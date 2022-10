FIFA 23: FGS Tausch - Alle Token, Spieler, Belohnungen und wie ihr an der FIFA Global Series teilnehmen könnt

Der FIFA 23 FGS Token Tausch hat begonnen und begleitet auch in diesem Jahr wieder die FIFA Global Series, bei der die besten FIFA-Spieler und eSports Teams um den Titel des Weltmeisters kämpfen. Ihr könnt die Wettkämpfe der Profis in ausgewählten Streams mitverfolgen und dabei die begehrten FGS Token bekommen. Selbige könnt ihr wiederum bei den FGS Swaps in FIFA 23 gegen diverse Kartenpacks eintauschen – das Angebot reicht vom kleinen 7.500 Münzen Premium Gold Pack bis hin zum 100.000 Coins Jumbo-Seltene-Spieler-Pack. Wie der FIFA 23 FGS Token Tausch im Detail funktioniert, welche Spieler Packs es bei den FGS Swaps gibt und wie und wo ihr die Token eintauschen könnt, erfahrt ihr auf dieser Seite. Außerdem erfahrt ihr, was die FIFA Global Series sind, wie sie funktionieren und wie ihr selbst daran teilnehmen könnt, wenn ihr euch den Weg zum FIFA-Weltmeister zutraut.

Die FGS Token-Streams laufen immer Montags auf verschiedenen Kanälen und in verschiedenen Sprachen, ihr solltet also mehr als genügend Gelegenheiten haben, um Token zu sammeln. Der erste Stream im Rahmen der FIFA Global Series, bei dem ihr euch den ersten FGS Token holen könnt, ist der "FIFA 23 EA Sports Cup Match Day 1", der am 17. Oktober 2022 um 19:00 Uhr losgeht. Weitere FGS Events könnt ihr in der nachfolgenden Tabelle sowie auf der offiziellen Seite der FIFA 23 Global Series und dem Stream-Zeitplan von EASportsFIFA bei Twitch finden.

In FIFA 23 gibt es diesmal 30 FGS Spieler-Token - fünf mehr als im letzten Jahr. Das sind gute Nachrichten, denn folglich gibt es dadurch auch mehr Streams und mehr Gelegenheiten, einen Token zu sammeln. Wer darauf aus ist, jeden einzelnen Token in die Finger zu bekommen, muss dafür zwar mehr Streams verfolgen, kann aber auch mehr FGS Packs bei den FGS Swaps in FIFA 23 abgreifen. Übrigens könnt ihr immer nur 1 Token pro Event-Stream abgreifen – auch dann, wenn ihr den Stream bei Twitch und YouTube anschaut.

Habt ihr die 60 Minuten für einen Token abgespult, erhaltet ihr am Ende des Stream-Chats eine entsprechende Anspruchsbenachrichtigung. Alternativ könnt ihr auch jederzeit in euer Twitch Drops Invetar wechseln und dort erreichte Belohnungen freischalten. Im Fall der YouTube-Streams: Ihr bekommt euren Token, wenn ihr euch nach dem Stream im Spiel anmeldet, es kann allerdings bis zu vier Stunden dauern, bis sie erscheinen.

Ihr müsst die 60 Minuten übrigens nicht am Stück abspulen, sondern könnt sie bei längeren Wettkämpfen über die gesamte Dauer der verschiedenen Runden ansammeln. Wie lange ihr schon zuschaut, wird euch im Menüpunkt "Drops" in eurem Twitch-Profil angezeigt. Bereits kleinere Cups laufen über mehrere Stunden und die großen Wettkämpfe gehen auch mal über ein ganzes Wochenende – ihr habt also in der Regel genügend Zeit, um die Stunde vollzumachen. Sobald das geschehen ist, werden das Token (und die anderen Boni) automatisch eurem verknüpften FIFA-Account hinzugefügt, ihr müsst sie aber dann noch einfordern.

FIFA 23 FGS: Wie die FIFA Global Series funktionieren und wie ihr teilnehmen könnt

"FGS" ist die Abkürzung für "FIFA Global Series" und stellt die virtuelle Fußballweltmeisterschaft dar, die jedes Jahr ausgetragen wird. Die besten FIFA-Spieler sowie Profi-eSports-Teams aus über 30 eSports-Ligen der Welt nehmen daran teil und kämpfen in zahlreichen offiziellen FIFA-Turnieren (angefangen beim EA Sports Cup bis hin zur FIFAe World Cup) um einen Preisgeldpool von 500.000 Dollar und natürlich den Weltmeister-Titel.

Wenn ihr wollt, könnt ihr an den FIFA FGS sogar selbst teilnehmen, allerdings ist das kein Kindergeburtstag. Ihr müsst euch rechtzeitig dafür registrieren und einiges auf dem Kasten haben, um es mit den Tasten-Zauberern aufzunehmen und es bis zu den großen Wettkämpfen und dem Finale zu schaffen. Traut ihr euch das zu, müsst ihr ein paar Dinge beachten: Zunächst einmal müsst ihr FIFA 23 auf PS5 spielen, denn alle Wettbewerbe werden nur auf dieser Plattform ausgetragen und Crossplay wird nicht unterstützt. Außerdem müsst ihr euch bis spätestens 31. Dezember 2022 auf der offiziellen FIFA Globals Series Webseite mit einem Klick auf den "Register"-Button registrieren.

Dann kommt der schwierige Teil, denn nun gilt es, FIFA 23 Division Rivals zu spielen und aufzusteigen. Ihr müsst es bis in die Elite-Division von FUT Division Rivals schaffen und dort die Rangliste möglichst weit nach oben klettern. Wie im letzten Jahr kommt es auf euer Skill Rating in der Elite Divison an, um die Teilnahme für die Online-Qualifikationsturniere zu erreichen. Ist euer Rating hoch genug, erhaltet ihr (nach Überprüfung) den Zugriff auf den Wettkampfmodus.

Sowohl FUT Division Rivals als auch die Matches im Competitive Game Mode nutzen die in FIFA 22 eingeführte Competitive Settings-Funktion. Das ist auch in FIFA 23 wieder der Fall, allerdings wird diesmal zusätzlich noch "Tactical Defending" benötigt und die Through Pass Assistance kann zwischen Semi und Manual umgeschaltet werden.

Online-Qualifikationsturniere

Bei den FGS 23 hat EA Sports sich dazu entschieden, die ehemaligen Regionen "Europa Ost" und "Europa West" zu "Europa" zusammenzuführen, die mögliche Teilnehmerzahl entsprechend auf 512 Kandidaten anzupassen und die Qualifikationsrunden auf fünf auszudehnen. Hier die Termine für Europa:

Qualifier 1 = 7. – 8. Januar 2023

Qualifier 2 = 18. – 19. Februar 2023

Qualifier 3 = 18. – 19. März 2023

Qualifier 4 = 29. – 30. April

Qualifier 5 = 27. – 28. Mai 2023

In jedem Online-Qualifikationsturnier sammelt ihr Global Series-Punkte und erstmals kommt während der Schweizer Etappe auch das neue "Punkte-pro-Sieg-System" hinzu, um diejenigen zu belohnen, die die Ausscheidungsphase knapp verpassen. Neu ist auch die Verwendung von Leihspieler-Objekten während der Online-Qualifikation. Am Ende der Saison werden die Top 16 Spieler aus der Region Europa zu den Global Series Playoffs eingeladen, um sich den besten Spielern der Partnerliga-Events anzuschließen.

Über Play-Ins qualifizieren

Um mehr Spielern die Möglichkeit zu bieten, sich für die Global Series Playoffs zu qualifizieren, werden in FIFA 23 die Play-Ins eingeführt. Diese neue Wettbewerbsphase wird - je nach Größe des Turniers – im Format "Swiss to Double Elimination" oder "Straight Double Elimination" angeboten. In Europa finden die Play-Ins am 13. – 14. Juni 2023 statt. Die Top 4 Spieler, die in Ligawettbewerben, dem Mid-Season Major oder in der Global Series-Rangliste als beste abschneiden, kommen in die FIFA Global Series Playoffs weiter.

FIFA Global Series Playoffs

In den FIFA Global Series Playoffs treten im Juni 2023 die 64 besten Spieler aus der ganzen Welt an, die sich ihre Plätze entweder direkt über die Global Series-Rangliste oder auch über die Partnerliga-Events verdient haben. Die genaue Anzahl an Spielern hängt von der Region ab:

Region Online Cups Leagues Play-Ins Total Europa 16 14 4 34 Lateinamerika (Süden) 4 2 2 8 Lateinamerika (Norden) 2 0 1 3 Mittlerer Osten 2 0 2 4 Nordamerika 2 2 1 5 Afrika 1 0 1 2 Asien (Norden) 1 0 1 2 Asien (Süden) 1 0 1 2 Ozeanien 1 0 1 2 Mid-Season Major 0 0 0 2

Die 64 Spieler treten so lange in den Global Series Playoffs gegeneinander an, bis am Ende 24 Spieler übrig bleiben – das sind die Finalisten für die FIFAe-Weltmeisterschaft. Bei den Playoffs wird übrigens auch ein Preispools von 300.000 US-Dollar an die Teilnehmer ausgeschüttet.

FIFAe World Cup 2023

Die Top 24 Spieler der FIFA Global Series Playoffs treten im Sommer 2023 beim FIFAe World Cup 2023 gegeneinander an, um den Weltmeister unter sich auszumachen und einen Preisgeldpool von 500.000 Dollar aufzuteilen. Die Details zum Finale wird EA Sports zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

