FIFA 23 Karrieremodus: Diese Tipps helfen euch als Trainer und Spieler weiter

Der Karrieremodus ist einer der großen Spielmodi in FIFA 23 und bereits seit Jahren ein fester Bestandteil der Reihe. Ihr übernehmt die Kontrolle über einen Verein und führt ihn nach und nach durch zahlreiche Saisons.

Dabei sind verschiedene Dinge zu beachten, etwas das Geld oder die Fitness eurer Spieler, letztlich möchtet ihr ja Erfolg haben. Unser Guide hat einige hilfreiche Tipps zum Karrieremodus in FIFA 23 für euch!

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Sollte ich Vorbereitungsturniere in FIFA 23 spielen?

Bevor ihr in FIFA 23 eine Saison im Karrieremodus beginnt, gibt euch das Spiel die Möglichkeit, an einem Vorbereitungsturnier teilzunehmen. Das kann mehrere positive Effekte haben.

Einerseits seht ihr so, wie gut eure zusammengestellte Mannschaft auf dem Platz harmoniert und ob noch irgendwo Handlungsbedarf besteht. Andererseits könnt ihr mehrere Millionen Euro bekommen, wenn ihr euch gut schlagt.

Ihr habt immer die Wahl zwischen drei möglichen Turnieren und seht auch die anderen teilnehmenden Mannschaften. Je schwieriger die Aufgabe, desto mehr Preisgeld winkt euch am Ende. Den Jackpot gibt’s aber natürlich nur beim Gewinn des Turniers. Aber auch jede kleinere Summe ist gerade bei kleineren Vereinen mehr als willkommen.

Wie verdiene ich Geld in FIFA 23?

Nach dem Wegfall des EA Sports Football Club mit seinen Boni hat EA im Karrieremodus von FIFA 23 eine Option eingebaut, mit der ihr euch zum Start eine Menge Geld verpassen könnt. Wer sich so richtig austoben möchte, wählt hier viel Geld aus.

Geht bei der Erstellung einer Karriere zu den Einstellungen zum Punkt "Übernahme" und sucht nach "Erhalte zu Beginn deiner Karriere eine Finanzspritze."

Dort könnt ihr verschiedene Summen festlegen, die ihr zum Start haben möchtet, von wenigen Millionen Euro bis hin zu hunderten Millionen.

Ihr entscheidet somit, ob ihr euch ein sicheres finanzielles Polster gönnt oder quasi unter realen Bedingungen spielt. Je mehr Geld ihr habt, desto einfacher ist natürlich die Verpflichtung neuer Spieler.

Aber: Ihr müsst auch Leistungen erbringen, denn wenn ihr gefeuert werdet, bleibt das Geld natürlich bei eurem Ex-Verein.

Zum Start könnt ihr euch selbst eine Menge Geld verschaffen.

Wie halte ich meine Spieler in FIFA 23 fit?

Die Fitness eurer Spieler ist eines der zentralen Kriterien für den Erfolg in der Karriere. Wenn eure Mannschaft stehend K.O. ist, habt ihr keine Chance gegen eure Gegner und auch die Wahrscheinlichkeit für Verletzungen erhöht sich dramatisch. Je nach Schwere der Verletzung müsst ihr obendrein lange auf Spieler verzichten.

Kurz gesagt: Das sind alles Dinge, die ihr nicht haben möchtet. Also schaut, dass eure Spieler immer eine gute Fitness haben. Dazu gibt es mehrere Optionen. Nutzt etwa alle Möglichkeiten für Auswechslungen im Spiel, damit sich einzelne Kicker nicht völlig verausgaben.

Ebenso sollte euer erster Blick vor einer Partie immer auf die Startaufstellung und die Energiebalken der Spieler fallen. Wenn einer davon nur noch zur Hälfte voll ist, setzt den jeweiligen Spieler auf die Bank, gönnt ihm eine Pause.

Dabei solltet ihr zugleich den Terminkalender im Auge behalten. Nichts ist ärgerlicher, als seine Topstars sich in einem Spiel gegen einen schwachen Gegner verausgaben zu lassen, wodurch sie im nächsten Spiel, in dem sie gebraucht werden, nicht die volle Leistung erbringen.

Wenn der Energiebalken zu drei Vierteln gefüllt ist, könnt ihr Spieler durchaus aufs Feld lassen, aber auch eher nur dann, wenn ihr vorhabt, sie im Spielverlauf auszuwechseln.

