FIFA 22: Community TOTS Vote startet bald – Predictions und wie ihr abstimmen könnt

Der TOTS Vote für das Community Team in FIFA 22 ist eine der Besonderheiten des Team of the Season Events, denn hier werden die Spieler - ähnlich dem Team des Jahres - nicht von EA Sports bestimmt, sondern via Abstimmung im Internet von allen Fußball-Fans und FIFA-Spielern auf der Welt gewählt. Der FIFA 22 Community TOTS Vote ist der Startschuss für das größte Event im Spiel und startet bereits diesen Sonntag. Wie die Abstimmung für das Community TOTS abläuft, wann es losgeht und welche Spieler eine vielversprechende Chance haben, ins Team zu kommen, erfahrt ihr nachfolgend auf dieser Seite. Natürlich informieren wir euch hier auch über den Ausgang der Wahl und die offiziellen Spieler, wenn der Vote abgeschlossen ist.

TOTS Vote fürs Community Team - So funktioniert die Abstimmung

Wie erwähnt, wird das Community Team of the Season von den Spielern gewählt. EA Sports stellt dafür eine vorausgewählte Liste mit über 100 der besten Spieler aus allen Top-Fußball-Ligen der Welt auf einer entsprechenden Webseite zur Verfügung, aus der ihr eure Favoriten wählen könnt. Die entsprechende Seite ist schon am Start, allerdings ist dort bislang nur ein Countdown zu sehen. Sobald selbiger abgelaufen ist, werden die nominierten Kandidaten vorgestellt.



Hier geht’s zum FIFA 22: Community TOTS Vote bei EA Sports.

Letztes Jahr konntet ihr euch beispielsweise zwischen 7 Torhütern, 25 Verteidigern, 34 Mittelfeldspielern und 34 Stürmern entscheiden – eine ähnliche Anzahl erwarten wir auch wieder für den TOTS Vote in FIFA 22. Übrigens können alle Spieler, die ins Community TOTS kommen, auch ein weiteres Mal in einem anderen Liga-Team landen.

Wann startet und endet der FIFA 22 TOTS Community Vote?

Der FIFA 22 TOTS Community Vote beginnt bereits am Sonntag, dem 17. April 2022 um 19:00 Uhr. Üblicherweise läuft die Wahl 7 Tage, allerdings dürfte es diesmal sogar etwas länger sein, da das TOTS-Event wohl erst am 29. April 2022 mit dem Release des offiziellen Community Team des Jahres in FIFA 22 beginnt.

Wie viele Spieler kommen ins Community Team of the Season?

Am Ende der Abstimmung schaffen es die 15 Spieler mit den meisten Stimmen entsprechend ihrer Rolle (Stürmer, Mittelfeld, Verteidiger und Torhüter) ins TOTS. Es gibt keine feste Regel bezüglich der Anzahl der Spieler nach Rollenverteilung, doch in der Regel sind es 1 Torwart, 5 Verteidiger, 5 Mittelfeldspieler und 4 Stürmer. Zum Team kommen üblicherweise noch drei bis vier Spieler hinzu, die in FIFA 22 via SBC erscheinen.