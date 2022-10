FIFA 23 Bundesliga POTM: Wählt den Spieler des Monats für September 2022

Der goldene Oktober ist da und bringt die Wahl des FIFA 23 Bundesliga POTM für den September mit. Zur Auswahl stehen die sechs Spieler, die im vergangenen Monat die stärkste Leistung in der ersten deutschen Liga gezeigt haben. Nun sind die Fußballfans und FIFA-Zocker gefragt, ihre Stimme für ihren Favoriten abzugeben und den Sieger mitzubestimmen. Am Ende spendiert EA Sports dem Gewinner eine verbesserte POTM Karte, die ihr euch über die zugehörige SBC in FIFA 23 erspielen könnt. Welche Kandidaten für den September Bundesliga POTM Vote nominiert wurden, wann und wo ihr eure Stimme abgeben könnt und was ihr sonst noch über das Event wissen müsst, zeigen wir euch nachfolgend auf dieser Seite.

Im Anschluss listen wir euch alle Spieler auf, die in Saison 2022/23 die Wahl zum Bundesliga POTM gewinnen, inklusive ihrer Kontrahenten und der zugehörigen SBC in FIFA 23:

Wann kommt der Bundesliga POTM in FIFA 23?

Traditionell ruft EA Sports immer zu Beginn eines neuen Monats (üblicherweise am ersten Mittwoch) zur Wahl des FIFA 23 Player of the Month der ersten Bundesliga auf. Gewählt wird der beste Bundesliga-Spieler des Vormonats – Anfang Oktober wird also über den besten Spieler im September abgestimmt. Die Bundesliga POTM-Wahl läuft üblicherweise nur drei Tage, ehe der Vote geschlossen und die Stimmen ausgezählt werden. In der Folgewoche wird der Gewinner dann bekannt gegeben und erhält seine Bundesliga POTM Karte in FIFA 23 mitsamt der zugehörigen SBC.

Wir haben euch nachfolgend einmal alle voraussichtlichen Bundesliga POTM Vote Termine aufgelistet. Das genaue Datum und selbst die Uhrzeit der Abstimmungen sowie der Releases sind bei jedoch nicht immer hundertprozentig in Stein gemeißelt. Bedeutet: Es kann durchaus sein, dass eine Bundesliga POTM-Wahl oder der Karten-Release mal eine Woche oder einen / mehrere Tag(e) oder auch nur ein paar Stunde(n) früher oder später als üblich startet, da etwas dazwischen gekommen ist (technische Probleme, es erscheinen weitere Promo-Karten an dem Tag etc.).