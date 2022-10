FIFA 23: Beste Spieler ZM, ZOM, ZDM, LM, RM – Die Top 30 im Mittelfeld

FIFA 23: Beste Spieler ZM - Die Top 30 fürs zentrale Mittelfeld Egal, ob ihr FUT Ultimate Team oder im Karrieremodus spielt, das zentrale Mittelfeld (ZM) stellt in so ziemlich allen Spielsystemen die wichtigste Schaltstelle dar. Dementsprechend viele Aufgaben werden an zentrale Mittelfeld-Spieler gestellt: Sie sind sowohl für den Angriff, als auch die Abwehr zuständig und sollen nicht nur gegnerische Vorstöße abfangen, gegnerische Spieler beim Spielaufbau behindern oder den Ball zurückerobern, sondern auch den eigenen Angriff aufbauen und die Stürmer mit Vorlagen und guten Pässen unterstützen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Mittelfeld-Spieler extrem ausdauernd sein und sich blind mit den anderen Spielern im Mittelfeld, der Abwehr und den Stürmern verstehen. Ein guter Spielüberblick, Zweikampfstärke und ein gutes Passspiel sind ebenfalls wichtig. In der anschließenden Tabelle findet ihr die 30 besten Spieler fürs zentrale Mittelfeld (ZM) in FIFA 23. Falls euch die Profis zu teuer sind: Der Nachwuchs fürs zentrale Mittelfeld hat auch tolle Talente zu bieten: FIFA 23: ZM Talente - Die 30 besten Spieler im zentralen Mittelfeld Spieler POS GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY Alter Verein Nationalität Wert

Mio.€ Kevin De Bruyne ZM (ZOM) 91 74 88 93 87 64 77 31 Manchester City Belgien 107,5 N'Golo Kanté ZM (ZDM) 89 72 66 74 81 87 82 31 FC Chelsea Frankreich 72 Bernardo Silva ZM (ZOM) 88 77 78 84 92 61 68 27 Manchester City Portugal 97,5 Toni Kroos ZM 88 53 81 90 81 71 68 32 Real Madrid Deutschland 72 Luka Modrić ZM 88 73 76 89 88 72 66 36 Real Madrid Kroatien 29 Frenkie de Jong ZM 87 82 69 86 87 77 78 25 FC Barcelona Niederlande 116,5 Leon Goretzka ZM (ZDM) 87 78 82 82 83 81 86 27 FC Bayern München Deutschland 91 Marco Verratti ZM (ZOM) 87 60 61 87 91 79 66 29 Paris Saint-Germain Italien 77,5 Nico Barella ZM 86 79 76 83 84 77 81 25 Inter Mailand Italien 89,5 Sergej Milinković-Savić ZM 86 68 80 82 82 79 86 27 Lazio Rom (Latium) Serbien 77,5 Marcelo Brozović ZM (ZDM) 86 69 74 81 81 81 78 29 Inter Mailand Kroatien 58 Bruno Fernandes ZM (ZOM) 86 72 86 88 81 67 76 27 Manchester United Portugal 72,5 Parejo ZM 86 50 83 90 80 71 68 33 FC Villarreal Spanien 42 Thiago ZM 86 61 72 87 90 72 69 31 FC Liverpool Spanien 55,5 Pedri ZM 85 79 67 81 87 68 74 19 FC Barcelona Spanien 104,5 Jorginho ZM 85 54 67 86 81 73 73 30 FC Chelsea Italien 51,5 Paul Pogba ZM (ZDM, LM) 85 67 80 85 85 62 80 29 Juventus Turin Frankreich 52,5 İlkay Gündoğan ZM (ZDM) 85 64 80 85 85 72 72 31 Manchester City Deutschland 44 Jude Bellingham ZM (LM) 84 75 75 78 84 77 80 19 Borussia Dortmund England 81,5 Sandro Tonali ZM (ZDM) 84 81 73 81 79 79 82 22 AC Mailand Italien 62,5 Federico Valverde ZM (RF) 84 87 74 80 79 78 80 23 Real Madrid Uruguay 66 Franck Yannick Kessié ZM (ZDM) 84 78 76 74 79 82 87 25 FC Barcelona Elfenbeinküste 47,5 Lorenzo Pellegrini ZM (ZOM) 84 79 77 83 84 74 78 26 AS Rom (Roma FC) Italien 55 Wilfred Ndidi ZM (ZDM) 84 66 62 68 73 85 83 25 Leicester City Nigeria 47,5 Marcos Llorente ZM (RM, RV) 84 88 79 81 82 78 81 27 Atlético Madrid Spanien 48 Martin Ødegaard ZM (ZOM) 84 76 75 86 84 58 63 23 FC Arsenal Norwegen 63,5 Youri Tielemans ZM (ZDM) 84 56 80 86 81 70 73 25 Leicester City Belgien 52,5 Rodrigo De Paul ZM 84 78 77 83 82 75 81 28 Atlético Madrid Argentinien 42 Thomas Partey ZM (ZDM) 84 65 71 81 80 80 83 29 FC Arsenal Ghana 36 Hakan Çalhanoğlu ZM 84 67 80 85 86 68 64 28 Inter Mailand Türkei 42

