FIFA 22: Premier League TOTS Vote ist live – Alle Nominierten und wie ihr abstimmen könnt

Nach der Abstimmung für das Community Teams geht es direkt mit dem FIFA 22 : Premier League TOTS Vote weiter. In diesem Jahr dürft ihr nämlich auch erstmals die Spieler für das Team der ersten englischen Liga (und weitere Ligen) wählen, es wird nicht wie letztes Jahr von EA Sports bestimmt! Wie die Abstimmung für das Premier League TOTS funktioniert und welche Spieler nominiert wurden, verraten wir euch auf dieser Seite. Natürlich informieren wir euch hier auch über den Ausgang der Wahl und die offiziellen Spieler, wenn sie von EA Sports veröffentlicht werden.

Nach der Wahl des Community Teams geht es nun an die Abstimmung des Premier League Team of the Season. Zur Auswahl stehen 5 Torhüter, 8 Verteidiger, 15 Mittelfeldspieler und 11 Stürmer, die wir euch nachfolgend auflisten.

TOTS Vote fürs Premier League Team - So funktioniert die Abstimmung

Wie schon beim Community-Team stellt EA Sports auch für den Premier League TOTS Vote wieder eine Liste aus rund 100 der besten Spieler aus der englischen ersten Liga auf einer entsprechenden Webseite bereit, aus der ihr eure Favoriten fürs PL TOTS wählen könnt. Auch Spieler, die bereits für das Community Team nominiert waren, können für die Abstimmung des Premier League TOTS erneut gelistet werden.

Die entsprechende für den Premier League TOTS Vote ist derzeit noch nicht am Start, wir fügen den Link hinzu, sobald EA Sports die Seite freischaltet.

Wann startet und endet der FIFA 22 Premier League TOTS Vote?

Der FIFA 22 Premier League TOTS Vote beginnt am Freitag, dem 22. April 2022 um 19:00 Uhr. Ihr habt dann drei Tage Zeit, um eure Stimme abzugeben. Der FIFA 22 Premier League TOTS Vote endet am 25. April 2022 um 19:00 Uhr. Der Release des FIFA 22 Premier League TOTS erfolgt dann am 6. Mai 2022.

Wie viele Spieler kommen ins Premier League Team of the Season?

Die Premier League gehört zu den großen Liegen und somit kommen am Ende der Abstimmung die 15 Spieler mit den meisten Stimmen ins PL TOTS. Üblicherweise besteht das Team aus 1 Torwart, 5 Verteidiger, 5 Mittelfeldspieler und 4 Stürmer, doch diese Formation ist nicht in Stein gemeißelt. Letztes Jahr waren es beispielsweise ein Torhüter, 4 Abwehrspieler, 6 Mittelfeldspieler und 4 Stürmer. Davon abgesehen, werden wieder ein paar weitere Spieler zusätzlich via SBCs und Objectives hinzukommen (vergangenes Jahr waren es drei Stück).