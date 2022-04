FIFA 22 TOTW 32 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Die Saison neigt sich langsam ihrem Ende zu, aber noch rollt der Ball, daher gibt es auch in dieser Woche wieder die FIFA 22 TOTW 32 Predictions, obwohl das anstehende FIFA 22 TOTS Event wohl deutlich interessanter ist. Die Spielbegegnungen der letzten Tage waren eher durchwachsen, doch ein paar hochkarätige Kandidaten wie Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Sadio Mane, Marc-Andre Ter Stegen, Andrew Robertson, Angel Di Maria, Marquinhos oder Sergio Ramos lassen sich trotzdem ausmachen. In den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 32 Predictions stellen wir euch die vielversprechendsten Anwärter fürs TDW 32 vor. Das vollständige Team gibt EA Sports am Mittwochabend bekannt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche.

Die erste Vorhersage steuern die Kollegen vom "fifaultimateteam" bei, denen wir noch ein paar zusätzlichen Informationen hinzugefügt haben.

Stürmer

Gabriel Jesus

Highlights: 4 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: ST

Verein: Manchester City

Luis Muriel

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio)

Jordan Siebatcheu

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: ST

Verein: BSC Young Boys

Ross Stewart

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: ST

Verein: AFC Sunderland

Serdar Dursun

Highlights: 3 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: ST

Verein: Fenerbahce Istanbul

Joelinton

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: ST

Verein: Newcastle United

Marvin Ducksch

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: ST

Verein: SV Werder Bremen

Elias Mar Omarsson

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 67 auf 76

Position: ST

Verein: Olympique Nîmes

Mohamed Ofkir

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 63 auf 73

Position: ST

Verein: Sarpsborg 08 FF

Max Kruse

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: LW (LF)

Verein: Vfl Wolfsburg

Dimitri Payet

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: LW (LF)

Verein: Olympique Marseille

Guilherme Schettine

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 68 auf 76

Position: LW (LF)

Verein: FC Vizela

Mittelfeld

Mark Uth

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CAM (ZOM)

Verein: 1. FC Köln

Houssem Aouar

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: Olympique Lyon

Sasa Lukic

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: FC Turin

Emanuel Reynoso

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: Minnesota United

Emmanuel Osadebe

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 62 auf 72

Position: CM (ZM)

Verein: FC Walsall

Cristian Espinoza

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: RM

Verein: San Jose Earthquakes

Verteidigung und Torwart

Sergio Ramos

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: CB (IV)

Verein: Paris Saint-Germain

Dominique Guidi

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 65 auf 75

Position: CB (IV)

Verein: SC Bastia

Andrew Robertson

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: LB (LV)

Verein: FC Liverpool

Marc-Andre Ter Stegen

Highlights: Clean Sheet

Gesamtwertung: von 90 auf 91

Position: GK (TW)

Verein: FC Barcelona

Maduka Okoye

Highlights: 5 Paraden und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: GK (TW)

Verein: Sparta Rotterdam

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 32 schaffen.

Wir haben auch noch ein paar Optionen für euch herausgesucht, die noch nicht genannt wurden und durchaus eine Chance auf ein Inform-Upgarde haben:

Stürmer

Aleksandar Mitrovic

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: ST

Verein: FC Fulham

Morales

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: UD Levante

Karl Toko Ekambi

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: Olympique Lyon

Borja Mayoral Moya

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: ST

Verein: AS Rom (Roma FC)

Jonas Wind

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: ST

Verein: FC Kopenhagen

Mohamed Salah

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 91 auf 92

Position: RW (RF)

Verein: FC Liverpool

Riyad Mahrez

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: RW (RF)

Verein: Manchester City

Benjamin Bourigeaud

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: RW (RF)

Verein: Stade Rennes

Deniz Türüc

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: RW (RF)

Verein: Istanbul Basaksehir

Sadio Mane

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 91 auf 92

Position: LW (LF)

Verein: FC Liverpool

Lucas Ocampos

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: LW (LF)

Verein: FC Sevilla

Jesus Corona

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: LW (LF)

Verein: FC Porto

Angel Di Maria

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: CF (MS)

Verein: Paris Saint-Germain

Arnaut Danjuma

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CF (MS)

Verein: FC Villarreal

Mittelfeld

Kevin De Bruyne

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 93 auf 94

Position: CAM (ZOM)

Verein: Manchester City

Teji Savanier

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: CAM (ZOM)

Verein: HSC Montpellier

Nicolas Lodeiro

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: CAM (ZOM)

Verein: Seattle Sounders

Taxiarchis Fountas

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: CAM (ZOM)

Verein: SK Rapid Wien

James Ward-Prowse

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CM (ZM)

Verein: FC Southampton

Hakan Çalhanoğlu

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: Inter Mailand

Thiago Mendes

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: CM (ZM)

Verein: Olympique Lyon

Flavien Tait

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: Stade Rennes

Iker Muniain Goni

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: LM

Verein: Athletic Bilbao

Azpilicueta

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: RM

Verein: FC Chelsea

Verteidigung und Torwart

Christian Günter

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LB (LV)

Verein: SC Freiburg

Jason Hoffman

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 64 auf 74

Position: LB (LV)

Verein: Newcastle Jets

Hamari Traore

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: RB (RV)

Verein: Stade Rennes

Marquinhos

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: CB (IV)

Verein: Paris Saint-Germain

David Alaba

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CB (IV)

Verein: Real Madrid

Jules Kounde

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CB (IV)

Verein: FC Sevilla

Evan Ndicka

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: Eintracht Frankfurt

Ramy Bensebaini

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: Borussia Mönchengladbach

Sergio Herrera

Highlights: 8 Paraden

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: GK (TW)

Verein: CA Osasuna

