FIFA 22 Icon Swaps 3 Season 1: Alle Aufgaben, Ikonen, Token-Preise und Belohnungen

Alle Icon Swaps 3 Prime Icons und Moments Icons in der Übersicht Die neuen 7 Icon Spieler der dritten Runde sind nun im Spiel verfügbar und können mit den neuen Icon Tausch 3 Token gekauft werden. Diesmal gibt es nur ein Prime Icon, der Rest sind alles Moments-Icons, die wir euch nachfolgend vorstellen. Vergesst nicht, dass ihr mit Token gekaufte Icons nicht handeln könnt! Ruud Gullit

Verein: Niederlande

Version: Prime Icon

Position: CF (MS)

Wertung: 93

Preis: 17 Token







Verein: Deutschland

Version: Momente Icon

Position: CM (ZM)

Wertung: 94

Preis: 14 Token







Verein: Kamerun

Version: Momente Icon

Position: ST

Wertung: 93

Preis: 11 Token







Verein: Nordirland

Version: Momente Icon

Position: RW (RF)

Wertung: 94

Preis: 9 Token







Verein: Brasilien

Version: Momente Icon

Position: LB (LV)

Wertung: 92

Preis: 8 Token







Verein: Schottland

Version: Momente Icon

Position: ST

Wertung: 93

Preis: 7 Token







Verein: Niederlande

Version: Momente Icon

Position: GK (TH)

Wertung: 92

Preis: 5 Token







FIFA 22 Icon Token - So viele Tausch Li gibt es in Season 1 und Season 2 Auch beim FIFA 22 Icon Swaps 3 wird es insgesamt wieder 18 Tokens zu holen geben, indem ihr die jeweiligen Tausch-SBCs im Spiel löst. Die Token (auch "Tausch-Lis" oder "Tausch-Objekte" genannt) sind wieder gleichmäßig auf zwei Seasons aufgeteilt, es dauert also wieder ein paar Wochen, bis ihr alle gesammelt habt. Der Zeitplan für die Seasons sieht so aus: Die ersten 9 Tokens von Icon Swap 3 Season 1 sind von Montag, dem 25. April 2022 (19:00 Uhr) bis Montag, dem 23. Mai 2022 (19:00 Uhr) in FIFA 22 verfügbar.

Weitere 9 Tokens könnt ihr euch in Icon Swap 3 Season 2 holen, die von Montag, dem 23. Mai 2022 (19:00 Uhr) bis Montag, den 20. Juni 2022 (19:00 Uhr) in FIFA 22 erhältlich sind. Die ersten 9 Token könnt ihr euch in FIFA 22 Icon Swap 3 Season 1 holen, weitere 9 token gibt es dann in Season 2, macht insgesamt 18 Tausch-Objekte in der dritten Tauschrunde. Nachdem die Tausch Token in ihrer Anzahl und dem Zeitraum ihrer Verfügbarkeit begrenzt sind, solltet ihr euch schon zuvor ein paar Gedanken dazu machen, wie viele Token ihr sammeln und ihr mit ihnen kaufen wollt. Für die neuen Icon-Spieler müsst ihr beispielsweise zwischen 5 und 17 Token berappen, was bei den teureren Kandidaten bedeutet, dass man ihn erst in Season 2 holen kann. Vielleicht ist der Spieler dann schon nutzlos, weil ihr zwischenzeitlich etwas Besseres / Gleichwertiges bei einem anderen FIFA 22 Event bekommen habt. In diesem Fall wären die Token bei den Karten-Packs besser investiert. Auf der anderen Seite solltet ihr bedenken, dass es die angebotenen Icons in exakt diesen Versionen nicht mehr bei einem späteren Icon Swap geben wird. Kann man Icon Swap 3 Token für Icon Swaps 4 aufsparen? Nein! Ihr könnt leider keine Tokens von einem Icon Swap für eine spätere Tauschrunde in FIFA 22 aufsparen. Der Grund ist einfach: Es gibt bei jedem Icon Swap einzigartige Spieler-Token gibt, die fest an die jeweilige Tauschrunde gebunden sind. Ihr könnt mit Icon Swap 3-Token also nur Ikonen und Packs der dritten Tauschrunde kaufen, sie aber nicht bei Icon Swap 4 einsetzen. Es bringt also nichts, sich Token für den nächsten Swap aufzusparen. Gebt sie lieber rechtzeitig aus, bevor sie wertlos sind!