Wie erwähnt, die Fitness ist entscheidend, um Verletzungen zu vermeiden und keine Nachteile im Spiel zu haben. Verbreitert euren Kader so gut es geht und stellt euch quasi ein B-Team zusammen, dass ihr für weniger wichtige Spiele auf den Platz lasst. Und wechselt regelmäßig durch, wenn ihr international spielt oder englische Wochen habt.

In dem Zusammenhang ist die Moral nicht zu verachten. Denn wenn eure Spieler keine Lust mehr haben und nicht motiviert sind, sinkt auch ihre Leistungsfähigkeit. Achtet daher genau darauf, was ihr den Spielern versprecht und was ihre Erwartungen sind, die ihr so gut es geht erfüllen solltet.

Einfach gesagt hilft es aber schon, sie spielen zu lassen, womit wir wieder beim Thema Rotation wären. Ihr könnt sie auch lobend bei Interviews erwähnen oder mit ihnen sprechen, wenn sie mit einem Problem zu euch kommen. Ihr werdet informiert, wenn Spieler unzufrieden sind und Wünsche haben. Ignoriert ihr das, kann es sein, dass sie euren Verein verlassen.

Es ist wichtig, vor allem bei größeren Kadern eine gute Balance zu finden und den Spielern nichts zu versprechen, was ihr gar nicht einhalten könnt. Bleibt realistisch und wenn es sein muss, gleicht niedrigere Versprechungen mit finanziellen Anreizen aus.

Sowohl bei Vertragsverlängerungen als auch bei Neuverpflichtungen solltet ihr darauf achten, realistische Ziele zu setzen.

Wie verhalte ich mich in FIFA 23 in Interviews?

Der Karrieremodus von FIFA 23 gibt euch regelmäßig die Möglichkeit, Interviews und Pressekonferenzen zu absolvieren. Die erfüllen durchaus auch ihren Zweck, denn die Antworten, die ihr dort gebt, können sich auf die Moral auswirken.

Das gilt etwa dann, wenn währenddessen die Leistung einzelner Spieler oder die des gesamten Team angesprochen wird. Mit der richtigen Antwort steigert ihr die Moral individueller Kicker oder der Mannschaft. Keine schlechte Option, falls es dringend nötig sein sollte. Hat euer Team so oder so eine gute Moral, könnt ihr Interviews aber auch mal auslassen.

Gerade bei schwachen Leistungen und niedriger Moral ist es jedenfalls eine Gelegenheit, die ihr nicht auslassen solltet.

Wie bekomme ich Topstars in FIFA 23?

Herrscht Not am Mann und ihr braucht dringend Hilfe für euer Team, weil etwa jemand oder mehrere Leute Verletzungen erlitten haben? Stars und Topspieler kosten viel Geld, aber es gibt Alternativen. Wenn ihr euch nicht gerade mit massig Geld versorgt, empfiehlt sich eine langfristige Planung und die Verpflichtung junger Talente als kostengünstige Alternative.

Bei Spielern mit hohem Potenzial züchtet ihr so mit der Zeit selbst die künftigen Topstars heran. Eine andere Möglichkeit für schnelle Hilfe auf bestimmten Positionen sind vereinslose Spieler, die euch ebenso gut weiterhelfen können. Wer hier keine alten Spieler mag, sollte nach Kickern im Alter von maximal 22 oder 23 Jahren suchen und nach einer Stärke von mindestens 70. Der Vorteil in dem Fall ist, dass sie euch keine Ablöse kosten.

Wenn dann auch noch ihr Potenzial hoch ist: Umso besser! Davon abgesehen könnt ihr solche vereinslosen Spieler gut unter Vertrag nehmen und später für Geld verkaufen, wodurch ihr Gewinn macht. Dadurch ist das finanzielle Risiko nämlich recht gering. Wenn euch ein vereinsloser Spieler weiterhilft, ist das schon mal gut, wenn nicht, verkauft ihn einfach.

Für vereinslose Spieler gibt es zudem kein Transferfenster, sie können jederzeit unter Vertrag genommen werden.

Wie verbessere ich mein Team in FIFA 23?

Der Karrieremodus in FIFA 23 bietet euch Möglichkeiten, eure Spieler ein Training absolvieren zu lassen. Und diese Trainingseinheiten innerhalb der Woche solltet ihr nutzen, um eure Kicker zu verbessern. Ihr könnt für jeden individuelle Schwerpunkte setzen, die sich je nach Position unterscheiden.

