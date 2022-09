FIFA 23 FUT Coins: Schnell Geld verdienen in Ultimate Team

Für EA ist Ultimate Team als Einnahmequelle natürlich das Herzstück von FIFA 23, daher ist der Modus in diesem Jahr logischerweise wieder dabei. Und ihr könnt erneut FUT-Kartenpacks kaufen, um euch neue Spieler für euer Team zu sichern. Dafür braucht ihr Münzen beziehungsweise Coints.

Im Gegensatz zu FIFA Points, mit denen ihr Packs alternativ mit Echtgeld kauft, verdient ihr euch die Coins direkt im Spiel. Aber wie kriegt ihr schnell viele davon? Unser Guide hat ein paar Tipps für euch.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wie verdiene ich schnell und einfach Coins in FIFA 23?

Jedes Jahr fangt ihr in FUT bei Null an, das ist auch in FIFA 23 nicht anders. Wäre ja noch schöner, wenn ihr eure Coins mitnehmen könnt. Heißt also: Übertragen lassen sich eure Coins nicht. Aber dadurch garantiert man gleiche Chancen für alle beim Start.

Wie kann man in FIFA 23 schnell Coins machen?

Zuerst einmal: Es gibt nicht die eine schnelle Methode, die euch schnell viele Coins beschert. Ihr könnt verschiedene Dinge ausprobieren, manches davon erfordert Geduld, Zeit und manchmal auch Glück. Daher kann es sinnvoll sein, verschiedene Optionen zu kombinieren.

Wie gesagt, Geduld ist schon einmal ein wichtiger Faktor, es braucht seine Zeit, um Coins anzuhäufen. Erst recht, wenn ihr die Summen bedenkt, die für Megastars auf dem Transfermarkt verlangt werden. Es ist ein langer Weg, aber unsere Tipps helfen euch dabei, ihn vielleicht etwas zu verkürzen.

Grundsätzlich gilt aber, dass ihr besser damit beraten seid, eure Coins für den Handel auf dem Transfermarkt zu nutzen, statt mit ihnen Karten-Packs zu öffnen. Die Chancen auf die echten Topspieler sind sowieso nur sehr gering.

Stellt euch zuerst einmal ein gutes Bronze-Team zusammen, was auch nicht schwer ist auch und nicht viele Coins kostet. Das ist eure Basis, von dort aus beschäftigt ihr auch mit Turnieren, Saisons, Herausforderungen und Squad Building Challenges. Worauf ihr dann weiter hinarbeiten möchtet, hängt von euch ab. Möchtet ihr zuerst noch ein Silber-Team? Oder gleich in ein Gold-Team investieren?

Wie bekommt man viele FIFA Coins?

Sehr hilfreich können Münzen-Boosts sein, die eure Ausbeute an Coins nach oben drücken, wenn ihr Matches absolviert. Verteilt werden sie für Saison-Fortschritte in FIFA 23 oder fürs Erfüllen von Herausforderungen.

Wenn ihr nicht gerade zu den Pro-Gamern gehört und Erfahrung mitbringt, ist es sinnvoll, sich ein wenig gegen die KI einzuspielen und euch mit eurem Team vertraut zu machen. Danach könnt ihr euch in Online-Spiele wagen, denn diese werfen im Erfolgsfall bessere Belohnungen ab, sind dafür unter Umständen aber auch schwieriger.

Ihr solltet aber nie eine Partie vorzeitig verlassen, auch wenn es schlecht läuft. Es ist eurem Gegner gegenüber nicht fair, ebenso leidet euer Coins-Multiplikator darunter, also verzichtet besser darauf.

Kauft Spieler günstig ein und verkauft sie anschließend für mehr Geld.

FIFA 23: Trading Tipps für den Transfermarkt - Wie ihr Gewinne macht

Auch für den Transfermarkt gilt: Es gibt keine absolut sichere Variante, mit der ihr in FIFA 23 FUT reich werdet. Zufall, Glück, Timing und Bauchgefühl sind Faktoren, die dabei eine Rolle spielen (können).

Ein guter Ansatz ist, die Entwicklungen im realen Fußballgeschäft im Auge zu behalten. Ultimate Team baut auf echten Leistungen auf und es gibt im Laufe einer Saison wirklich massig Events. Zudem können besondere Leistungen von Spielern zu besonderen Karten führen (TOTW z.B.), was ihren Marktwert steigert.

Alles ist sehr dynamisch und kann sich nach unten oder nach oben entwickeln, auch abhängig von der Plattform kann es Unterschiede geben. Eine Wissenschaft für sich, wenn ihr so wollt. Letztlich lohnt es sich aber, auf die Details zu achten.

Mit TOTW-Karten handeln

Wie schon kurz erwähnt, sind Spieler, die es ins Team of the Week (Team der Woche) schaffen, eine besonders wertvolle Angelegenheit. Die jeweiligen TOTW-Karten sind immer nur eine Woche lang verfügbar, bevor ein neues Team der Woche kommt.

