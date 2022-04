FIFA 22 FUT Captains Team 1 ist da – Alles zu den Karten, Leaks, Upgrades und dem Event

Das FIFA 22 FUT Captains Event ist endlich da! Schon seit Monaten tauchten immer wieder Gerüchte und Leaks zu neuen FUT Heros und einem neuen Event auf, nun schickt EA Sports die neue Promo mit dem Release des FUT Captains Team 1 an den Start. Wie der Name bereits andeutet, dreht sich bei den FUT Captains alles um ehemalige und aktive Kapitäne und Vize-Kapitäne, die jetzt mit extrem staken Karten im 90er+-Bereich bedacht werden. Nachfolgend stellen wir euch alle Spieler vor, die eine geboostete FUT-Captains- oder FUT-Hero-Captains-Karte erhalten haben, und wie ihre neuen Ratings aussehen. Außerdem gibt es Leaks zu noch kommenden Spielern und generelle Informationen dazu, wie das neue Event funktioniert.

FUT Captains Erklärung - So funktioniert das neue Event in FIFA 22

FIFA 22 FUT Hero Captains – kurz "FUT Captains" - ist ein brandneues Event, das ehemalige Führungsspieler und aktuelle Kapitäne aus allen Clubs und Nationalmannschaften der Welt in den Fokus rückt und ihnen stark verbesserte FUT-Captains- und FUT-Hero-Captains-Karten in FIFA 22 Ultimate Team spendiert. Neben den hochwertigen Spielern in Packs werden Spieler- und Pack-Squad-Building-Challenges sowie tägliche ICON-Momente-SBCs geboten, mit denen legendäre Nationalmannschafts- oder Vereins-Kapitäne gefeiert werden. Wie die neue Promo genau abläuft, erfahrt ihr nachfolgend:

Wann kommt FUT Captains in FIFA 22?

Das FIFA 22 FUT Captains Event startet am Freitag, dem 8. April 2022 um 19:00 Uhr und dauert zwei Wochen. Damit fällt das Ende des FUT Captains Event in FIFA 22 auf Freitag, den 22. April 2022 um 19:00 Uhr. Erwartet werden rund drei bis vier Dutzend Spezialkarten, die in zwei Teams mit jeweils elf Captains und vier HERO Captains, zwei Mini-Release und einer Reihe von SBCs veröffentlicht werden. EA Sports hat insgesamt wird es 10 FUT HERO Captains angekündigt, von denen 9 in Packs stecken und einer über eine SBC erhältlich sein wird.

FIFA 22 FUT Captains Team 1 erscheint am Freitag, dem 8. April 2022 um 19:00 Uhr

FIFA 22 FUT Captains Mini-Release 1 erscheint am Sonntag, dem 10. April 2022 um 19:00 Uhr

FIFA 22 FUT Captains Team 2 erscheint am Freitag, dem 15. April 2022 um 19:00 Uhr

FIFA 22 FUT Captains Mini-Release 2 erscheint am Sonntag, dem 17. April 2022 um 19:00 Uhr

So bekommt man FUT Captains Spieler in FIFA 22

FUT Captains Spieler könnt ihr im Verlauf des Events in allen Packs finden, die ihr für FIFA 22 FUT Coins und FIFA Punkte bekommt (die normalen und Heroes Karten der Spieler werden so lange ersetzt). Ferner könnt ihr einzelne FUT Captains Spieler über spezielle SBCs und Ziele "erspielen" und natürlich gibt es noch den Transfermarkt, wo ihr (zu völlig überteuerten Preisen) FUT Captains Karten kaufen könnt.

Was sind FUT Captains-Karten und warum sind sie besonders?

FUT Hero Captains Karten spezielle Items in FIFA 22, die ausgewählte FUT Heroes erhalten, die im Laufe ihrer Karriere Kapitäne oder Vize-Kapitäne waren. Sie erhalten zum Release sehr starke und permanente Upgrades ihrer Gesamtwertung sowie teilweise ein Sterne-Upgrade einzelner Spezialwerte und ggf. eine Änderung ihrer Liga und Position. Hinzu kommt eine neue Profil-Story, die auf ihrem Captain-Moment basiert, sowie ein neues Itemdesign und einen neuen Actionshot. FUT-Hero-Captains sind im Laufe der Kampagne nur für kurze Zeit verfügbar.

FUT Captains-Karten werden von EA Sports ausgewählt und können auf dem Transfermarkt ver- und gekauft werden, solange ihr sie aus Packs gezogen habt. Karten von SBC sind dagegen nicht handelbar. Ihr könnt mehrere FUT Captains-Karten desselben Spielers in eurem Club besitzen, jedoch immer nur ein Exemplar in einem Match einsetzen.

