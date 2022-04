FIFA 22 TOTW 31 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Auch am Ostermontag starten wir mit den FIFA 22 TOTW 31 Predictions in die neue Woche, auch wenn der Fokus derzeit eher beim FIFA 22 TOTS Community Vote liegt. Bis zum Team der Saison ist es aber noch etwas hin, also sehen wir uns das Team der Woche an. Die letzten Tage waren wieder sehr torreich, dementsprechend gib es wieder viele Anwärter fürs TDW 31 – darunter Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Lautaro Martinez, Gerard Moreno, Marco Reus und Andy Delort. In den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 31 Predictions stellen wir euch die vielversprechendsten Anwärter vor. Das vollständige Team stellt EA Sports wie immer am Mittwochabend offiziell vor (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin sind in den Packs weiterhin die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche enthalten.

Die erste Vorhersage steuern die Kollegen vom "fifaultimateteam" bei, denen wir noch ein paar zusätzlichen Informationen hinzugefügt haben.

Stürmer

Cristiano Ronaldo

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 92 auf 93

Position: ST

Verein: Manchester United

Erling Haaland

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: ST

Verein: Borussia Dortmund

Gerard Moreno

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 88

Position: ST

Verein: FC Villarreal

Andy Delort

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: ST

Verein: OGC Nizza

Joselu

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: Deportivo Alavés

Mislav Orsic

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: Dinamo Zagreb

Joel Tagueu

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: ST

Verein: Maritimo Funchal

Marius Bulter

Highlights: 3 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: ST

Verein: FC Schalke 04

Jackson Muleka

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: ST

Verein: Kasimpaşa Istanbul

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 70 auf 78 Position: ST Verein: Kasimpaşa Istanbul Yannick Carrasco

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: LW (LF)

Verein: Atletico Madrid

Mittelfeld

Pablo De Blasis

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: CAM (ZOM)

Verein: FC Cartagena

Lachlan Wales

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 63 auf 74

Position: CAM (ZOM)

Verein: Western United

Bruno Guimaraes

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: CM (ZM)

Verein: Newcastle United

Ben Sheaf

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: CM (ZM)

Verein: Coventry City

Roland Sallai

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: RM

Verein: SC Freiburg

Gokdeniz Bayrakdar

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 73 auf 77

Position: RM

Verein: Antalyaspor

Mehdi Taremi

Highlights: 3 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: LM

Verein: FC Porto

Mats Seuntjens

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: LM

Verein: Fortuna Sittard

Verteidigung und Torwart

Pontus Jansson

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: FC Brentford

Federico Fazio

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: US Salernitana

Pierre Kalulu

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: RB (RV)

Verein: AC Mailand

Fraser Forster

Highlights: 6 Paraden und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: GK (TW)

Verein: FC Southampton

Alec Kann

Highlights: 6 Paraden und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 64 auf 74

Position: GK (TW)

Verein: FC Cincinnati

Highlights: 6 Paraden und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 64 auf 74

Position: GK (TW)

Verein: FC Cincinnati

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 31 schaffen.

Wir haben auch noch ein paar Optionen für euch herausgesucht, die noch nicht genannt wurden und durchaus eine Chance auf ein Inform-Upgarde haben:

Stürmer

Lautaro Martinez

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: ST

Verein: Inter Mailand

Evanilson

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: FC Porto

Jose Luis Morales

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: UD Levante

Toko Ekambi

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: Olympique Lyon

Moussa Dembele

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: Olympique Lyon

Isaac Kiese Thelin

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: ST

Verein: Malmö FF

Simon Terodde

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: ST

Verein: FC Schalke 04

Teemu Pukki

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: ST

Verein: Norwich City

Rodrygo

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: RW (RF)

Verein: Real Madrid

Gerard Deulofeu

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CF (MS)

Verein: Udinese Calcio

Marius Bülter

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: CF (MS)

Verein: FC Schalke 04

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: CF (MS)

Verein: FC Schalke 04

Mittelfeld

Marco Reus

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CAM (ZOM)

Verein: Borussia Dortmund

Julian Brandt

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CAM (ZOM)

Verein: Borussia Dortmund

Craig Goodwin

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: Adelaide United

Hany Mukhtar

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: CAM (ZOM)

Verein: Nashville SC

Emre Can

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CM (ZM)

Verein: Borussia Dortmund

Robin Lod

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: CM (ZM)

Verein: Minnesota United

Florian Kainz

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: LM

Verein: 1. FC Köln

Marcelo Brozovic

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CDM (ZDM)

Verein: Borussia Dortmund

Axel Witsel

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CDM (ZDM)

Verein: Borussia Dortmund

Mahdi Camara

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CDM (ZDM)

Verein: AS Saint-Étienne

Christian Norgaard

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: CDM (ZDM)

Verein: FC Brentford

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: CDM (ZDM)

Verein: FC Brentford

Verteidigung und Torwart

Manuel Akanji

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: CB (IV)

Verein: Borussia Dortmund

Duje Caleta-Car

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CB (IV)

Verein: Olympique Marseille

Pepe

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: FC Porto

Nacho Fernandez

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: Real Madrid

Vitor Hugo

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: Trabzonspor

Jan Bednarek

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: FC Southampton

Michael Rose

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 67 auf 76

Position: CB (IV)

Verein: Coventry City

Daniel Carvajal

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: RB (RV)

Verein: Real Madrid

Henrik Dalsgaard

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: RB (RV)

Verein: FC Midtjylland

Robin Zentner

Highlights: 3 Paraden und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: GK (TW)

Verein: 1. FSV Mainz 05

Highlights: 3 Paraden und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: GK (TW)

Verein: 1. FSV Mainz 05