FIFA 23: Beste Spieler ZOM - Die Top 30 Spielmacher fürs offensive Mittelfeld Je nach gewählter Taktik und Aufstellung in der FIFA 23 Karriere oder FUT verzichtet man auf einen Mittelstürmer oder zentralen Mittelfeldspieler und setzt dafür einen offensiven Mittelfeld-Spieler ein, der im Grunde eine Kombination der beiden Rollen ist. ZOM-Spieler sind deutlich offensiver ausgelegt und sollen Stürmer bei ihren Toren unterstützen oder auch selbst punkten, daher gelten sie allgemein als "Spielmacher". Sie agieren im gegnerischen Strafraum und dem Raum davor, müssen sich aber auch mit übrigen Mittelfeld-Spielern abstimmen, um Lücken in der Kette zu vermeiden. Die Anforderungen sind hoch, daher müssen zentrale Mittelfeld-Spieler gutes Passspiel, schnelle Reaktion, eine hervorragende Spielfeld-Übersicht sowie Taktik und Schnelligkeit für Angriffe mitbringen. In der nachfolgenden Tabelle findet ihr die momentan 30 besten Spieler fürs zentrale Mittelfeld (ZOM) in FIFA 23. Ihr wollt lieber ein günstiges Talent statt eines teuren Profispielers? Dann schaut mal hier vorbei: FIFA 23: ZOM Talente - Die 30 besten Spielmacher im offensiven Mittelfeld. Spieler POS GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY Alter Verein Nationalität Wert