Im Normalfall sind die Karten bei der Veröffentlichung eines neuen TOTW auf dem Transfermarkt mit am teuersten. In den folgenden Tagen entwickelt sich der Preis etwas nach unten, bevor die Kartenpreise vor dem nächsten neuen TOTW wieder ein wenig anziehen. Es geht dynamisch zur Sache. Jeden Mittwoch gibt es normalerweise gegen 19 Uhr ein neues Team der Woche und ab dann könnt ihr auch entsprechende Karten in den Packs finden.

Wofür ihr wiederum viel Glück braucht, denn die TOTW-Karten sind eher selten. Ansonsten hilft euch ein gutes Gespür auf dem Transfermarkt. Wenn ihr eine TOTW-Karte vergleichsweise günstig bekommt, könnt ihr sie später teurer verkaufen.

Goldkarten von TOTW-Spielern verkaufen

Bei Spielern, die im TOTW landen, fallen die vorherigen Karten weg, somit auch die Standard-Goldkarte, die ihr nicht mehr in Packs findet.

Aber nicht jeder will die TOTW-Karte eines Spielers haben, daher kann es eine gute Wertanlage sein, sich Goldkarten von Spielern im TOTW zu sichern. Je seltener sie werden, desto höher fällt der Preis auf. Natürlich wisst ihr vor Einführung des neuen TOTW nicht, welche Spieler sich darin befinden, es gibt aber regelmäßig Predictions. Und wie gesagt: Behaltet die realen Leistungen im Auge und ihr könnt wahrscheinliche TOTW-Kandidaten vielleicht von selbst ausmachen und auf Verdacht kaufen, wenn ihr das Risiko eingeht.

Es geht wirklich um herausragende Leistungen von Spielern an den Wochenenden. Wer viele Tore schießt, landet womöglich ebenso im Team wie ein Torhüter, der massig Schüsse abblockt und seinem Team den Erfolg sichern, oder ein Mittelfeldspieler mit vielen Torvorlagen. Da das einige Spieler aus der Community tun, solltet ihr schnell handeln, womöglich auch schon während eines Spieltages. Die Web App und die Companion App helfen euch dabei, das zu tun, ohne dass ihr FIFA direkt starten müsst.

Wie kann man in FIFA 23 traden?

Fürs Trading in FIFA 23 FUT geht ihr einfach zum Transfermarkt im Ultimate-Team-Modus. Wie eben schon erwähnt, müsst ihr dafür nicht zwingend das Spiel starten. Web App und Companion App helfen euch auf Laptop, Smartphone und Tablet weiter. Ihr habt euer Team im Blick und könnt nach Lust und Laune zu jeder Tageszeit mit Karten handeln.

Es kann sich lohnen, den Transfermarkt in FIFA 23 im Auge zu behalten.

Wie sollte ich mich auf dem Transfermarkt in FIFA 23 verhalten?

Ein Ansatz für den Transfermarkt ist, sich gezielt auf einzelne Spieler zu konzentrieren und zu versuchen, möglichst viele von deren Karten zu einem möglichst günstigen Preis zu kaufen.

Setzt euch dafür ein Limit, das ihr nicht überschreiten möchtet. Wenn ihr viele Karten habt, stellt ihr sie alle gleichzeitig, aber zu einem höheren Preis (200 bis 300 Coins über Einkaufswert) wieder auf den Transfermarkt.

So kann es gut sein, dass andere auf Seiten des Transfermarktes irgendwann nur noch eure Spieler sind und bereit sind, einen höheren Preis dafür zu bezahlen, statt noch nach anderen Angeboten zu schauen.

Bedenkt, dass ihr durch Gebote häufig günstigere Einkaufspreise erzielen könnt. Natürlich bekommt ihr nie alles, worauf ihr bietet. Hier kommt dann wieder die Geduld ins Spiel, aber wenn die Methode funktioniert, häuft ihr nach und nach immer mehr Coins an. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es kann funktionieren.

Klar, es ist keine schnelle Methode, aber das Risiko ist relativ gering.

Was ist das Transfermarkt-Sniping?

Im vorherigen Punkt ging es um das Fluten des Transfermarktes mit Angeboten, aber was ist das Sniping? Hierbei geht es darum, Spieler zum wirklich niedrigstmöglichen Preis zu kaufen. Behaltet die Preisentwicklung im Auge und kauft im richtigen Augenblick.

Auch hier wählt ihr gezielt bestimmte Spieler aus, bei der Suche helfen euch die Filteroptionen des Transfermarkts. Durch die Preisfilter könnt ihr das ebenso einschränken. Entdeckt ihr ein Schnäppchen, schlagt zu und lasst euch nicht zu viel Zeit.

Die gekauften Karten werft ihr wieder teurer auf den Transfermarkt und wenn es gut läuft, beschert euch das ein paar ordentliche Coins-Gewinne!

SBCs, Spieler des Monats und mehr

Auch in FIFA 23 gibt es im FUT-Modus wieder zahlreiche Events und Aktivitäten, wozu auch die Squad Building Challenges gehören. Bei diesen gibt man euch bestimmte Kriterien, die ihr bei der Zusammenstellung eines Teams beachten müsst. Wichtig: Bei neuen SBCs suchen Spieler gezielter oder intensiver nach bestimmten Karten auf dem Transfermarkt, weil sie ihnen dabei weiterhelfen. Reagiert ihr schnell auf die neuen SBCs und erforderliche Karten, könnt ihr sie aufkaufen und teurer wieder anbieten. Das lohnt sich vor allem bei seltenen Karten.

Auch die Spieler des Monats und Top-Partien laufen ähnlich ab. Behaltet alles im Blick!

Wie ihr von Wartungsarbeiten profitiert

Wenn ihr gut aufpasst, könnt ihr etwas Glück günstige Spielerkarten ohne Konkurrenz bekommen. Das geht, indem ihr Wartungsarbeiten ausnutzt, denn die Zeit auf dem Transfermarkt läuft währenddessen weiter. Wenn Angebote während solcher Wartungsarbeiten ablaufen und ihr das Höchstgebot habt, kann euch das keiner mehr streitig machen. Schaut immer mal nach, ob Wartungsarbeiten anstehen und werft anschließend einen Blick auf den Transfermarkt.

Das könnt ihr einerseits natürlich tun, um euer Team zu stärken, aber andererseits auch, um gekaufte Karten teurer wieder anzubieten.

FIFA 23: Coins Hacks, Cheats und Händler

Ihr solltet zuerst einmal berücksichtigen, dass es im Fußball um Fairness geht, die Nutzung von Hacks, Cheats und dergleichen hat damit natürlich wenig zu tun.

Gibt es Cheats für FIFA 23?

Offiziell gibt es keinerlei Cheats für FIFA 23, EA möchte sich schließlich nicht bei Ultimate Team selbst in die Quere kommen.

Aber es gibt auch andere Sachen, auf die ihr aufpassen solltet. Ultimate Team ist sehr beliebt und zuweilen ein gutes Geschäft, achtet insofern auf dubiose Accounts und Hacker. Erst recht, wenn man euch mit Geschenken, Angeboten und Gratis-Coins anlockt. Vielmehr hat man eure Accountdaten im Blick. Das gilt besonders dann, wenn das alles auf Nicht-EA-Seiten geschieht, auf denen ihr euch mit eurem Account einloggen sollt. Nicht machen!

Wenn ihr Pech habt, klaut man euch nicht nur eure Zugangsdaten, sondern auch euren Account. Wenn es irgendwelche Geschenke gibt, dann nur von EA selbst oder von offiziellen Partnern (z.B. Amazon Prime Gaming). Wenn ihr euch nicht sicher seid, schaut, ob ihr auf den offiziellen Kanälen etwas dazu findet oder fragt andere. Merkwürdige Webseite oder Videos, die viel versprechen, halten es meistens nicht.

Achtet gut auf eure Accountdaten, nach denen euch übrigens nie jemand fragen wird, auch nicht von EA selbst. Wenn es also jemand tut, gebt sie unter keinen Umständen heraus.

Vorsicht ist zudem beim Kauf von Coins via eBay und über andere Plattformen geboten. EA sperrt damit verbundene Konten, wenn sie identifiziert werden. Und das betrifft nicht nur Verkäufer, sondern auch die Käufer.

Also: Spielt einfach fair!

Kann man in FIFA 23 cheaten?

Wie gesagt, gibt es keine offizielle Möglichkeit, in FIFA 23 zu cheaten. Möglich, dass es hier und da mal ein Exploit ins Spiel schaffen kann, aber wer solche Fehler gezielt ausnutzt, riskiert ebenfalls Strafen.

Habt ihr den Verdacht, in einem Online-Match einem Cheater gegenüberzustehen, könnt ihr den Spieler melden. Tut das in den Optionen und über die Anzeigetafel. Klickt den Spielernamen an, wählt "Profil anzeigen" aus und geht zu den Optionen. Hier wählt ihr die Option fürs Melden und geht dann auf "Verhalten im Spiel".

FIFA 23 Coins transferieren - kann man Münzen übertragen?

Ihr habt in FIFA 22 jede Menge Münzen angehäuft und jetzt sollt ihr all diese Coins in FIFA 23 einfach aufgeben? Gibt es keine Option, seine Münzen in FIFA 23 zu übertragen? Nein, leider nicht. Bei den FIFA Points ist das zwar möglich, bei Münzen hingegen nicht. Auch eine Umwandlung in andere Boni ist nicht möglich. Jeder fängt in einem neuen FIFA wieder bei Null an.

Mehr zu FIFA 23: