FIFA 23: Beste Taktiken, Aufstellungen und Formationen für FUT und Karriere

Was auch immer ihr in FIFA 23 spielt, ob Karriere, Ultimate Team (FUT), Freundschaftsspiele oder Turniere, entscheidend ist die richtige Taktik fürs Spiel. Ebenso sehr kommt es auf eine perfekte Aufstellung und Formation an, all das kann eure Erfolgschancen beeinflussen.

Auch FIFA 23 hat verschiedene Aufstellungen und Spielsysteme zu bieten, die ihrerseits auf bestimmte Spielweisen und stärken sowie Schwächen der Mannschaften ausgerichtet sind. In FUT spielen zudem Loyalität und Fitness eine wichtige Rolle und mithilfe der taktischen Anweisungen könnt ihr mehr ins Detail gehen.

Abhängig davon, wie intensiv ihr euch mit eurem Team befasst (in Karriere und FUT womöglich mehr als in Freundschaftsspielen), kann es etwas dauern, die optimale Aufstellung auszutüfteln.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wie halte ich mein Team in FIFA 23 FUT fit und loyal?

Zuerst einmal entscheidet ihr euch in FIFA 23 FUT für eine bestimmte Nation. Für diese erhaltet ihr eine Art Starterpaket und könnt dann darauf euer Ultimate Team aufbauen. Die Nation spielt dann unter anderem auch bei der Teamchemie eine Rolle, doch dazu später mehr.

Nachdem ihr einer Starterpaket ausgepackt habt, könnt ihr euch mit dem Aufbau eurer Mannschaft beschäftigen. Was ihr vermeiden solltet, ist, einfach wahllos Münzen und Echtgeld in Kartenpacks zu investieren. Deren Inhalt ist zufallsbestimmt und die Chancen, Wunschspieler zu erhalten, sind äußerst gering. Ihr könnt euch die Vorschau-Packs anschauen und wenn ihr darin etwas Gutes seht, schlagt zu! Grundsätzlich ist es aber empfehlenswerter, sich mit dem Transfermarkt zu befassen.

Ihr solltet dabei nicht unbedingt auf schnelle Erfolge hoffen. Manchmal könnt ihr auf gute Angebote für euer Wunschspieler stoßen, aber dafür gibt es auch keine Garantie. Behaltet dabei immer die Gesamtqualität der Mannschaft im Auge.

Wie bekommen Spieler Loyalität in FIFA 23?

Damit ein Spieler eurem Team gegenüber loyal eingestellt ist, muss er mindestens 10 Spiele für euch absolviert haben. Ist das geschehen, schaltet ihr den Loyalitätsbonus frei. Mithilfe der Loyalität könnt ihr die Teamchemie weiter stärken, denn ein loyaler Spieler erhält einen Chemiebonus +1. Bedenkt zudem, dass Spieler, die ihr aus Packs zieht, automatisch loyal sind.

Wie wichtig ist die Fitness in FIFA 23 FUT?

Fitnesskarten gibt es auch in FIFA 23 zum Glück nicht mehr, was natürlich nicht heißt, dass ihr die Fitness eurer Spieler außer acht lassen solltet. Je müder ein Spieler ist, desto langsamer trabt er übers Spielfeld und ist anfälliger für Verletzungen. Und ihr wollt ja nicht, dass ein erschöpfter Verteidiger im entscheidenden Moment nicht mehr mithalten kann, oder?

Verschiedene Faktoren beeinflussen die Fitness und Müdigkeit. Wer ständig mit Pressing spielt, erschöpft seine Spieler etwas schneller. In gezielten Situationen kann es nützlich sein, solche Taktiken einzusetzen, aber nicht das ganze Spiel über.

Besonders erschöpfte Spieler solltet ihr auswechseln. Ein Fitnesswert von 99 stellt dabei den optimalen Wert dar, 1 ist der niedrigstmögliche Wert.

Ihr solltet sicherstellen, dass eure Spieler in FIFA 23 fit sind.

Wie funktioniert die Teamchemie in FIFA 23?

Für FIFA 23 hat EA Sports einige grundlegende Änderungen an der Teamchemie vorgenommen. Das ultimative Ziel bestand dabei darin, euch den Aufbau eures Wunschteams zu erleichtern. Dementsprechend sind die Linien zwischen den Spielern verschwunden. Spieler müssen somit nicht mehr gezielt nebeneinander platziert werden, um die Chemie der Spieler und die des Teams zu erhöhen.

Was bringt Teamchemie?

Die Teamchemie ist insgesamt wichtiger als die Gesamtstärke eurer Mannschaft, sie beeinflusst direkt die Leistung. Als Team mit hoher Chemie habt ihr gegenüber Mannschaften mit niedriger Chemie immer Vorteile.

