FIFA 22 TOTW 34 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Frisch zum neuen Wochenanfang gibt’s die neuen FIFA 22 TOTW 34 Predictions, die allerdings im Schatten des laufenden Team der Saison-Events stehen. Obendrein sind die meisten Fußball-Ligen kurz vor dem Ende der laufenden Saison angekommen, was üblicherweise dazu führt, dass beim TDW die Luft raus ist. Dennoch könnte die Woche interessant werden, denn es gab viele Tore in den letzten Tagen. TOTS-Kandidaten werden zwar kaum im TDW landen, doch es gibt genügend andere Kandidaten – darunter Sterling, Lukaku, Marquinhos, Aspas, Martínez, Diaby, Alberto, Alba, Nkunku und viele mehr. In den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 34 Predictions stellen wir euch die vielversprechendsten Anwärter vor. Das vollständige Team stellt EA Sports am Mittwochabend vor (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin sind weiterhin die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche in den Packs zu finden.

Stürmer

Romelu Lukaku

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: ST

Verein: FC Chelsea

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 89 auf 90 Position: ST Verein: FC Chelsea Iago Aspas Juncal

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: ST

Verein: Celta Vigo

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 88 auf 89 Position: ST Verein: Celta Vigo Lautaro Martínez

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: ST

Verein: Inter Mailand

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 88 auf 89 Position: ST Verein: Inter Mailand Christopher Nkunku

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: ST

Verein: RB Leipzig

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: ST Verein: RB Leipzig Luis Muriel

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio)

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: ST Verein: Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) Moussa Dembélé

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: Olympique Lyon

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: ST Verein: Olympique Lyon Marko Livaja

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: Hajduk Split

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: ST Verein: Hajduk Split Patrik Schick

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: ST Verein: Bayer 04 Leverkusen Jorge Molina Vidal

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: FC Granada

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: ST Verein: FC Granada Veton Berisha

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: Viking Stavanger

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: ST Verein: Viking Stavanger Simon Terodde

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: ST

Verein: FC Schalke 04

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: ST Verein: FC Schalke 04 Cyriel Dessers

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: ST

Verein: Feyenoord Rotterdam

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 71 auf 78 Position: ST Verein: Feyenoord Rotterdam Saïd Benrahma

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: LW (LF)

Verein: West Ham United

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: LW (LF) Verein: West Ham United Raheem Sterling

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 91 auf 92

Position: RW (RF)

Verein: Manchester City

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 91 auf 92 Position: RW (RF) Verein: Manchester City Moussa Diaby

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: RW (RF)

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 87 auf 88 Position: RW (RF) Verein: Bayer 04 Leverkusen Francis Amuzu

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: RW (RF)

Verein: RSC Anderlecht

Highlights: 3 Tore Gesamtwertung: von 70 auf 78 Position: RW (RF) Verein: RSC Anderlecht Sheraldo Becker

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: RW (RF)

Verein: 1. FC Union Berlin

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 70 auf 78 Position: RW (RF) Verein: 1. FC Union Berlin Pablo Sarabia García

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CF (MS)

Verein: Sporting Lissabon

Mittelfeld

David Silva

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CAM (ZOM)

Verein: Real Sociedad San Sebastián

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: CAM (ZOM) Verein: Real Sociedad San Sebastián Dries Mertens

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CAM (ZOM)

Verein: SSC Neapel

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: CAM (ZOM) Verein: SSC Neapel Julian Brandt

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CAM (ZOM)

Verein: Borussia Dortmund

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: CAM (ZOM) Verein: Borussia Dortmund Emiliano Buendia

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: CAM (ZOM)

Verein: Aston Villa

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 79 auf 82 Position: CAM (ZOM) Verein: Aston Villa Yuito Suzuki

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 63 auf 73

Position: CAM (ZOM)

Verein: Shimizu S-Pulse

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 63 auf 73 Position: CAM (ZOM) Verein: Shimizu S-Pulse Luis Alberto

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: CM (ZM)

Verein: Lazio Rom (Latium)

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 87 auf 88 Position: CM (ZM) Verein: Lazio Rom (Latium) Leandro Trossard

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: LM

Verein: Brighton " Hove Albion

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: LM Verein: Brighton " Hove Albion Cody Gakpo

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: LM

Verein: PSV Eindhoven

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: LM Verein: PSV Eindhoven Christopher Trimmel

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: RM

Verein: 1. FC Union Berlin

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: RM Verein: 1. FC Union Berlin Marco Davide Faraoni

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: RM

Verein: Hellas Verona

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: RM Verein: Hellas Verona Aurélien Tchouaméni

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CDM (ZDM)

Verein: AS Monaco

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: CDM (ZDM) Verein: AS Monaco Sandro Tonali

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CDM (ZDM)

Verein: AC Mailand

Verteidigung und Torwart

Marquinhos

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: CB (IV)

Verein: Paris Saint-Germain

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 89 auf 90 Position: CB (IV) Verein: Paris Saint-Germain Marc Bartra Aregall

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: CB (IV)

Verein: Betis Sevilla

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 85 auf 86 Position: CB (IV) Verein: Betis Sevilla Jules Koundé

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CB (IV)

Verein: FC Sevilla

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 83 auf 85 Position: CB (IV) Verein: FC Sevilla Marc Cucurella

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: Brighton " Hove Albion

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: CB (IV) Verein: Brighton " Hove Albion Conor Coady

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: Wolverhampton Wanderers

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: CB (IV) Verein: Wolverhampton Wanderers Berat Djimsiti

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: CB (IV)

Verein: Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio)

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 79 auf 82 Position: CB (IV) Verein: Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) Mason Holgate

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: FC Everton

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: CB (IV) Verein: FC Everton Stefan Bell

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: CB (IV)

Verein: 1. FSV Mainz 05

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 74 auf 80 Position: CB (IV) Verein: 1. FSV Mainz 05 Oumar Solet

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: CB (IV)

Verein: FC Red Bull Salzburg

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 71 auf 78 Position: CB (IV) Verein: FC Red Bull Salzburg Jordi Alba

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: LB (LV)

Verein: FC Barcelona

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 87 auf 88 Position: LB (LV) Verein: FC Barcelona Sergio Escudero

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: LB (LV)

Verein: FC Granada

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 80 auf 83 Position: LB (LV) Verein: FC Granada Alessandro Florenzi

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: RB (RV)

Verein: AC Mailand

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: RB (RV) Verein: AC Mailand Kristoffer Ajer

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: RB (RV)

Verein: FC Brentford

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: RB (RV) Verein: FC Brentford Pavao Pervan

Highlights: 9 Paraden

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: GK (TW)

Verein: Vfl Wolfsburg

Highlights: 9 Paraden Gesamtwertung: von 74 auf 80 Position: GK (TW) Verein: Vfl Wolfsburg Robert Sánchez

Highlights: 5 Paraden und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: GK (TW)

Verein: Brighton " Hove Albion

Highlights: 5 Paraden und Clean Sheet Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: GK (TW) Verein: Brighton " Hove Albion Emil Audero

Highlights: 8 Paraden und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: GK (TW)

Verein: Sampdoria Genua

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 34 schaffen.

Mehr zu FIFA 22: