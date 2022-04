FIFA 22 TOTW 30 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Wir starten mit den FIFA 22 TOTW 30 Predictions in die neue Woche und die könnte angesichts der Kandidaten sehr vielversprechend werden (oder auch relativ enttäuschend, wenn EA nicht mitspielt). In den letzten Tagen gab es nämlich Hattricks am laufenden Band, vor allem von Stars wie Neymar, Mbappe, Messi, Son, oder Immobile. Hier stellt sich jedoch die Frage, ob EA Sports ihnen noch ein weiteres Inform-Upgrade spendiert, insbesondere, da das Team der Saison am Ende des Monats ansteht. Glücklicherweise gibt es auch noch jede Menge anderer Hochkaräter, die eine gute Chance haben, ins TDW 30 zu kommen. In den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 30 Predictions stellen wir euch die vielversprechendsten Anwärter vor. Das vollständige Team stellt EA Sports wie immer am Mittwochabend vor (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin sind in den Karten-Pack weiterhin die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche zu finden.

YouTuber "KieronSFF" liefert uns die erste Vorhersage fürs Team der Woche, mit denen er schon recht oft ins Schwarze getroffen hat.

Stürmer

Kylian Mbappe

Highlights: 3 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 95 auf 96

Position: ST

Verein: Paris Saint-Germain

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: ST

Verein: Lazio Rom (Latium)

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: Benfica Lissabon

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: ST

Verein: FC Toulouse

Highlights: 3 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: ST

Verein: Estudiantes de La Plata

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 72 auf 78

Position: ST

Verein: KAA Gent

Highlights: 3 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: ST

Verein: Sydney FC

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 65 auf 75

Position: ST

Verein: Inter Miami

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 95 auf 96

Position: RW (RF)

Verein: Paris Saint-Germain

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: RW (RF)

Verein: Tottenham Hotspur

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: CF (MS)

Verein: Glasglow Rangers

Mittelfeld

Julian Brandt

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 87

Position: CAM (ZOM)

Verein: Borussia Dortmund

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: CAM (ZOM)

Verein: FC Chelsea

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: CAM (ZOM)

Verein: Real Sociedad San Sebastián

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: RB Leipzig

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: RC Lens

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: Brighton " Hove Albion

Verteidigung und Torwart

Bremer

Highlights: -

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CB (IV)

Verein: FC Turin

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: RB (RV)

Verein: Real Madrid

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: LWB (LAV)

Verein: Vfl Wolfsburg

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 78 auf 81

Position: LB (LV)

Verein: RCD Mallorca

Highlights: 6 Paraden und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: GK (TW)

Verein: Espanyol Barcelona

Highlights: 4 Paraden und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: GK (TW)

Verein: FC Everton

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 30 schaffen.

Die nächste Vorhersage steuern die Kollegen vom "fifaultimateteam" bei, denen wir noch ein paar zusätzlichen Informationen hinzugefügt haben.

Stürmer

Michy Batshuayi

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: Besiktas Istanbul

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: LW (LF)

Verein: Accrington Stanley

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 91 auf 92

Position: RW (RF)

Verein: Tottenham Hotspur

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: RW (RF)

Verein: Stade Rennes

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: RW (RF)

Verein: FC Brentford

Mittelfeld

Ivan Perisic

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: LM

Verein: Inter Mailand

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: CM (ZM)

Verein: Leicester City

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 67 auf 76

Position: CM (ZM)

Verein: Moreirense FC

Verteidigung und Torwart

Danny McNamara

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 66 auf 75

Position: RWB (RAV)

Verein: FC Millwall

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: RB (RV)

Verein: Celtic Glasgow

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 69 auf 77

Position: RB (RV)

Verein: Fortuna Düsseldorf

Wir haben auch noch ein paar Optionen für euch herausgesucht, die noch nicht genannt wurden und durchaus eine Chance auf ein Inform-Upgarde haben:

Stürmer

Ivan Toney

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: ST

Verein: FC Brentford

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: ST

Verein: SSC Neapel

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: FC Everton

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: Real Valladolid

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: ST

Verein: Vfl Wolfsburg

Highlights: 3 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 93 auf 94

Position: LW (LF)

Verein: Paris Saint-Germain

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: LW (LF)

Verein: Ajax Amsterdam

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: RW (RF)

Verein: Sporting Lissabon

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 92 auf 93

Position: CF (MS)

Verein: Tottenham Hotspur

Mittelfeld

Christopher Nkunku

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CAM (ZOM)

Verein: RB Leipzig

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: CAM (ZOM)

Verein: FC Sevilla

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: CM (ZM)

Verein: Inter Mailand

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: Hamburger SV

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: Hammarby IF

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: Benfica Lissabon

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: LM

Verein: Borussia Mönchengladbach

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: CDM (ZDM)

Verein: Real Madrid

Verteidigung und Torwart

Marcos Alonso Mendoza

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: LWB (LAV)

Verein: FC Chelsea

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: RWB (RAV)

Verein: Lazio Rom (Latium)

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CB (IV)

Verein: Juventus Turin (Piemonte Calcio)

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: CB (IV)

Verein: FC Sevilla

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: LB (LV)

Verein: FC Barcelona

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: LB (LV)

Verein: Manchester City

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: LB (LV)

Verein: FC Burnley

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: RB (RV)

Verein: FC Liverpool

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: RB (RV)

Verein: FC Sevilla

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: RB (RV)

Verein: Juventus Turin (Piemonte Calcio)

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: RB (RV)

Verein: Besiktas Istanbul