Wie kann man in FIFA 23 Spieler verbessern?

Auf lange Sicht gesehen lassen sich Spieler so gezielt verbessern, was sich positiv auf ihren Gesamtwert auswirkt. Und je besser sie ihr Training absolvieren, desto größer ist die Verbesserung.

Auch Bissigkeit, Fitness und Moral profitieren davon. Die Bissigkeit bestimmt, wie es sich in Partien mit Effizienz und Aufmerksamkeit der Spieler verhält. Die Fitness umfasst ihre athletischen Fähigkeiten. Gebt erschöpften Spielern eine Pause. Die Moral beeinflusst ihr, indem ihr auf die Wünsche von Spielern eingeht.

Obendrein habt ihr noch die Wahl, ob ihr Trainingseinheiten mittels Skill-Spielen selbst absolviert oder das Training simuliert. Alles durch Skill-Spiele selbst zu absolvieren, braucht seine Zeit, die Simulation ist deutlich schneller. In dem Fall entscheidet aber auch der Zufall über das Ergebnis. Auf der anderen Seite könnt ihr selbst auch ein Skill-Spiel vergeigen. Ob euch das die Zeit wert ist, müsst ihr selbst entscheiden.

Wie gesagt, am Ende solltet ihr immer das Training ausnutzen, um Spieler zu verbessern und euren Verein insgesamt zu stärken. Je besser die Kicker sind, desto mehr bekommt ihr auch bei einem Verkauf. Win-Win-Situation!

Die Trainingsmöglichkeiten solltet ihr nicht ignorieren.

Tipps für die Spielerkarriere in FIFA 23

Keine Lust aufs Manager- und Trainergeschäft? Dann übernehmt einfach einen einzelnen Spieler in der Karriere von FIFA 23. Hier müsst ihr nur auf dessen Belange achten und könnt entweder einen vorhandenen Spieler übernehmen oder einen eigenen erstellen.

Bei Stürmern solltet ihr darauf achten, Kopfbälle und Schüsse zu Stärken, während Physis und Zweikampfstärke eher bei Verteidigern gefragt sind. Per E-Mail erhaltet ihr Informationen zu euren Fortschritten, der Entwicklung und Leistungszielen. Wer diese erfüllt, kommt schneller voran.

Auch auf dem Spielfeld selbst kontrolliert ihr in der Spielerkarriere nur euren Spieler. Durch die Passtaste fordert ihr Flachpässe oder Flanken an, auch ein Steilpass ist natürlich möglich. Ihr solltet aber immer darauf achten, dass ihr das in der richtigen Position tut, denn wenn angeforderte Pässe im Nichts landen, sinkt eure Bewertung.

Das Timing ist wichtig und ganz egal, was ihr tut, ihr solltet es nie überstürzt tun und versuchen, die Übersicht zu behalten. Mithilfe eines Pfeils wird euch die optimale Position für euren Kicker angezeigt und die solltet ihr auch möglichst berücksichtigen. Wer planlos herumläuft, bekommt ebenfalls keine gute Wertung. Ähnliches gilt für häufige Abseitsstellungen und Karten, die ihr durch Fouls bekommt.

Besonders schwierig habt ihr es zum Start mit einem neu erstellten Kicker bei einem Topteam. Essenziell sind gute Leistungen, sie entscheiden letztlich darüber, ob ihr in der Startelf landet oder nicht. Wer die Erwartungen nicht erfüllt, wird wahrscheinlich ausgeliehen oder verkauft. Der Vorteil dabei ist, dass ihr aber womöglich mehr Spielpraxis landet und bei einem neuen Verein häufiger zum Einsatz kommt. Und vielleicht läuft es da ja besser. Wer möchte, kann selbst eine Leihe oder einen Transfer anfordern.

Kann man bei FIFA 23 Kapitän werden?

Mit eurem eigenen Spieler könnt ihr auch Kapitän der Mannschaft werden. Dazu empfiehlt sich eine Position im Mittelfeld, da Mittelfeldspieler gerne mal als Kapitän ausgewählt werden.

Letztlich hängt eure Gesamtwertung von vielen Faktoren ab. Das gilt ebenso für die Bewertung. Spielt clever, klug und achtet darauf, dass ihr zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen trefft und dabei möglichst wenige Fehler verursacht. Spart eure Fitness und haltet euch in dem für euch empfohlenen Bereich auf.

Mehr zu FIFA 23: