🏆)

Dundee United ( ↑ )🆕

)🆕 FC Aberdeen

FC Dundee

FC Kilmarnock

FC Motherwell

FC St. Johnstone

FC St. Mirren

Glasglow Rangers

Heart of Midlothian

Hibernian Edinburgh

Ross County Schweden: Allsvenska (Fotbollsallsvenskan) AIK Fotboll

BK Häcken

Djurgårdens IF Fotbollsförening

GAIS Göteborg ( ↑ )🆕

)🆕 Halmstads BK

Hammarby IF

IF Brommapojkarna

IF Elfsborg

IFK Göteborg

IFK Norrköping

IFK Värnamo

IK Sirius Fotboll

Kalmar FF

Malmö FF (🏆)

Mjällby AIF

Västerås SK ( ↑ )🆕 Türkei: Süper Lig Adana Demirspor

Alanyaspor

Antalyaspor

Besiktas Istanbul

Bodrum Belediyesi Bodrumspor ( ↑ )🆕

)🆕 Caykur Rizespor

Eyüpspor ( ↑ )🆕

)🆕 Fenerbahce Istanbul

Galatasaray Istanbul (🏆)

Gaziantep FK

Göztepe Izmir ( ↑ )🆕

)🆕 Hatayspor

Istanbul Basaksehir

Kasimpaşa Istanbul

Kayserispor

Konyaspor

Samsunspor

Sivasspor

Ligen aus USA und Kanada (MLS, NWSL) Der Fußball in den USA gewinnt von Jahr zu Jahr an Bedeutung, daher sind in FC 25 auch die MLS der Herren sowie die NWLS der Frauen mit all ihren 29 respektive 14 Klubs vertreten. Welche das genau sind, erfahrt ihr nachfolgend MLS (Major League Soccer) Atlanta United

Austin FC

CF Montreal

Charlotte FC

Chicago Fire

Colorado Rapids

Columbus Crew (🏆)

D.C. United

FC Cincinnati

FC Dallas

Houston Dynamo

Inter Miami

LA Galaxy

Los Angeles FC

Minnesota United

Nashville SC

New England Revolution

New York City FC

New York Red Bulls

Orlando City

Philadelphia Union

Portland Timbers

Real Salt Lake

San Jose Earthquakes

Seattle Sounders

Sporting Kansas City

St. Louis City

Toronto FC

Vancouver Whitecaps NWSL (National Women’s Soccer League) Angel City FC

Bay FC ( ↑ )🆕

)🆕 Chicago Red Stars

Houston Dash

Kansas City Current

NJ/NY Gotham FC

North Carolina Courage

OL Reign

Orlando Pride

Portland Thorns FC (🏆)

Racing Louisville FC

San Diego Wave FC

Utah Royals FC

Ligen und ihre Klubs vom Rest der Welt Abgesehen von der Fußball-Hochburg Europa rollt der Ball natürlich auch noch in vielen anderen Ländern. Die wichtigsten davon sind, zumindest mit der ersten Liga der Herren, in FC 25 dabei. Wir zeigen euch im Anschluss die jeweiligen Länder mit ihrer Liga und den darin kämpfenden Klubs vor (aktueller Meister = 🏆, aufgestiegen = ↑ , abgestiegen = ↓ , neu = 🆕). Argentinien: Primera División (Liga Profesional de Fútbol) Argentinos Juniors

Atletico Tucuman

Boca Juniors

CA Banfield

CA Belgrano

CA Huracan

CA Independiente

CA Tigre

CD Godoy Cruz

Central Córdoba Santiago del Estero

Club Atlético Barracas Central

Club Atletico Lanus

Club Atlético Platense

Club Atletico Talleres

CSD Defensa y Justicia

Deportivo Riestra ( ↑ )🆕

)🆕 Estudiantes de La Plata

Gimnasia y Esgrima La Plata

Independiente Rivadavia ( ↑ )🆕

)🆕 Instituto Atlético Central Córdoba

Newell’s Old Boys

Racing Club

River Plate (🏆)

Rosario Central

San Lorenzo

Sarmiento de Junín

Unión de Santa Fe

Velez Sarsfield Südkorea: K League 1 Daegu FC

Daejeon Hana Citizen FC

FC Seoul

Gangwon FC

Gimcheon Sangmu FC ( ↑ )🆕

)🆕 Gwangju FC

Incheon United

Jeju United

Jeonbuk Hyundai Motors

Pohang Steelers

Suwon FC

Ulsan HD FC (🏆) Saudi-Arabien: SPL (Saudi Professional League) al-Ahli

al-Ettifaq

al-Fateh

al-Fayha FC

al-Hilal (🏆)

Al-Khaleej

Al-Kholood ( ↑ )🆕

)🆕 Al-Nassr

Al-Okhdood

al-Orobah ( ↑ )🆕

)🆕 al-Qadisiya ( ↑ )🆕

)🆕 Al-Raed

al-Riyadh SC

al-Shabab

Al-Taawoun FC

al-Wahda

Damac FC

Ittihad FC China: CSL (Chinese Super League) Beijing Guoan

Cangzhou Mighty Lions FC

Changchun Yatai

Chengdu Rongcheng FC

Henan FC

Meizhou Hakka

Nantong Zhiyun

Qingdao Hainiu FC

Qingdao West Coast FC ( ↑ )🆕

)🆕 Shandong Luneng Taishan

Shanghai Port FC (🏆)

Shanghai Shenhua

Shenzhen Peng City FC ( ↑ )🆕

)🆕 Tianjin Jinmen Tiger

Wuhan Three Towns FC

Zhejiang Professional FC Indien: ISL (Indian Super League) ATK Mohun Bagan FC (🏆)

Bengaluru FC

Chennaiyin FC

East Bengal FC

FC Goa

Hyderabad FC

Jamshedpur FC

Kerala Blasters FC

Mohammedan SC ( ↑ )🆕

)🆕 Mumbai City FC

NorthEast United FC

Odisha FC

RoundGlass Punjab FC Australien: A-League Men Adelaide United

Auckland FC

Brisbane Roar

Central Coast Mariners (🏆)

Macarthur FC

Melbourne City FC

Melbourne Victory

Newcastle United Jets

Perth Glory

Sydney FC

Wellington Phoenix

Western Sydney Wanderers