Faktoren, die die Chemie von Spielern und damit auch des gesamten Teams beeinflussen, sind Land/Region, Liga und Verein. Da die Linien weggefallen sind und Spieler nicht mehr nebeneinander platziert werden müssen, profitieren sie also von Spielern auf weiter entfernten Positionen. Das gibt euch bei der Zusammenstellung mehr Flexibilität.

Beeinflusst wird die Chemie zudem durch den Manager und dessen Nation beziehungsweise Liga.

Welches ist das richtige Team für die Karriere in FIFA 23?

Euer Team im Karrieremodus von FIFA 23 solltet ihr auf der Grundlage eurer bevorzugten Spielweise zusammenstellen. Spielt ihr also lieber offensiv? Oder möchtet ihr verstärkt Kontersituationen generieren? Oder relativ ausgeglichen bleiben? Überlegt euch das zuerst.

Anschließend wählt ihr eine dafür geeignete Formation (Details weiter unten) und besetzt die entsprechenden Positionen mit dafür geeigneten Spielern. Auch dabei ist zu berücksichtigen, was ihr wollt. Sollen eure Spieler über die Flügel attackieren? Dann setzt auf schnelle Flügelspieler. Wer keine hat, kann versuchen, selbst welche auszubilden oder alternativ auf dem Transfermarkt einkaufen gehen. Beachtet dabei, dass die Spieler natürlich ihre Lieblingspositionen haben, wenngleich ihr ihnen auch andere Positionen antrainieren könnt.

Geht im Team-Management-Bildschirm zu einer beliebigen Position und drückt die Y- oder Dreieck-Taste. Ihr seht dann, welche eurer Spieler sich auf dieser Position sinnvoll einsetzen lassen. Achtet aber nicht alleine auf diese automatischen Vorschläge und kontrolliert alles lieber zweimal.

Solltet ihr anschließend die Formation wechseln, kontrolliert jede einzelne Position darauf, ob ein geeigneter Spieler dort steht. Manchmal ist die automatische Verteilung bei einem Formationswechsel fehleranfällig.

Ihr könnt auch mehrere verschiedene Aufstellungen und Taktikvorlagen zusammenstellen und bei Bedarf wechseln. Wer will, stellt sich so ein B-Team zusammen, um für Rotation zu sorgen, oder stellt sich verschiedene Aufstellungen für verschiedene Arten von Gegnern zusammen.

Was ist das beste Team für die Karriere in FIFA 23

Das beste Team ist immer eine Frage der Definition. Natürlich gibt es in so ziemlich jeder Liga dominierende Vereine, die die besten Werte haben und somit zu den besten Teams zählen. Beim FC Bayern München, dem FC Barcelona oder Manchester City findet ihr viel Qualität, um nur einige wenige Teams zu nennen. Das hängt ein wenig von euren Sympathien ab, aber ihr könnt euch auch einen eignen Verein zusammenstellen und diesen an die Spitze führen und zum besten Team machen.

Welche Formation eignet sich für welche Spielweise in FIFA 23?

Wir haben eben schon unterschiedliche Formationen für verschiedene Spielweisen in FIFA 23 angesprochen. Dabei kommt es darauf an, ob ihr defensiv oder offensiv agieren möchtet, ob ihr eine Balance bei allem finden möchtet und so weiter.

Nachfolgend zeigen wir euch, welche Formationen sich wofür am besten eignen:

Formation: 3-4-4 oder 4-3-3

Ausrichtung: Offensiv mit Flankenangriffen

Hinweise: Hierfür braucht ihr schnelle und passsichere Flankenspieler, diese versorgen kopfballstarkee Stürmer in der Mitte mit Flanken.

Formation: 4-1-2-1-2 oder 4-2-2-2

Ausrichtung: Defensiv mit Kontern

Hinweise: Schnelle Mittelstürmer sind hier eine gute Wahl. Noch besser, wenn sie eine gute Schussstärke haben. Weniger wichtig sind hier die Flankenspieler.

Formation: 4-4-2 oder 4-4-1-1

Ausrichtung: Für Allrounder, von allem etwas

Hinweise: Eine ausgeglichene Aufstellung mit Fokus auf ein starkes Mittelfeld. Ihr könnt über das Zentrum oder über die Flanken agieren, wie ihr möchtet.

Formation: 3-5-2

Ausrichtung: Starkes Mittelfeld, schwache Verteidigung

Hinweise: Mit einem starken und gut besetzten Mittelfeld könnt ihr auf diese Option zurückgreifen, um für ein dominantes Mittelfeld mit Überzahl zu sorgen.

Formation: 5-3-2

Ausrichtung: Defensives Bollwerk

Hinweise: Wer starke und gute Abwehrspieler hat und davon noch viele, kann damit ein Abwehrbollwerk aufbauen. Für Entlastung sorgt ihr mit schnellen Außenverteidigern und Mittelfeldspielern.

Formation: 5-4-1 oder 4-5-1

Ausrichtung: Sehr defensiv

Hinweise: Eine gute Wahl, wenn ihr gegen stärkere Gegner knapp in Führung liegt oder ein Unentschieden halten möchtet. Mithilfe schneller Mittelstürmer könntet ihr gute Konterchancen erarbeiten.

Formation: 3-4-3, 3-4-1-2 oder 3-4-2-1

Ausrichtung: Offensive mit Risiko

Hinweise: Bei einem Rückstand könnt ihr hier aufs Risiko setzen. Ihr habt nur einen Innenverteidiger, euer Mittelfeld kann aber in der Verteidigung aushelfen.

Welche ist die beste Aufstellung in FIFA 23?

Die eine beste Aufstellung in FIFA 23 gibt es nicht. Wie erwähnt, sind die Formationen auf verschiedene Spielstile abgestimmt. Aber keine Aufstellung eignen sich für alle Situationen gleichermaßen gut. Schaut in der Liste, was euch am ehesten zusagt und was zu eurem Team passt.

Welche Aufstellung für Konter in FIFA 23?

Wer auf Konter spielen möchte, sollte entweder 4-1-2-1-2 oder 4-2-2-2 als Formation nehmen. Beide geben euch eine solide Verteidigung, während ihr mit schnellen Offensivspielern Konter effektiv ausspielen könnt.

Je nach Spielsituation und Gegner kann sich ein Taktikwechsel lohnen.

Was bringen die taktischen Anweisungen in FIFA 23?

Folgende taktische Anweisungen könnt ihr in FIFA 23 erteilen:

Aufbauspiel

Geschwindigkeit : Hiermit bestimmt ihr das Tempo eurer Angriffe.

: Hiermit bestimmt ihr das Tempo eurer Angriffe. Passspiel : Beeinflusst die Distanz der Pässe und die Unterstützung, die ihr durch eure Mitspieler erhaltet.

: Beeinflusst die Distanz der Pässe und die Unterstützung, die ihr durch eure Mitspieler erhaltet. Positionsspiel: Legt fest, wie positionstreu eure Spieler auf dem Feld agieren.

Chancenerarbeitung

Passspiel : Damit bestimmt ihr, wie sehr ihr Unterstützung durch Läufe nach vorne erhaltet und welches Risiko bei solchen Pässen eingegangen wird.

: Damit bestimmt ihr, wie sehr ihr Unterstützung durch Läufe nach vorne erhaltet und welches Risiko bei solchen Pässen eingegangen wird. Flanken : Hiermit legt ihr fest, wie häufig Flanken in den Strafraum geschlagen werden.

: Hiermit legt ihr fest, wie häufig Flanken in den Strafraum geschlagen werden. Schussverhalten : Reguliert, wie häufig auf das Tor geschossen wird.

: Reguliert, wie häufig auf das Tor geschossen wird. Positionsspiel: Damit könnt ihr einstellen, wie sehr sich eure Spieler an ihre Position halten.

Verteidigung

Druck : Wie früh eure Verteidigung Druck ausübt, könnt ihr hiermit festlegen.

: Wie früh eure Verteidigung Druck ausübt, könnt ihr hiermit festlegen. Aggressivität : Legt fest, wie aggressiv eure Verteidiger sich gegenüber dem ballführenden Gegner verhalten.

: Legt fest, wie aggressiv eure Verteidiger sich gegenüber dem ballführenden Gegner verhalten. Verschieben : Bestimmt, wie stark sich das Team in Richtung des Balls bewegt.

: Bestimmt, wie stark sich das Team in Richtung des Balls bewegt. Verteidigungslinie: Reguliert, ob euer Team auf eine Abseitsfalle setzt oder versucht, den Gegner abzuschirmen.

Was bewirken Schnelltaktiken und dynamische Taktik in FIFA 23?

Während eine Partie in FIFA 23 läuft, könnt ihr auf vorgefertigte Schnelltaktiken zurückgreifen. Ihr könnt somit gezielt festlegen, ob ihr in bestimmten Situationen etwa mehr Pressing ausüben oder den Ballbesitz priorisieren möchtet. Dazu drückt ihr das D-Pad nach links oder rechts, was zu einer grundsätzlich offensiveren oder defensiveren Spielweise führt.

Beachtet nur, dass sich eine besonderes offensive Spielweise und starkes Pressing negativer auf die Fitness auswirken als normales Spielverhalten. Das macht sich besonderes bemerkbar, wenn ihr das das ganze Spiel über durchzieht.

Die dynamischen Taktiken (D-Pad oben und unten) erlauben dabei noch detailliertere Einstellungen, mit denen ihr auf bestimmte Spielsituationen reagieren könnt, die sich im Matchverlauf ergeben.

Mehr zu FIFA 23: