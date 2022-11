FIFA 23: Black Friday 2022 startet bald mit WC Icons, Road To World Cup und mehr

Am 25. November 2022 ist Black Friday und natürlich haut EA Sports dazu die alljährliche FIFA 23 Black Friday -Promo raus. Diesmal läuft das Ganze aber etwas anders, denn zum ersten Mal läuft die Fußball-WM 2022 während des schwarzen Freitags, weshalb einige zusätzliche "Black Friday WM-Inhalte" ins Spiel kommen. Natürlich dürften auch die üblichen Black Friday-Inhalte wie das Best of TOTW , Flash SBCs, stündlich wechselnde Promo-Packs, Lightning Rounds und so weiter wieder mit dabei sein. Was wir bereits über den FIFA 23 Black Friday wissen, erfahrt ihr nachfolgend.

FIFA 23 Black Friday 2022 – Welche Promos kommen? (RTTWC, WC Icons, Best of TOTW Signature Signings)

Den Black Friday gibt es bereits seit FIFA 14, doch in diesem Jahr ist er besonders, denn es ist das erste Mal, dass zeitgleich die Fußballweltmeisterschaft ausgetragen wird. Dementsprechend hat EA Sports auch ein paar spezielle Angebote und Events, die mit und während des FIFA 23 Black Friday erwartet werden. Von offizieller Seite gibt es (mit Ausnahme eines Ladebild) zwar noch keine Informationen zum FIFA 23 Black Friday, doch ausgehend davon, was uns traditionell zum schwarzen Freitag erwartet, kommen folgende Inhalte infrage:

Road to the FIFA World Cup startet zum Black Friday

Dank des FIFA 23 Ladebildschirms ist klar, dass das Road To the FIFA World Cup-Event am Black Friday (25. November 2022) startet. Damit geht es nach der "World Cup Path to Glory"-Promo nahtlos weiter. Bislang ist nur bekannt, dass es sich um ein einwöchiges Event handelt und bis zum 2. Dezember 2022 läuft.

Nicht bekannt ist, wie die Promo im Detail funktioniert, allerdings gab es in FIFA schon einige "Road to …"-Events, daher gehen wir stark davon aus, dass das Road to the FIFA World Cup Event recht ähnlich abläuft. Sprich: EA spendiert ausgewählten WM-Spielern eine verbesserte Spezialkarte, die sich im Verlauf der WM weiter verbessern kann, indem bestimmte Faktoren wie eine bestimmte Anzahl an Siegen / Toren / Runden erreicht werden – im Grunde wie das World Cup Path to Glory-Event, nur kürzer, mit anderen Spielern und wahrscheinlich anderen Upgrade-Faktoren.

World Cup Icons kommen am Black Friday

Die zweite Promo, die am Black Friday sicher kommt (das Kartendesign ist auf dem Ladebild zu sehen), sind die FIFA 23 World Cup Icons. Damit ersetzen die WM-Ikonen in diesem Jahr die Icons Swaps (1) mit den "Prime Moments". Durch Leaks sind bereits 35 WM-Icons bekannt, die kommen sollen, allerdings ist nicht klar, ob und wie viele Ikonen darüber hinaus eine WM-Icons-Karte erhalten. Auch ist nicht bekannt, ob alle WC Icons in einem Team ins Spiel kommen oder in mehreren.

Dank dieses Ladebilds ist klar, dass die WC Icons und die Road to World Cup Promo am FIFA 23 Black Friday kommen.

Gibt es ein FIFA 23 Best of TOTW zum Black Friday?

Traditionell gibt es zum Black Friday immer das Best of TOTW – letztes Jahr gab es sogar zwei Teams. Es gehört zu den beliebtesten Black Friday Packs, da es sich aus den besten Inform-Karten aller bisheriger Team of the Week zusammensetzt. Üblicherweise schaffen es auch ein paar "Best of TOTW Upgrade SBCs" ins Spiel, die eine Karte garantieren.

Aktuell gibt es noch keine offiziellen Infos von EA, ob es ein FIFA 23 Best of TOTW erscheint – immerhin starten ja bereits zwei WM-Promos mit jeder Menge neuer Karten – wir gehen aber davon aus (mehr Karten / Packs mehr € für EA).

Sofern es ein Best of TOTW gibt, könnten sich darunter hervorragende Spieler befinden, schließlich haben wir in den bislang neun veröffentlichten Teams Stars wie Mohamed Salah (92), Kylian Mbappe (92), Kevin De Bruyne (92), Toni Kroos (90), Sadio Mane (90), Casemiro (90), Neymar Jr. (90), Heung Min Son (90), Toni Kroos (89), Erling Haaland (89), Marquinhos (89) und Luka Modric (89) gesehen.

Gibt es FIFA 23 Signature Signings am Black Friday?

Im vergangenen Jahr hat EA Sports erstmals die "Signature Signings" am Black Friday vorgestellt - wahrscheinlich aufgrund der mangelnden Record Breakers, die sonst immer im Rampenlicht standen - bei denen Spieler mit verbesserten Spezialkarten ausgezeichnet wurden, die ihre Vereine in den vergangenen Jahren geprägt oder zu großen Erfolgen geführt haben.

Bislang ist nicht klar, ob es die Signature Signings auch in FIFA 23 geben wird. Sofern EA wieder einen Ersatz für die Record Breakers in diesem Jahr plant, könnte es aber durchaus sein, dass es ein Signature Signings Team und einen Mini-Release geben wird, denn bislang beträgt die Anzahl an FIFA 23 Record Breakers null. Es könnte natürlich auch sein, dass EA die Signature Signings komplett fallen lässt und stattdessen etwas ganz anderes oder auch gar keinen Ersatz bringt (mit den WM-Promos gibt es ja schon viel Neues).