Mio.€ Kevin De Bruyne ZOM (ZM) 91 74 88 93 87 64 77 31 Manchester City Beligen 107,5 Bernardo Silva ZOM (ZM) 88 77 78 84 92 61 68 27 Manchester City Portugal 97,5 Marco Verratti ZOM (ZM) 87 60 61 87 91 79 66 29 Paris Saint-Germain Italien 77,5 Thomas Müller ZOM (MS) 87 69 84 83 80 56 71 32 FC Bayern München Deutschland 63 Christopher Nkunku ZOM (MS, ST) 86 88 81 83 88 65 66 24 RB Leipzig Frankreich 94 Bruno Fernandes ZOM (ZM) 86 72 86 88 81 67 76 27 Manchester United Portugal 72,5 Paulo Dybala ZOM (MS) 86 80 85 85 90 40 59 28 AS Rom (Roma FC) Argentinien 69,5 Phil Foden ZOM (LF, MS) 85 82 78 81 88 56 60 22 Manchester City England 109,5 Nabil Fekir ZOM 85 83 82 82 87 38 80 28 Real Betis Frankreich 54,5 Marco Reus ZOM (MS, RM) 85 70 84 84 85 53 65 33 Borussia Dortmund Deutschland 33,5 Kai Havertz ZOM (MS, ST) 84 81 79 79 84 45 66 23 FC Chelsea Deutschland 84,5 Mason Mount ZOM (RF) 84 74 81 85 82 55 67 23 FC Chelsea England 57,5 Lorenzo Pellegrini ZOM (ZM) 84 79 77 83 84 74 78 26 AS Rom (Roma FC) Italien 55 Martin Ødegaard ZOM (ZM) 84 76 75 86 84 58 63 23 FC Arsenal Norwegen 63,5 Jack Grealish ZOM (LF, LM) 84 76 76 83 87 46 69 26 Manchester City England 46 Dusan Tadić ZOM (LF, MS) 84 68 81 86 84 43 77 33 Ajax Amsterdam Serbien 26,5 Canales ZOM (RM, ZDM) 84 83 79 85 82 68 71 31 Real Betis Spanien 35 Muniain ZOM (LM) 84 81 77 82 87 51 61 29 Athletic Bilbao Spanien 41,5 Dries Mertens ZOM (MS, ST) 84 78 82 80 87 34 49 35 Galatasaray Istanbul Beligen 18 Alejandro Gómez ZOM (LF) 84 86 78 83 85 39 54 34 FC Sevilla Argentinien 20 Ronaldo Cabrais ZOM (RM) 83 88 77 83 84 35 72 30 Palmeiras São Paulo Brasilien 35 Piotr Zieliński ZOM (ZM) 83 81 77 81 86 70 62 28 SSC Neapel Polen 36,5 Hakim Ziyech ZOM (RF) 83 76 77 87 83 50 65 29 FC Chelsea Marokko 35,5 David Silva ZOM (ZM) 83 61 72 86 85 52 53 36 Real Sociedad Spanien 12 Florian Wirtz ZOM (ZM) 82 78 73 80 86 51 60 19 Bayer 04 Leverkusen Deutschland 66 Dani Olmo ZOM (MS) 82 67 76 81 86 50 59 24 RB Leipzig Spanien 46 Lucas Paquetá ZOM (ZM, MS) 82 72 78 79 85 69 78 24 West Ham United Brasilien 46 Ruslan Malinovskyi ZOM (MS) 82 76 81 83 81 64 80 29 Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) Ukraine 30,5 James Maddison ZOM (RM) 82 73 78 84 85 54 62 25 Leicester City England 38 Andrej Kramarić ZOM (MS) 82 71 80 79 85 30 72 31 TSG 1899 Hoffenheim Kroatien 25,5

FIFA 23: Beste Spieler ZDM - Die Top 30 Sechser fürs defensive Mittelfeld Spieler im defensiven Mittelfeld stellen das Gegenstück zu den ZOM dar und werden aufgrund ihrer üblichen Rückennummer häufig als "Sechser" bezeichnet. Sie sind das Bindeglied zwischen der Abwehr und dem Mittelfeld und sollen die Verteidiger unterstützen, indem sie gegnerische Angriffe stören und so früh wie möglich stoppen, um einen Konter einzuleiten. Davon abgesehen ist ein ZDM-Spieler auch häufig beim Spielaufbau involviert, da er den Ball von den Verteidigern aufgrund seiner vorgerückten Position sowohl an das Mittelfeld als auch die Stürmer weiter passen kann. Defensive Mittelfeld-Spieler sind vor allem spielstarke Typen, die das Spiel gut lesen können. Schnelles Reaktionsvermögen, gutes Passspiel, aber auch Zweikampfstärke aus Ausdauer sind gefragt. Die aktuell 30 besten ZDM in FIFA 23 findet ihr in der folgenden Tabelle. Doch lieber einen starken Nachwuchsspieler für die Position nehmen? Hier gibt's die: FIFA 23: ZDM Talente - Die 30 besten defensiven Mittelfeldspieler. Spieler POS GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY Alter Verein Nationalität Wert

Mio.€ N'Golo Kanté ZDM (ZM) 89 72 66 74 81 87 82 31 FC Chelsea Frankreich 72 Joshua Kimmich ZDM (RV) 89 68 72 87 84 83 79 27 FC Bayern München Deutschland 105,5 Casemiro ZDM 89 63 73 75 72 87 90 30 Manchester United Brasilien 86 Rodri ZDM 87 58 72 78 79 83 84 26 Manchester City Spanien 88,5 Leon Goretzka ZDM (ZM) 87 78 82 82 83 81 86 27 FC Bayern München