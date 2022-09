FIFA 23 Anti-Cheat-Fehler - So löst ihr das Problem

Der sogenannte Anti-Cheat-Fehler in FIFA 23 sorgt bei manchen Spielerinnen und Spielern der PC-Version für Frust. Es gibt aber Lösungsansätze!

Der Anti-Cheat-Fehler kann auftreten, wenn ihr zum ersten Mal FIFA 23 über Origin oder Steam starten möchtet. Er hält euch davon ab, das Spiel überhaupt zu starten, auf anderen Plattformen gibt es dahingehend keine Probleme.

Der Fehler zeigt sich auf unterschiedliche Arten. Ihr könnt etwa einfach nur einen schwarzen Bildschirm sehen, bei dem nichts weiter passiert und ihr das Spiel beenden müsst. Oder aber ihr seht eine Fehlermeldung, in der es heißt: "EA AntiCheat Service encountered an error. Please restart the game."

FIFA 23 Anti-Cheat-Fehler Lösung

Wie anfangs erwähnt, gibt es mehrere Methoden, mit denen ihr versuchen könnt, das Problem zu lösen.

Eine Option ist, das Spiel einfach neu zu starten, bei manchen hat dies das Problem schon gelöst. Hilft das nicht, könnt ihr folgendes probieren:

Steam oder Origin als Administrator ausführen

Klickt bei Origin oder Steam auf das jeweilige Symbol der App, um das Optionsmenü aufzurufen. Wählt "Als Administrator ausführen" aus und startet das Programm. Startet FIFA 23.

Bei manchen hat das geholfen, bei anderen aber wiederum nicht.

Löscht das Anti-Cheat-Programm

Geht in den Ordner mit dem Anti-Cheat-Programm von EA (X:\Program Files\EA\AC). Führt die Datei EAAntiCheat.Installer.exe aus und dann beendet das Programm. Löscht EAAntiCheat.Installer.exe. Startet FIFA 23 via Origin oder Steam.

Das führt zu einer Neuinstallation der Anti-Cheat-Software und kann eure Probleme lösen, wenn ihr Glück habt.

Wenn nicht, bleibt noch eine Methode:

FIFA 23 neu installieren

1. Startet Origin oder Steam als Administrator und deinstalliert FIFA 23 vollständig. 2. Ladet das Spiel neu herunter. 3. Startet das Spiel nach dem Download.

Wenn all das nicht hilft: EA hat den Fehler mittlerweile anerkannt und arbeitet an einer offiziellen Lösung, die hoffentlich bald kommt.