Diese Icon Packs und Ikonen bekommt ihr für Tausch 3 Objekte - Liste mit Preisen Schließt ihr die Icon-Tausch-Aufgaben in FIFA 22 ab, bekommt ihr dafür die neuen "Icon-Tausch-3-Objekte" (aka "Spieler-Tokens"), die ihr entweder gegen eine der sieben oben aufgeführten Ikonen oder gegen verschiedene FIFA 22 Karten-Packs eintauschen könnt. Das gesamte Angebot für die Tokens findet ihr im Menü "FUT Ultimate Team" bei den "Squad Building Challenges" im Reiter "Tausch". Denkt daran, dass ihr die Spieler und Packs nicht handeln könnt und euch nur eine begrenzte Menge an Token zur Verfügung stehen - überlegt euch also gut, was ihr euch holt. Was wie viel kostet, erfahrt ihr nachfolgend. Token-Preise für Icons und Packs von Icon Swaps 3: 1 Tokens – 25x Pack 82+ (1 Pack mit 25 seltenen Goldspielern mit 82 GES oder höher)

2 Tokens – 25x Pack 83+ (1 Pack mit 25 seltenen Goldspielern mit 83 GES oder höher)

3 Tokens – 25x Pack 84+ (1 Pack mit 25 seltenen Goldspielern mit 84 GES oder höher)

5 Tokens – Edwin van der Sar (92 GES, Momente Icon)

5 Tokens – 20x Pack 85+ (1 Pack mit 20 seltenen Goldspielern mit 85 GES oder höher)

6 Tokens – ANG/MIT Icon Momente Pack 91+ (1 Pack mit einer Icon-Momente-Version eines Angreifers oder Mittelfeldspielers mit 91 GES oder höher)

7 Tokens – Kenny Dalglish (93 GES, Momente Icon)

8 Tokens – Roberto Carlos (92 GES, Momente Icon)

8 Tokens – Icon Momente Pack 93+ (1 Pack mit einem Icon Momente Spieler mit 93 GES oder höher)

9 Tokens – George Best (94 GES, Momente Icon)

11 Tokens – Icon Momente Spielerwahl 91+ (Spielerwahl: wählt 1 von 3 Icon-Momente-Spieler mit 91 GES oder höher)

11 Tokens – Samuel Eto'o (93 GES, Momente Icon)

13 Tokens – Icon Momente Pack 94+ (1 Pack mit einem Icon Momente Spieler mit 94 GES oder höher)

14 Tokens – Lothar Matthäus (94 GES, Momente Icon)

15 Tokens – Icon Momente Spielerwahl 93+ (Spielerwahl: wählt 1 von 3 Icon-Momente-Spieler mit 93 GES oder höher)

16 Tokens – Icon Momente Spielerwahl (Spielerwahl: wählt 1 von 5 Icon-Momente-Spieler)

17 Tokens – ANG/MIT Icon Momente Spielerwahl 93+ (Spielerwahl: wählt 1 von 3 Icon-Momente-Version eines Angreifers oder Mittelfeldspielers mit 93 GES oder höher)

17 Tokens – Ruud Gullit (93 GES, Prime Icon) Was mit soll ich mir mit Icon Swap 3 Token kaufen? - Die besten Kauf-Kombinationen Wie üblich steht man vor der Frage, welche Ikonen oder Spieler-Packs man sich mit der begrenzten Anzahl an Token kaufen soll und welche Kombination am meisten Sinn macht, ohne verdiente Token übrig zu lassen. Die Antwort darauf hängt natürlich immer von eurem eigenen Stand im Spiel ab, doch es gibt ein paar Zusammensetzungen, die empfehlenswert sind und die Twitter-User spartanfut1 und FutSheriff nachfolgend zusammengefasst haben. Die besten Kauf-Kombinationen vom FIFA 22 Icon Swap 3.

Alle Icons Swaps 3 Aufgaben und Belohnungen in Season 1 Wollt ihr euch eine oder mehrere Icons oder Karten-Packs von Icon Swaps 3 kaufen, gilt es dafür zunächst die notwendigen Tausch-Tokens zu verdienen. Die neuen Icon Tausch 3 Items bekommt ihr als Belohnung, wenn ihr die "Icon-Tausch"-Aufgaben in FIFA 22 abschließt. Selbige findet ihr im Menü "FUT Ultimate Team" -> "Ziele" -> "Meilensteine". Wie in jeder Staffel gibt es auch in Season 1 von Icon Swaps 3 wieder vier verschiedene Aufgaben-Kategorien mit unterschiedlichen Segmenten. Nachfolgend findet ihr eine Liste mit allen Icon Tausch-Aufgaben und ihren zugehörigen Belohnungen: Das sind die Aufgaben und Belohnungen von Season 1 (25.04.22 bis 23.05.22) Die Aufgaben der Kategorie "Icon-Tausch" Silber

Bedingung: Gewinne 6 Squad Battles-Partien (mindestens Schwierigkeit: Weltklasse) mit 11 Silber-Spielern in deiner Startelf.

Belohnung: 1x Icon-Tausch 3 Objekt "Hou Sen" MLS

Bedingung: Gewinne 6 Squad Battles-Partien (mindestens Schwierigkeit: Weltklasse) mit 11 MLS-Spielern in deiner Startelf.

Belohnung: 1x Icon-Tausch 3 Objekt "Slattery" Selecao

Bedingung: Gewinne 6 Squad Battles-Partien (mindestens Schwierigkeit: Weltklasse) mit 11 Brasilianern in deiner Startelf.

Belohnung: 1x Icon-Tausch 3 Objekt "Ceter" Englische Eleganz

Bedingung: Gewinne 6 Squad Battles-Partien (mindestens Schwierigkeit: Weltklasse) mit 11 Engländern in deiner Startelf.

Belohnung: 1x Icon-Tausch 3 Objekt "Van Bladeren" Vereinstreue Spieler

Bedingung: Gewinne 6 Squad Battles-Partien (mindestens Schwierigkeit: Weltklasse) mit 11 Erstbesitz-Spielern in deiner Startelf.

Belohnung: 1x Icon-Tausch 3 Objekt "Burgess" FUT Champions

Bedingung: Gewinne 13 FUT Champions-Partien.

Belohnung: 1x Icon-Tausch 3 Objekt "Yuan Mincheng" Schließt ihr alle Aufgaben ab, erhaltet ihr als Gruppen-Bonus 1x Seltener Spieler (75+). Die Aufgaben der Kategorie "Icon-Tausch - Serie A" 6 Siege

Bedingung: Gewinne 6 Partien im Live-FUT-Freundschaftsspiel: "Eine Liga" und stelle dabei mindestens 8 Erstbesitz-Serie A-Spieler in deine Startelf.

Belohnung: 1x Seltener Spieler (75+) Im Abschluss top

Bedingung: Erziele in 6 separaten Partien im Live-FUT-Freundschaftsspiel: "Eine Liga" 1 Tor per angeschnittenem Schuss mit Serie A-Spielern.

Belohnung: 1x Seltener Spieler (75+) 5 Steilpässe

Bedingung: Werde in 5 separaten Partien im Live-FUT-Freundschaftsspiel: "Eine Liga" mit Serie A-Spielern per Steilpass zum Vorbereiter.

Belohnung: 1x Seltener Spieler (75+) Schließt ihr alle Aufgaben ab, erhaltet ihr als Gruppen-Bonus 1x Icon-Tausch 3 Objekt "Sasaki" Die Aufgaben der Kategorie "Icon-Tausch - Bundesliga" 6 Siege

Bedingung: Gewinne 6 Partien im Live-FUT-Freundschaftsspiel: "Eine Liga" und stelle dabei mindestens 8 Erstbesitz-Bundesliga-Spieler in deine Startelf.

Belohnung: 1x Seltener Spieler (75+) 10 Tore

Bedingung: Triff in 10 separaten Partien im Live-FUT-Freundschaftsspiel: "Eine Liga" mit Bundesliga-Spielern.

Belohnung: 1x Seltener Spieler (75+) 5 Steilpässe

Bedingung: Verbuche in 5 separaten Partien mit Bundesliga-Spielern im Live-FUT-Freundschaftsspiel: "Eine Liga" Vorlagen per Steilpass.

Belohnung: 1x Seltener Spieler (75+) Schließt ihr alle Aufgaben ab, erhaltet ihr als Gruppen-Bonus 1x Icon-Tausch 3 Objekt "Van Hoorenbeeck" Die Aufgaben der Kategorie "Icon-Tausch - Ligue 1" 6 Siege

Bedingung: Gewinne 6 Partien im Live-FUT-Freundschaftsspiel: "Eine Liga" und stelle dabei mindestens 8 Erstbesitz-Ligue 1-Spieler in deine Startelf.

Belohnung: 1x Seltener Spieler (75+) 10 Tore

Bedingung: Triff in 10 separaten Partien im Live-FUT-Freundschaftsspiel: "Eine Liga" mit Ligue 1-Spielern.

Belohnung: 1x Seltener Spieler (75+) Exzellente Flanken

Bedingung: Werde in 10 separaten Partien im Live-FUT-Freundschaftsspiel: "Eine Liga" mit Ligue 1-Spielern.

Belohnung: 1x Seltener Spieler (75+) Schließt ihr alle Aufgaben ab, erhaltet ihr als Gruppen-Bonus 1x Icon-Tausch 3 Objekt "Al Saeed"